Zkrátka to byla situace, kdy člověk zvažuje, zda má vůbec cenu s „podvýkonem“ na závody jezdit. Jenže Pepa nic nevzdal. Od letoška patří do jiné věkové kategorie – M4. Hranice národního výkonu byla dána překonáním 140 kg. Takže očekávaný „podvýkon“ byl zapomenut, jelo se utvořit pro kategorii rekord, a to i s hendikepem.

Cíle bylo dosaženo. A to hned prvním pokusem. Ve 2. a 3. pokusu Vážný národní rekord ještě trochu posunul – na 145 a pak na 150 kg. Byť 150 není Pepovýma očima žádná tíha, národní rekord to je! Pro 70tileteho dědečka úctyhodný. Pepa pochopitelně zvítězil ve své věkové a váhové kategorii a dokonce to stačilo i na 3. místo v celkovém pořadí M4. Možná kdyby nebyl líný si při vážení sundat přebytečné svršky a boty, mohl být konečný přepočet bodů ještě lepší.

OBRAZEM: Děti ve Stráži oslavily halloween s Honzou Popletou

Spokojený mohl z mistrovství odjet i Pepův oddílový kolega Kolja Ferenc. Ve 2. pokusu vyrovnal svůj osobní rekord 100 kg a skončil na 4. místě. Kolja sice mířil na ještě lepší výkon, ale 3. pokus se mu nevydařil. Zřejmě zapracovala psychika, protože oba předchozí pokusy dal lehce a velmi čistě. Nedá mi nezmínit ještě legendu českého silového trojboje Adinu Hykovou. Adinka sice k týmu SK Olymp fitness Nový Bor nepatří, ale dlouhou spoluprací s Pepou ji bereme pořád za naši. Tenhle nesmírně akční, skoro osmdesátiletý skřítek benčnul 55 kg. Všem třem k výkonům a umístěním gratulujeme. Kromě výkonů i k tomu, že přes svůj věk a různé zdravotní nekomforty, se dál činí.

Iva Drobna