Na turnaj se sjelo 15 párů, z nichž minimálně polovina byla špičkové výkonnosti. Taková konkurence mezi páry se jen tak nevidí. Jak bylo zvykem v posledních turnajích, ve finále proti sobě nastupovali pravidelně páry Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a Miky Berger – Marek Svoboda. Celkem 3x po sobě se hrálo toto finále a vždy zvítězili Jirka s Vláďou. Na posledním turnaji ale bylo všechno jinak. Marek s Mikym do finále postoupili i tentokrát – hráli celkem 4. finále z 5 odehraných turnajů. Turnaj ale ani nyní nevyhráli, protože do soutěžní série poprvé zasáhl pár Saša Vítek – Aleš Radoňský.

Saša s Alešem hned od začátku ukazovali, že se nepřijeli jen zúčastnit. Svojí základní skupinu vyhráli bez jediné prohry. Ve čtvrtfinále narazili na 1. nasazený pár celého turnaje, Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Ze svých soupeřů si hlavu nelámali a největší favority a vítěze 3 turnajů v řadě dokázali hned ve čtvrtfinále vyřadit. Žádný ze soupeřů nedonutil Aleše se Sašou jít na hranu své hry a nedostal je pod takový tlak, aby se nejlepší pár turnaje musel bát o výhru. Jako jediný pár vyhrál všech 7 turnajových zápasů a zcela zaslouženě si odnesli poháry pro nejlepší pár turnaje. A aby o své formě nenechali Saša s Alešem nikoho na pochybách, ve finále pro jistotu porazili i druhý nejvýše nasazený pár celého turnaje Miky Berger – Marek Svoboda.

Poprvé se v celé sérii stalo, že 3 nejvýše nasazené páry svoje skupiny nevyhráli. Všechny 3 nejvýše nasazené páry obsadili ve skupinách 2. místo, protože ze 4 zápasů ve skupině vždy 1x prohráli. Tak se stalo, že několik nových párů s velmi kvalitními hráči zcela změnilo dosavadní zaběhlý scénář v rámci soutěžní série, kdy oba nejvýše nasazené páry spolu pravidelně hrály ve finále. Pro celou soutěžní sérii je to ale skvělá zpráva. Vývoj v turnaji ve Cvikově zcela změnil průběžné pořadí párů na 1.- 2. místě a všech ostatních párů hrajících o pozici do 10. místa. Na 1. místo v celé sérii s náskokem pouhých 10 bodů se díky postupu do finále dostali Miky Berger – Marek Svoboda. Druhým párem v celé sérii jsou nyní Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek.

V závěrečném turnaji v sobotu 26. září se tak mezi těmito 2 páry rozhodne, který pár si vybojuje konečné 1. místo v celé sérii a bude se pyšnit titulem Vítěz Tennis Family Tour 2020 v mužském deblu. To se máme tedy opravdu na co těšit. Jirka s Vláďou sice vyhráli 3 turnaje, ale také 2x vypadli ve čtvrtfinále a přišli tím o hodně bodů do žebříčku série. Zatímco Miky s Markem hráli 4x finále a 1x semifinále. Výsledky Marka s Mikym jsou tak vyrovnanější, i když jim chybí turnajová trofej. Mají před sebou ještě turnaj v Okrouhlé, a právě tam můžou celou sérii rozhodnout ve svůj prospěch. Budou-li oba nejvýše nasazené páry znovu ve finále, stane se tento mač něčím zcela výjimečným v historii našich turnajů.

Celý turnaj se odehrál v naprosté pohodě, v úžasně přátelské atmosféře a hráči si svůj čas na kurtu i v zázemí hodně užívali. Nálada v turnaji byla vynikající! Již samotný příjezd hráčů provázelo hodně veselých hlášek, hned se rozjela živá debata mezi hráči. Tím, jak se borci pravidelně scházejí, se mezi nimi utvářejí významné přátelské vztahy a na celkové atmosféře turnaje je to hodně znát. Často se ozývá smích, hráči se povzbuzují a po každém zápase probírají svoje výkony na kurtech. Je radost pořádat turnaje v tak úžasné atmosféře. Děkuji tímto všem 15 párům za opravdu vzorný přístup k turnaji a za skvělou přátelskou atmosféru. Jsem moc rád, že na konci turnaje pro mě přijela moje manželka, která si po příjezdu dala 2 utopence. Brzy byla vtažena do atmosféry a začala se také smát.

