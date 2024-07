Celková atmosféra turnaje byla vynikající a doslova nabíjející spoustou pozitivní energie každého hráče, hráčku i fanouška či fanynku v celém tenisovém areálu. Velkou pochvalu za dokonalou a obětavou přípravu celého areálu včetně zázemí, snídaně a rautu si zaslouží předseda TK Cvikov Vladimír Garab a jeho maminka Jaroslava Garabová. Tolik super kvalitního jídla jsme na žádném další turnaji ještě nezažili.

Hráči a hráčky se pak shodli na tom, že individuální ceny Borec – sympaťák – obdrží Vladimír Garab a cenu Tenisová dračice pak jeho maminka Jaroslava Garabová. Oba si toto ocenění hodně moc zasloužili a patří jim zcela právem, protože takové zázemí a pohoštění, jaké nám v sobotu poskytli, to je skutečný luxus a my všichni moc děkujeme.

Turnaj oficiálně skončil krátce před 19. hodinou. Poslední hráči a hráčky pak areál ve Cvikově opouštěli ve 20:30. A co víc, všichni jsme se loučili velmi srdečně a se spoustou super dobré nálady. Máme velkou radost, jak se nám celý turnaj vydařil a už se moc těšíme na sobotu 3. srpna, kdy si smíšenku ve Cvikově zahrajeme v rámci letní turnajové série ještě jednou. Pevně věříme, že druhý cvikovský smíšenkový turnaj na začátku srpna obsadíme již plným počtem 16 párů. Zahrát si může každý – více ZDE.

Po sportovní stránce měl turnaj hodně vysokou úroveň. Pouze jeden pár dokázal vyhrát všechny turnajové mače a to 1. nasazený pár Marek Svoboda – Lucie Fojtíková. Mára se s Luckou zúčastnili letos již 2. turnaje smíšených párů a opět ani jednou nezaváhali. A to přesto, že ve Cvikově byla zvýšená konkurence.

Rozdíl oproti spanilé jízdě ve Starých Splavech byl tentokrát v tom, že v semifinále turnaje museli Mára s Luckou podstoupit zkrácenou hru proti páru Dušan Bouška – Renata Slabá a postup do finále si zajistili jen velmi těsně poměrem 7:5 ve zkrácené hře. Důležité ale je, že si Mára s Luckou postup do finále byť po obrovské bitvě zajistili. V posledním finálovém mači pak byli Mára s Luckou lepší dvojící a po zásluze celý turnaj vyhráli.

Mára s Luckou tak vyhráli již 2 turnaje v rámci série po sobě a ukázali, že jsou momentálně párem s nejlepší tenisovou výkonností. Každý turnaj je ale jiný a tak Mára s Luckou si na další společné akci budou muset tyto 2 skvělé výsledky znovu obhajovat. Márovi s Luckou přeji tento úspěch a těším se na jejich účast v dalších našich turnajích. Mára navíc potvrdil, že areál ve Cvikově mu velmi vyhovuje, protože zde trvale dosahuje vynikající výsledky. Mára s Luckou získali nejen 525 bodů do žebříčku série, ale také 2 krásné kosmetické balíčky, které do turnaje věnovala hráčka Šárka Melicherčíková. Děkuji tímto Šárce za super příspěvek k celkovému úspěchu turnaje.

Ve finále si zahrál domácí cvikovský pár Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. V celém turnaji si Dan se Šárkou vedli skvěle. Ve skupině ze 4 zápasů 1x prohráli ve zkrácené hře s 2. nasazeným párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková a 1x si nepřišli na pár David Weber – Irena Mašková. Dvě výhry ve skupině poslali Dana se Šárkou do osmifinále, kde si ale v pohodě poradili s párem Martin Franz – Iva Krausová. Velkou tenisovou bitvu svedli Dan se Šárkou ve čtvrtfinále a to s párem Roman Vaňouček – Kristina Minarčíková. Výsledek 7:5 ve prospěch Dana a Šárky hovoří za vše.

Ani v semifinále neměli Dan se Šárkou jednoduchý mač. S párem Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová svedli další rovnocenný mač a poměr 6:4 ve prospěch Dana a Šárky ukazuje, že museli o výsledek tvrdě bojovat. Ve finále si Dan se Šárkou již neporadili s párem Marek Svoboda – Lucka Fojtíková. Přesto Dan se Šárkou skvěle hájili svůj domácí areál a ukázali úžasné bojovné srdce a velkou dávku psychické i fyzické odolnosti. Dan i Šárka jsou skvělí lidé a jsme moc rádi, že si náš turnaj zahráli a výrazně přispěli k celkovému velkému úspěchu turnaje.

Doslova super turnaj si zahrál pár Dušan Bouška – Renata Slabá. Oba spolu v tomto složení hráli poprvé, ale jak se ukázalo, když se sejdou hráč a hráčka co mají vysokou herní kvalitu a navzájem se již znají, tak to vždy přináší super výsledky. Ve skupině složené ze 6 párů dokázali Dušan s Renčou vyhrát hned 3 mače a v pohodě se vešli do hlavního pavouka bez nutnosti hrát osmifinále. Ušetřené síly pak Dušan s Renčou zužitkovali ve čtvrtfinále, kdy si ve velké pohodě poradili s párem David Weber – Irena Mašková.

