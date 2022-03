Materiální dary můžete začít od úterý 1. března vozit do skladu města (bývalá hasičárna) v Havlíčkově ulici (vjezd do areálu viz obrázek níže). Věci můžete vozit každý pracovní den mezi 10 – 12h a 15 – 17 h. Kontaktní tel. na sklad je 733 251 953 nebo 733 255 972.

Seznam přijímaných věcí:

lékárničky, svíčky, nabíjecí lampy

polštáře, přikrývky, ložní prádlo

matrace, skládací postele, spací pytle

konvice na čaj

hasicí přístroje

termosky na potraviny

velké (20l) i malé elektrické ohřívače, prodlužovací šňůry, adaptéry

powerbanky, baterky, baterie

hemostatické obvazy, balíčky obvazů samostatně

dalekohledy

termofolie

Pokud chcete pomoci, využijte speciálně zřízenou e-mailovou adresu města Česká Lípa, na kterou můžete již nyní začít psát své nabídky či možnosti: ukrajina@mucl.cz.



V pondělí 28. února můžete také zavolat na Městský úřad Česká Lípa (p. Hlinčíkové tel. 487 881 258, nebo p. Duvnjakové tel. 487 881 270, případně na sekretariát tel. 487 881 206).



Nabídky humanitární pomoci a volných ubytovacích kapacit v Libereckém kraji můžete zasílat taky na e-mail: ukrajina@hzslk.cz nebo zavolat na tel. 950 471 673 (7 – 19h).



Ubytovací kapacity pro případné válečné uprchlíky můžete nabízet také tady: ubytovaniukrajina@suz.cz

ZÁKUPY

Sbírka věcí

Od neděle 27. února každý den od 13 do 17 hodin v Kulturním domě v Zákupech

Co můžete přinést? Trvanlivé potraviny všeho druhu, hygienické pomůcky všeho druhu, DĚTSKÉ OBLEČENÍ a pleny…

FINANNČÍ SBÍRKA ADRY



Humanitární organizace ADRA ČR na pomoc Ukrajině vyhlásila finanční sbírku, kterou můžete NALÉZT ZDEFinanční dary budou použity na pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to konkrétně na zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel.

DOKSY

Pro účely pomoci Ukrajině zřídilo město adresu ukrajina@doksy.com, kam můžete zasílat své dotazy, nabídky pomoci, nebo naopak potřebujete-li pro své blízké z postižených oblastí u zajistit ubytování apod.

Sbírka se připravuje…

NOVÝ BOR

Město Nový Bor přijímá materiální pomoc pro Ukrajinu v Turistickém informačním centru (Kalinova ulice 106) každý den včetně víkendů.

Mezi požadovanou humanitární pomoc patří:

LÉKY A ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL:

- Analgetika (léky proti bolesti), protizánětlivé léky

- Gázové obvazy, různé velikosti, sterilní / nesterilní

- Hydrogelové obvazy proti popáleninám

- Obvazy (Individuální balení)

- Zaškrcovadlo / turniket

- Elastická fixační bandáž (různé velikosti)

- Fixační dlahy a ortézy

PRO ŽENY A DĚTI NA HRANICÍCH:

- Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky

- Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky …)

- Baterky, baterie

- Pláštěnky

- Stany

Přispívat můžete po - pá 9 - 12 a 13 - 17, sobota 9 - 12 a 13 - 15, neděle 9 - 12.

Kontakt Infocentrum: 487 726 815, 720 513 888.

Vznikla také facebooková skupina, která funguje výhradně k distribuci aktuálních informací o pomoci ukrajinským krajanům v České Lípě a okolí https://www.facebook.com/groups/pomocukrajine2022cl