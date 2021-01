Projekt Pomoc nemocnicím získal neuvěřitelnou podporu od jednotlivců i firem. Zdravotníci jsou stále pod velkým tlakem a svátky, které spousta z nich trávila v nemocnicích, jim zpříjemnily velkorysé dary od lidí i firem.

Pomoc putovala i do českolipské nemocnice. | Foto: Pomoc nemocnicím

To, co zažili v uplynulých měsících se dá jen těžko popsat, sáhli si na dno svých sil a za to si zaslouží obrovský obdiv a poděkování.