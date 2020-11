9. ročník soutěže Stejná Šance zaměstnavatel roku 2020, který byl realizován pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, v Libereckém kraji vyvrcholil ve čtvrtek 5. listopadu.

9. ročník soutěže Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020 zná své vítěze. | Foto: FB

Oproti minulým ročníkům nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení vítězů na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, přesto jsme se rozhodli soutěž dotáhnout do konce a zaměstnavatele, kteří se dostali do první desítky, slavnostně ocenit. Jakmile to situace umožní, spojíme se s vítězi soutěže a získaná ocenění zaměstnavatelům tým organizace Rytmus Liberec předá v jejich provozovnách.