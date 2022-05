V pondělí 28. března jsme zahájili setkání v Centru textilního tisku za přítomnosti pana místostarosty ing. Turnhöfera, ředitele naší školy Antonína Lačného, zástupce Jiřího Orta. Po úvodních slovech jsme přivítali a představili jednotlivé teamy z Gymnasia Peramatos z Ioanniny v Řecku, z Kauno Roku Gimnazija z Kaunasu na Litvě, z Escola Secundária Manuel Cargaleiro z Amory v Portugalsku a z I. E. S. La Albericia ze Santanderu ve Španělsku. Italský team z Instituto comprensivo Micheli Bolognesi z Livorna v Itálii se k nám připojil přes aplikaci Teams.

Po úvodu a předání darů jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla na prohlídku Vodního hradu Lipý a druhá se věnovala textilnímu tisku – historii a tradici zde v České Lípě, a poté si mohli všichni tisk vyzkoušet. Po obědě se skupiny vyměnily. V odpoledních hodinách jsme ještě využili slunečného počasí a vzali jsme naše návštěvníky na Skalní hrad a do lesního divadla ve Sloupu v Čechách. Naši projektoví partneři byli okamžitě okouzleni krásnou přírodou a atraktivními památkami v České Lípě a okolí.

Druhý den programu jsme se sešli v prostorách naší školy v jedné ze tříd. Zahraniční účastníci projektu si tak mohli prohlédnout prostory naší školy. Žáci představovali své prezentace zaměřené na témě „voda v umění“. Setkání zahájili Italové, kteří byli připojeni online. Představili významné spisovatele, hudební skladatele z Livorna. Žákyně z České Lípy povídaly o filmech Hastrman, Hodinářův učeň a S čerty nejsou žerty. Řecko nás informovalo o jezeru Pamvotis v literatuře, sochařství a filmu. Litevci zmínili významné umělce své země a ukázali nám oblíbené umění - graffiti. Portugalci si připravili povídání o malířích. Španělé zakončili dnešní prezentování.

Po svačině jsme vyrazili na dlouhý výlet po řece Ploučnici a do Liberce. Prošli jsme se kolem průrvy a k prameni řeky. Před příjezdem do centra Liberce jsme vystoupili na Ještěd a prohlédli si hotel. V centru města jsme zašli do obchodního centra, pro něco k snědku a malé nákupy. Kvůli silniční uzávěrce jsme jeli přes Kryštofovo údolí, kde zahraniční návštěvníci byli uchváceni krásou tamějších chalup, Ještědský hotel byl také velkou atrakcí.

Dopoledne třetího dne bylo věnováno písním a tancům – Dominika Severová zazpívala píseň za klavírního doprovodu Pavla Hegra, žáci z portugalské školy André, Daniela a Sara měli připravené video s tradičním tancem regadinho, také nám pověděli o portugalské hudbě fado a společně zazpívali píseň, žáci litevské školy Matas, Matas, Miglé a Skaisté předvedli lidový litevský tanec a ostatní měli možnost si jej vyzkoušet, žáci španělské školy nám řekli o původu hudby zvané habaneras, která pochází z Kuby a pustili nám video, kde ve škole zpívali pod vedením profesionálního muzikanta, italští žáci zazpívali společně píseň o moři. Po svačině se studenti a učitelé vydali na prohlídku školy vedenou průvodkyněmi Karolínou Kubištovou a Bárou Nyklovou.

Na oběd české děti doprovodily své kamarády z partnerských škol do naší školní jídelny a učitelé ochutnávali české speciality v restauraci Nebe.

Odpoledne jsme vzali naše hosty na procházku do přírodní rezervace Peklo. Trasa byla naplánována ze Zahrádek do Dubice. Všem se tato vycházka líbila a ani déšť jim nezkazil zážitky z této přírodní památky.

Čtvrtý den setkání byl věnován prezentaci interaktivní mapy National Geography. Každý stát měl za úkol označit na on – line mapě 4 – 5 atraktivních míst své země. Do každého bodu se dal vložit popis místa a krátké video. Práce na této mapě, byla krásnou ukázkou mezinárodní spolupráce.

Zástupci týmů ve zkratce seznámili ostatní s vybranými místy. Český tým prezentoval Ještěd, Prahu, Lázeňský trojúhelník, Český Krumlov a Telč. On – line výletem po krásách Litvy, Řecka, Portugalska, Itálie, Španělska a České republiky jsme zakončili pracovní část setkání projektu Living Beside the Water.

Celé setkání v naší škole bylo zakončeno předáním certifikátů a dárků. Po obědě jsme se všichni setkali před radnicí, kde na nás čekala naše průvodkyně městem Mgr. Květa Menclová. Navštívili jsme Šatlavu, městský park, kostel Československé církve husitské, židovský hřbitov a muzeum.

G. Jindrová, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa