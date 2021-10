Malíř, grafik a designer Petr Horák, ročník 1947, vyrůstal ve Vrchlabí, kde absolvoval gymnázium. Poté rok strávil na Vysokém učení technickém v Brně a nějaký čas pracoval v Harrachovské sklárně, ale 22. srpna 1968 odešel do německého Kasselu. Zde studoval na umělecko-průmyslové škole, obor průmyslový design, poté pokračoval na Kasselské univerzitě na fakultě volné grafiky.

V roce 1977 získal stipendium na Státní akademii výtvarných umění v Amsterdamu. Po pěti letech se z Holandska vrátil do Kasselu, kde dodnes žije a pracuje. Již od roku 1971 se účastnil různých výstav v Německu i ve světě. Ve Vrchlabí v uplynulých letech vystavoval v Galerii M nebo v Galerii Na Půdě.

Vernisáž výstavy Petr Horák - Mých snů svět se v Galerii Pošta v Dubé uskuteční v pátek 8. října od 18 hodin. Výstava, která potrvá do 6. listopadu, bude otevřená vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín návštěvy galerie je možné si dohodnou na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací