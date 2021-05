„Všichni mají stále možnost využít elektronický formulář a sečíst celou domácnost, stejně jako pomoci se sečtením těm, kteří si na to sami netroufají. Od soboty je navíc možnost sečíst se prostřednictvím listinného sčítacího formuláře,“ uvádí Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ.

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec si lze udělat obrázek, jak to v kraji vypadá z hlediska zapojení jednotlivých obcí do sčítání. Mezi nejaktivnější obce v rámci Libereckého kraje patří Skalka u Doks, Chotovice a Okrouhlá. Na opačné straně žebříčku pak jsou Vítkovice, Krompach a Troskovice.

Sčítání 2021 probíhá do 11. května. Od 17. dubna začali sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech. Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covid-19 budou komisaři předávat formuláře před domem.

Ti, kdo se do té doby nesečtou, si tak budou moci vybrat, zda vyplní elektronický formulář či využijí jeho listinnou formu. ČSÚ doporučuje využívat elektronický formulář, neboť jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní, z epidemického hlediska tak naprosto bezrizikové.

Tomáš Chrámecký