Tyto turnaje jsou skvělé pro hráče i proto, že si mají možnost pokecat a zahrát, a přitom se odreagovat od každodenních starostí. Na turnajích nemáte čas řešit, co se děje kolem Vás, protože jste okamžitě vtaženi do hry a do děje celého turnaje. Kolem vás je pohoda a veselo, a tak se soustředíte jen na hru a svoje výkony. Na starosti zcela zapomenete. Důležité je, že hráči, ač unavení na turnajích získají spousty pozitivní energie, kterou si pak odvezou domů. Věřím, že z této pozitivní energie hodně těží i manželky či přítelkyně hráčů. Pro hráče se tyto turnaje stávají čím dál důležitější nejen pro samotné hraní tenisových zápasů, ale právě kvůli úžasné partě, kterou si hráči společně postupně vytvářejí. Vždyť pro každého člověka je dobré, když si může jednou za čas vyrazit za partou přátel např. na některý náš turnaj a tam si užít pohodu, radost ze hry a také skvělé lidi kolem sebe.

Nebýt těchto turnajů, spousta lidí by se dnes vůbec neseznámila a nevěděla o sobě. Přitom když přijdete na náš turnaj, okamžitě na Vás ta pohoda začne působit a vy se bavíte se všemi lidmi okolo, a přitom probíráte všechno možné. Je skvělé jet na relax někam do lázní nebo wellness hotelu, ale když máte okolo sebe velkou partu pozitivních lidí, žádné lázně Vám takovou radost nenahradí. Je skvělé, že tyto turnaje máme! Je důležité, aby hráči věděli, že jejich výkony na turnajích si zaslouží velké poděkování a pochvalu. Jsme rekreační hráči a každý z nás se tenis nějak naučil. Všichni hráči bez výjimky na turnajích předvádějí svoje maximum. Někdy to stačí na výhru, jindy ne, ale všichni hráči dávají do svých zápasů to nejlepší, co v nich je. Proto je potřeba všechny hráče za jejich výkony v turnaji pochválit a začneme od vítězného páru.

Saša Vítek – Aleš Radoňský – nejlepší pár celého turnaje. Jako jediný neprohrál mač a ani se k tomu nechystal. Svým soupeřům v zápasech dovolil uhrát maximálně 3 gamy za set, a to je sakra málo na to, abyste mohli vyhrát mač. Nepřišli si na ně ani oba nejvýše nasazené páry. Jirku s Vláďou vyřadili ve čtvrtfinále, Marka s Mikym porazili ve finále. Zcela tím změnili dosud rozdané karty a způsobili, že se Miky s Markem sice dostali na 1. místo v celé sérii, ale s náskokem pouhých 10 bodů. To je naprosto titěrný náskok a oba nejlepší páry v celé sérii si to na férovku rozdají za 14 dní v Okrouhlé o celkové prvenství v rámci soutěžní série. Aleš se Sašou jako jediný pár neprohráli ani jeden mač na turnaji. Porazili oba nejvýše nasazené páry, a proto si zcela zaslouženě odvezli poháry za 1. místo. Marek Svoboda – Miky Berger jsou největšími smolaři celé série.

Je neskutečné, jak vyrovnané výkony dovedou Mára s Mikym celou sérii předvádět. Dokázali porazit opravdu velké množství skvělých soupeřů. Hráli proti nim doslova zástupy vlčáků nažhavených porazit tento skvělý pár. A výsledek? Z 5 odehraných turnajů 4x finále a 1x semifinále. Není moc párů v celé sérii, kteří by se mohli pyšnit tenisovým skalpem Marka s Mikym. Porazit Marka s Mikym není vůbec jednoduché a pokud se vám to podaří, je to podobný úspěch jako když v profi tenisu porazíte hráče typu Federer, Djokovič nebo Nadal. Za celou sérii Marek s Mikym prohráli 3x s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a to pokaždé ve finále. 1x prohráli ve finále s párem Aleš Radoňský – Saša Vítek. Ani občasné prohry v základních skupinách nesvedou Marka s Mikym rozhodit, protože jakmile se hraje play off, stane se z Marka a Mikyho válec, který zadupává jednoho soupeře za druhým bez ohledu na jeho sílu. Vážně jsem zvědavý, jak se Markovi s Mikym povede v Okrouhlé. Budu jim přát, aby v posledním turnaji v rámci série konečně zlomili finálové prokletí.

Celkově 3. pár David Gregor – Petr Bartoníček zasáhl do naší série letos poprvé, a to hlavně díky zraněnému kolenu Davida Gregora. Celkem 3 měsíce nedržel David raketu v ruce. Podstupoval různá vyšetření a rehabilitaci. Tenis ale hrát rozhodně nezapomněl. Ukázal to jasně v sobotu ve Cvikově, kdy s dalším skvělým hráčem Petrem Bartoníčkem na turnaji řádili jak tajfun, když dokázali porazit 6 ze 7 soupeřů. Jedinou, byť těsnou prohru 5:7 jim nachystali Miky Berger s Markem Svobodou v semifinále pohárového pavouka. Jinak skvělý turnaj pro oba sympaťáky. S pohárem za 3. místo jsou David s Péťou určitě spokojení. Škoda, že nemohli hrát dříve. Věřím ale, že si to vynahradí v halové sezóně, kde budou patřit k velkým favoritům chystaného halového mistrovství.