V semifinále pak svedli doslova epickou tenisovou bitvu s párem Marek Svoboda – Lucka Fojtíková, kde v zápase měli celou řadu šancí, jak vyhrát. Nakonec v semifinále Dušan s Renčou padli až ve zkrácené hře poměrem 5:7. Celý turnaj ale Dušan s Renčou zakončili vítězným mače, kdy si opět zahráli zkráceno hru proti páru Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová s tím, že tentokrát se jim koncovka povedla o dost lépe a vybojovali si tak konečné 3. místo. V tak nabité konkurenci se Dušan s Renčou nemusí za svůj výkon vůbec stydět a jsem rád, že svoje první účinkování v tomto složení zakončili krásným 3. místem a s hlavou vztyčenou.

V semifinále turnaje si zahrál pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Velmi kvalitní a sehraný pár opět ukázal, že se s nimi musí počítat na nejvyšší pozice. Ačkoliv ve skupině se Vlastovi s Jitkou až tolik nedařilo a pouze 1 výhra z 5 odehraných zápasů je poslala do osmifinále, tak v play off jako by Vlasta s Jitkou zcela přehodili výhybku a začali vytahovat jeden trumf za druhým. V osmifinále nejdříve vyřadili pár Petr Otta – Katka Franz a ve čtvrtfinále si vyšlápli na 2. nasazený pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. V semifinále svedli těžkou a vyrovnanou bitvu s párem Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková, kterou ale prohráli až po boji 4:6.

V zápase o 3. místo si Vlasta s Jitkou zahráli s párem Dušan Bouška – Renata Slabá zkrácenou hru, kterou ale nedovedli do vítězného konce. Přesto je výkon páru Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová velkým příslibem pro další naše turnaje. Vlasta je zkušený Borec, který naprosto přesně umí využít formát turnaje tak, aby svůj nejlepší tenis začal předvádět až v zápasech, kde již skutečně o něco jde. Vyhrát zápasy ve skupině je sice super, ale pokud do nich dáte hodně sil, které Vám pak chybí v zápasech play off, tak to určitě není úspěšná taktika. Vlasta hraje především jako velký stratég a taktik a tak svoje nejlepší mače předvedl až v play off a nikoliv v základní skupině. Gratuluji páru Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová za jejich celkový přínos k velkému úspěchu turnaje.

Velkou pochvalu si zaslouží i poražení čtvrtfinalisté. Páry Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, David Weber – Irena Mašková, Roman Vaňouček – Kristina Minarčíková, Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková jsou všechno silné a velmi kvalitní páry. Nejblíže k postupu do semifinále měli Roman Vaňouček s Kristinou Minarčíkovou. Prohra 5:7 je velmi těsná a vždycky zamrzí. Všechny tyto páry ale jinak ukázaly velkou kvalitu a špičkovou tenisovou výkonnost. Postoupit mezi 4 nejlepší páry bohužel nemůžou všichni. Turnaje smíšených párů ale nekončí a tak se mohou všechny tyto páry znovu pokusit o další větší výsledkový průlom. Tenisově na to rozhodně mají.

Velkou pochvalu zaslouží také páry, které prohrály osmifinále a nedostaly se tak do hlavního pavouka. Sehrály ale skupinu o 9. – 11. místo. Páry Jiří Flégl – Lenka Fleklová, Martin Franz – Iva Krausová a Petr Otta – Katka Franz si spolu zahrály ještě 2 mače mezi sebou. Tuto skupinu vyhrál pár Martin Franz – Iva Krausová, který v této skupině vyhrál oba své mače i když s Jirkou Fléglem a Lenkou Fleklovou museli podstoupit zkrácenou hru. Jednu výhru v této skupině zaznamenal pár Jiří Flégl – Lenka Fleklová a bez výhry zůstal pár Petr Otta – Katka Franz. Důležité ale je, že poražené osmifinálové páry si mohly ještě takto zahrát a užít si jak mače tak celkový turnaj. Ani tyto páry nejsou bez šance na další výsledková zlepšení. Věřím, že na dalších našich turnajích se i tyto páry objeví a že budou s velkým úspěchem bojovat o co nejlepší výsledky.

Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval předsedovi TK Cvikov Vláďovi Garabovi a jeho mamince Jaroslavě Garabové za obětavost, vstřícnost a super přístup k celému turnaji. Získali jste si srdce mnoha hráčů a hráček, kteří se již v předstihu hlásí na druhou smíšenku ve Cvikově v sobotu 3. sprna. Velké poděkování patří všem 11 smíšeným párům nejen za předvedenou hru, ale také za Váš přístup k celkově pohodové a přátelské atmosféře. My všichni jsme si turnaj i sobotní den moc a moc užili. Byl to moc krásný den, který jsme si společně v sobotu ve Cvikově udělali.

Pevně věřím, že v tomto duchu budeme pokračovat i na dalších našich turnajích. Ať už je budeme pořádat jako spolek Tenisová rodina, nebo ve spolupráci s organizací ČTA. A pokud chcete hrát naše turnaje i v dalších týdnech, sledujte stránky www.tenisovarodinaspolek.com. Hned po otevření stránek najdete nabídku našich turnajů. Přijeďte si zahrát, přijeďte si užit jak tenis, tak super pohodovou a přátelskou atmosféru. U nás si nejen skvěle zahrajete, ale také si tu najdete nové kamarády a kamarádky nebo utužíte přátelské vztahy s hráči a hráčkami, které již znáte. Nenechte si ujít možnost nabít se velkým množstvím pozitivní energie a užít si společnost skvělých a velmi sympatických lidí.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina