Pan Kamil Matějovič začal přispívat do kroniky v roce 1954. V roce 1978 se ujal role kronikáře a tuto funkci vykonával až do svého náhlého úmrtí v roce 2015. Za vzornou péči o kroniku mu v roce 2000 byla udělena Cena města Dubá. Je dobře, že je kronika dále vedena a má dobré pokračovatele. Jsem moc ráda, že jsme měli tu možnost do kroniky nahlédnout a poslouchat poutavé vyprávění.

Na závěr děvčata Viktorie Kousalová a Sabrina Dadučová předaly Lucii Matysové jako poděkování kytičku.

Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ Dubá