Poraženým semifinalistou v pohárové části se stali Vladimír Garab – Daniel Bednář. Oba skvělí hráči a také velcí pohodáři. V turnaji nejen skvěle hráli, ale také se starali o zázemí v turnaji, když opravili poškozenou síť na kurtu č.1 a bojler ve sprše areálu. V základní skupině ani jednou nezaváhali a také ve čtvrtfinále pohárové části si se svým soupeřem poradili. Pak ale 2x narazili, když nejprve v semifinále nestačili na nejlepší pár turnaje Aleše se Sašou a následně prohráli poměrem 5:7 také mač o 3. místo s Davidem a Péťou. To ale nic nezmění na tom, že oba hráči předvedli na turnaji skvělý výkon a na jejich hru se dalo rozhodně koukat.

Uvidíme, jestli se oba hráči dají do kupy na turnaj do Okrouhlé. Na koberci bude jejich hra ještě nebezpečnější a pro soupeře nepříjemnější. Určitě mají šanci na nejvyšší posty. Z poražených čtvrtfinalistů bych rád nejprve pochválil pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Nevynechali dosud jediný turnaj na okrese Česká Lípa. Z 5 odehraných turnajů hned 3x získali pohár pro vítěze turnaje. Přesto nevedou žebříček série díky 2 prohrám v pohárovém čtvrtfinále shodou okolností pokaždé ve Cvikově. V sobotu sice vypadli hned na startu play off, ale prohra s pozdějším vítězem celého turnaje není rozhodně žádná ostuda. V Okrouhlé budou mít velkou šanci celou sérii vyhrát. Stačí jim skončit na lepší pozici v turnaji než Miky Berger – Marek Svoboda.

Další čtvrtfinalisté Libor Pecina – Antonín Mestek také hráli velmi dobře. Stále se zlepšující pár doplatil na to, že měl ve skupině nejlepší pár celého turnaje Sašu s Alešem a ve čtvrtfinále pak prohráli s párem Marek Svoboda – Miky Berger. Všechny ostatní soupeře ve skupině porazili. Do bojů o poháry se tentokrát nedostali, ale pořád mají před sebou ještě turnaj v Okrouhlé, kdy to můžou pořádně rozjet. Čtvrtfinálový pár Luboš Švarc – Marcel Novák se díky nejlepšímu skóre ze všech párů na 3. místě ve skupině dostali do velkého pavouka. Na postup do závěrečných bojů o poháry ale nakonec nezasáhli.

Soupeři byli tentokrát o něco lepší. Na koberci v Okrouhlé ale mohou Luboš s Marcelem znovu ukázat svoji kvalitu a zkusit se do závěrečných bojů o poháry dostat. Poslední poražený čtvrtfinalisté otec a syn Jirkové Procházkovi v turnaji předváděly neskutečně kvalitní výkony. Dokázali porazit silný pár Otec a syn Martinové Jeřábkovi, a ještě přidat druhou výhru ve skupině. Prohráli pouze s páry, které v turnaji obsadili 2.,3. a 4. místo, a to není žádný špatný výsledek. Ani jednou neprohráli výsledkem 0:6 nebo 1:6. Tento pár má rozhodně před sebou velký potenciál a může se dále zlepšovat. Soupeři mají z obou Procházků již respekt. Věřím, že jim oba Borci dají další důvody k obavám na posledním turnaji v rámci série v Okrouhlé.

Medailového pavouka vyhráli Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Oba hráči měli v turnaji větší ambice, ale nakonec se museli spokojit s pozicí nejhoršího 3. místa po základních skupinách. Postup do pavouka o poháry ztratili Peky s Danem o jeden jediný game. Nicméně v pavouku o medaile si spravili chuť a po zásluze si z turnaje odvezli zlaté medaile. Dan s Pekym spolu určitě nehrál naposledy. Věřím, že nastoupí do dalších turnajů a budou svým soupeřům zle zatápět. Finalistou medailové části se stali Láďa Petrův – Petr Sajc. Celý turnaj hráli velmi dobře. Těsnou prohru 5:7 např. zaznamenali s 1. nasazeným párem ve skupině Libor Pecina – Antonín Mestek. Na cestě do finále medailového pavouka postupně vyřadili 2 soupeře. Na zlaté medaile ale nakonec nedosáhli. I tak ale hodně kvalitní výkon velmi sympatického páru.

