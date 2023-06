V průběhu minulého a tohoto roku navštívili učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kamenický Šenov v rámci programu Erasmus celkem pět zemí – Island, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko a Lotyško.

Šenovská škola hostila delegace z pěti zemí v rámci programu Erasmus. | Foto: Tomáš Vlček

Právě návštěva Islandu v době sněhové bouře se stala takřka legendární. Snad největší odměnou pak byl výrok jednoho chlapce, který po návštěvě ostrova ledu a gejzírů pronesl: „Bylo to nejvíc, co jsem kdy v životě zažil!“ V květnu došlo i na nás, a my se stali hostiteli delegací z těchto zemí.

Patří velký dík všem rodičům, kteří se stali hostiteli pro žáky z těchto zemí a nenabídli jim jen stravu a nocleh, ale také obětovali spousty svého času.

Snažili jsme se být jako škola těmi nejlepšími hostiteli, a připravili jsme skutečně pestrý program. Delegace navštívila Českosaské Švýcarsko, hasičské muzeum v Novém Oldřichově, muzeum v České Lípě či likvidaci staré zátěže po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. V nedalekém Hamru si pak u jezera všichni vyzkoušeli adrenalinovou atrakci – lanové centrum.

Speciální geologický den se nemohl samozřejmě konat nikde jinde než na Panské skále, odkud se všichni projeli po cyklostezce do Nového Oldřichova na koloběžkách.

Nechybělo také mnoho dílen zaměřených na práci se sklem či využívání zdánlivě nepotřebných předmětů a surovin formou upcyklace.

Jedním z vrcholů celého týdne byla návštěva unikátní skleněné zahrady, Křišťálového chrámu a sklárny Pačinek v Kunraticích, která doslova uhranula naše hosty od Islandu až po Portugalsko.

Byl to náročný týden, během kterého si řádně procvičili angličtinu v praxi jak učitelé, tak zejména žáci, a z toho máme velkou radost.

Když jsme na závěr krájeli obří dort s logem našeho projektu, byla znát únava a dojetí. Ale také očekávání, neboť právě v těchto dnech se ukázalo, že náš tým pod vedením Kamily Matysové byl opět úspěšný, napsal kvalitní projekt a na návštěvy škol v zahraničí, seznámení s tamějšími metodami výuky a tak nutné procvičování angličtiny půjde do Šenova bezmála 50 tisíc euro.

Tomáš Vlček, ředitel ZŠ a MŠ Kamenický Šenov