Vycházet přitom bude z posledních údajů z roku 2019. Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. O Odpadových Oskarech v jednotlivých krajích rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního září.

Své tipy může posílat každý na mail milan.havel@arnika.org.

„Za rok každý z nás v průměru vytvoří 195 kilogramů směsných odpadů. Připravovaný odpadový zákon omezí skládkování. Cílem je, abychom odpady také lépe třídili a recyklovali, v čemž máme stále mezery. Musíme však snížit průměrné množství směsných komunálních odpadů maximálně na 150 kilogramů za rok. V soutěži mapujeme obce, kde toho už dosáhli, a inspirujeme tak ostatní,“ říká Milan Havel z Arniky.

Průměrné hodnoty 150 kg na obyvatele a rok běžně dosahují města a obce ve vyspělých státech, jako například v Německu nebo Rakousku.

Úroveň recyklace komunálních odpadů v roce 2018 je podle údajů Ministerstva životního prostředí 38,6 %. Mezi cíle oběhového hospodářství pro komunální odpady patří dosáhnout úrovně recyklace 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035. V roce 2035 bude také možné skládkovat pouze 10 % komunálních odpadů. Cíle budou zakotveny v nové právě projednávané legislativě.

Obce a města po celé republice hledají cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu. Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.

Milan Havel