Bronzové medaile si vybojoval pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Oba Martinové začali turnaj skvěle. Hned ve svém 1. mači trápili 2. nasazený pár Marka s Mikym. Dostali je až do zkrácené hry. Na skvělý výkon v 1. mači bohužel nenavázali v dalších zápasech ve skupině a pouze 1 výhra oběma Martinům nemohla stačit na postup do pohárů. Nakonec ale po boji a odvrácení 2 mečbolů za stavu 3:5 a 15:40 v zápase o 3. místo s párem Eda Greb – Martin Moravec si doslova vydřeli bronzové medaile z kterých měli oprávněně velkou radost. Oba sympaťáci si takovou odměnu za svoje výkony nejen v sobotním turnaji, ale v celé sérii zcela určitě zaslouží.

Poraženým semifinalistou se stali Eda Greb – Martin Moravec. Eda s Martinem na turnaji nastoupil poprvé. Hráli ze všech sil, bojovali o každý míč. Přesto soupeři byli vždy o kus lepší. Ve čtvrtfinále medailového pavouka nakonec neměli soupeře, protože pár Vladimír Jerman – Ondra Jerman z turnaje odjel po základních skupinách. Eda s Martinem se tak bez boje dostali do semifinále medailového pavouka. Do finále se sice nedostali, ale málem si vybojovali bronzové medaile, když v zápase o bronz vedli 5:3 a 40:15. Škoda špatně vyřešené koncovky. I tak ale z turnaje neodešli s prázdnou. Odnesli si plaketky pro poraženého semifinalistu.

Zbývající 3 páry Vladimír Jerman – Ondra Jerman, Ladislav Vetešník – Sergej Ceban, Jan Mencl – Milan Vosecký určitě na turnaji nebyli do počtu. Výsledky těchto 3 párů vypadají hrozivě, ale je za tím schováno hodně gamů, které měly dlouho vyrovnaný stav, ale nakonec se přehouply na stranu soupeře. Je důležité, aby se tyto páry nenechaly odradit a šli do dalších turnajů. Jen tak se mohou dále zlepšovat a získávat cenné zápasové zkušenosti. Později přijde doba, kdy se situace obrátí, a i tyto páry začnou čím dál častěji vyhrávat svoje mače. Chce to jen trpělivost a odvahu vytrvat. Budete pak odměněni a svých úspěchů se také dočkáte.

Závěrem bych rád poděkoval nejen všem 15 párům, ale také obsluze areálu a jeho vedoucímu Vláďovi Garabovi za dokonale připravený areál včetně moc dobrého jídla. Vláďa je velký tenisový nadšenec a opravdu se snaží hráčům nabídnout to nejlepší co může v areálu dát. Je radost spolupracovat s tak obětavým a vstřícným člověkem jakým je Vláďa Garab. Tento turnaj byl letos ve Cvikově poslední. Těšit se ale můžete již na další sezónu. S areálem ve Cvikově jsme se letos rozloučili stylově a moc pěkně. Pro jaro a léto 2021 počítáme ve Cvikově s dalšími turnaji. Areál ve Cvikově rozhodně ukázal svůj velký potenciál na turnaje v pohodové a přátelské atmosféře v krásném přírodním prostředí. Areál ve Cvikově získal těmito turnaji na popularitě. Díky naší propagaci a turnajům se o areálu ve Cvikově dozvěděli další hráči, kteří dosud o tomto areálu neměli ani ponětí. Jsem rád, že do areálu ve Cvikově jezdí i známí herci či zpěváci jako např. Petr Vondráček z kapely Lokomotiva nebo zpěvačka Leona Machálková.

Všechny 3 turnaje ve Cvikově měly velký úspěch a pomohly nejen areálu, ale také hráčům i organizátorům v celkovému úspěchu soutěžní série. Za 14 dní zakončíme deblovou sérii v areálu v Okrouhlé. Na turnaje ve Cvikově ale budeme vzpomínat jen v tom nejlepším, protože nám umožnil odehrát polovinu turnajů v rámci deblové série, a navíc pomohl výrazným způsobem k zatím velkému úspěchu celé soutěžní série Tennis Family Tour 2020. Děkuji všem párům, hrajících na všech 3 turnajích ve Cvikově. Byla to jedna velká paráda a skvělý zážitek pro nás všechny. Těším se na další spolupráci s tímto areálem v roce 2021. Děkuji Všem párům hrajících v rámci série Tennis Family Tour 2020. Přijďte se podívat na slavnostní zakončení celé turnajové série v sobotu 26.9.2020 od 17:30 hodin do areálu v Okrouhlé. Přijďte mezi nás a přijďte si zahrát naše turnaje. S pozdravem všem tenisovým nadšencům.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina