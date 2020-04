Pomoc v těchto dnech ještě zintenzivňuje. Nejenže děti bojují s onemocněním jako takovým, ale vlivem oslabené imunity jsou ohroženy i šířícím se koronavirem.

„V těchto dnech dostáváme často otázku, proč na našem e-shopu se sbírkovými předměty nenabízíme také šité roušky. Odpověď je prostá, protože je nemáme,“ říká ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.Rozhodli se proto obrátit na širokou veřejnost a poprosit je o jejich šití.

„Pokud se do naší výzvy zapojí hodně lidí, budeme moci roušky nabídnout na e-shopu a pomůžeme těm nejpotřebnějším. Maminky se o zdraví svých vážně nemocných dětí bojí neustále. Dneska o to více, protože jejich snížená imunita by se koronaviru nemusela tak lehce ubránit,“ pokračuje Maria Křepelková

Život dětem chce přes svůj sbírkový e-shop roušky nabízet za přijatelnou cenu lidem, kteří si je sami ušít nedokážou nebo nemohou. Za získané peníze pak pomohou rodinám, pro něž pandemické období není vůbec snadné „Rodiny obvykle žijí jenom z jednoho platu nebo pouze ze sociálních dávek, dneska často nemají ani to. Druhý rodič dostává většinou částečný plat, leckdy dokonce žádný, protože byl pro nadbytečnost propuštěn. I to se už dneska bohužel děje,“ říká ředitelka Života dětem Maria Křepelková a dodává „Když někdo ušití roušek nezvládá a chtěl by pomoci, děkujeme za sdílení této výzvy nebo návštěvy našeho e-shopu na www.zivotdetem.cz a zakoupení některých z našich předmětů. Děkujeme.“

Pokud se do výzvy Života dětem rozhodnete zapojit, zašlete roušky na adresu: Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8. Vložte je do igelitového sáčku, připište počet a pro koho jsou určeny. Může jít o bavlněné roušky jak pro dospělé, tak pro děti. Česká pošta slíbila, že je takto bude zasílat zdarma.

Život dětem je obecně prospěšná společnost, která existuje od roku 2000. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Mezi nejznámější projekty patří sbírky Srdíčkové dny a Srdce dětem.

Tomáš Kopečný