Jen v základních skupinách se hned několik zápasů rozhodovalo až ve zkrácené hře, dále se to hemžilo výsledky 7:5 nebo 6:4. Obrovská konkurence! Ani jeden hráč nevyhrál všechny turnajové zápasy. Hořkost porážky poznalo všech 16 hráčů. Tak neskutečně vyrovnané to bylo. Také se nám díky tomu protáhl hrací čas, kdy jsme končili až pár minut po půlnoci. Přesto to byl velmi vydařený turnaj a hráči si odnášeli domů kromě naběhaných kilometrů také skvělé zážitky z úžasných a kvalitních zápasů s mnoha výbornými soupeři.

Celý turnaj vyhrál a naprosto zaslouženě ovládl Daniel Kosťun. Prohrál jediný zápas, a to v základní skupině se svým pozdějším finálovým soupeřem Pavlem Pekárkem. A co víc! Až do finále na Dana žádný soupeř neuhrál více jak 3 gamy! To je v této konkurenci doslova neuvěřitelný výkon a opravdu úžasná záležitost! Super výkon Dane!

Obrovskou pochvalu zaslouží také finalista celého turnaje Pavel Pekárek. Hodně sil ztratil ve čtvrtfinále horního pavouka, kdy musel hodně moc bojovat s vynikajícím hráčem Petrem Vondráčkem. Jejich zápas došel až do zkrácené hry, kterou Peky vyhrál až poměrem 7:5. V semifinále se Pavel o výsledek v zápase s Davidem Gregorem tolik obávat nemusel. Ve finále Pavlovi sportovní štěstí již tolik nepřálo. Prohra ve finále poměrem 4:6 je jediná porážka, kterou Pavel na turnaji zaznamenal. Jinak dokázal porazit 6 dalších soupeřů, a to je v této obrovské konkurenci neskutečný výkon! Díky moc Pavle za neskutečnou hru a úžasný turnajový výkon.

Celkové 3. místo v turnaji obsadil Marek Svoboda. V turnaji prohrál jen 2 zápasy. Nejdříve v základní skupině ve zkrácené hře s Martinem Jeřábkem a poté v semifinále s pozdějším celkovým vítězem. Marek předvedl na turnaji tradičně skvělý výkon. Velký hráč a obávaný bojovník nedal soupeřům míč zdarma. V osmifinále v zápase s Martinem Maixnerem dokázal otočit nepříznivý stav z 2:5 na 7:5 a ve čtvrtfinále si poradil s dalším skvělým hráčem Pavlem Zemancem. Mára si 3. místo v turnaji vybojoval po velké bitvě v zápase s Davidem Gregorem. Máro, moc díky za Tvůj přínos k turnaji a za Tvoje skvělé výkony.

Semifinalistou turnaje se stal David Gregor. David měl na turnaji velmi dobrou formu. Ve skupině sehrál neúspěšnou zkrácenou hru s Pavlem Zemancem. V osmifinále sehrál David zápas, který mohl jak vyhrát, tak prohrát. Po dlouhé pauze a prodělané nemoci se vracející Michael Berger do svého soupeře v pavouku doslova zakousl a držel vyrovnané skóre. Za stavu 4:5 šel David na servis. Game dospěl do shody. V následující výměně si Miky Berger vybojoval mečbol a mohl zápas vyhrát. Miky ale cítil, že jeho fyzická kondice není tak dobrá, aby vydržel další zápasy, zejména po dlouhé a těžké nemoci. Zápas za tohoto stavu ukončil a skrečoval. David tak postoupil do dalšího kola. Miky Berger následně skrečoval i zápasy v dolním pavouku. David pak ve čtvrtfinále porazil Martina Jeřábka. V semifinále a následně v zápase o 3. místo již David neuspěl, přesto může turnaj hodnotit velmi pozitivně, protože znovu ukázal, jak dobře tenis umí hrát a jak těžkým soupeřem pro každého hráče David je. Výborně Davide, díky za skvělý výkon v celém turnaji.

Ve čtvrtfinále takto nabitého turnaje si zahráli Petr Vondráček – prohra 6:7 (5) s Pavlem Pekárkem, Martin Jeřábek – prohra 4:6 s Davidem Gregorem, Marian Kern – prohra 3:6 s Danem Kosťunem a Pavel Zemanec – prohra 3:6 s Markem Svobodou. Všichni 4 poražení čtvrtfinalisté ukázali na turnaji obrovské herní kvality. Jejich prohry byly těsné a vždy rozhodovalo jen pár míčů nebo trocha štěstí. Tito hráči mohli klidně hrát i o medaile. Děkuji tímto Péťovi Vondráčkovi, Martinovi Jeřábkovi, Marianovi Kernovi a Pavlovi Zemancovi za jejich úžasné tenisové výkony a skvělý přínos k celkově vysoké úrovni celého turnaje. Opravdu skvělá práce Borci!

Ne všichni hráči mohou hrát o nejvyšší pozice. Z toho důvodu máme pro tyto hráče tzv. Dolní pavouk, kde si mohou zahrát ti hráči, kterým se nepodařilo prosadit se mezi nejlepší hráče turnaje. V dolním pavouku se nejvíce dařilo hráči z Chomutova Danovi Mondokovi. Daniel ve finále porazil Martina Maixnera poměrem 6:3. Před tím ale Danny dokázal v semifinále přehrát svého kamaráda Michala Uhlíře a ve čtvrtfinále vyřadit Edu Greba. Dan dokázal i v základní skupině vyhrát 1 zápas, a tak s celkovou bilancí 4 výhry a 3 prohry může turnaj řadit hodně vysoko. V osmifinále Danny po boji prohrál s kvalitním soupeřem Petrem Vondráčkem. Turnaj se Dannymu rozhodně povedl. Ukázal velký výkonnostní progres a je jen otázkou času, než se začne na těchto turnajích prosazovat mezi nejlepší hráče.

Finalista dolního pavouka Martin Maixner sehrál také skvělý turnaj. V zápasech se prosazoval kvalitní a nátlakovou hrou. Hra na riziko ale někdy přináší i chyby a ty se Martinovi v některých zápasech bohužel vymstily. Ale i tak měl Martin kousek od postupu mezi 8 nejlepších hráčů celého turnaje. V osmifinále dlouho drtil a pod tlakem držel Marka Svobodu. Škoda ztraceného vedení 5:2 na gamy. Martin se tím ale nenechal otrávit a s velkým přehledem postoupil až do finále dolního pavouka. Ve finále sehrál Martin skvělý zápas. Danny Mondok ale v konci mače byl o něco lepším hráčem. Přesto je celkový výkon a výsledek celého turnaje pro Martina velkým povzbuzením do dalších zápasů. Martin se stále zlepšuje a je jen otázkou času, než se prosadí na nejvyšší příčky.

Krásné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval Filip Havlas. Filip vyhrál v celém turnaji hned 3 zápasy ze 7 odehraných, a to je určitě velký úspěch! V tak velké konkurenci tolika dobrých hráčů je to vynikající výsledek. Filip vyhrál 1 zápas ve skupině, ve čtvrtfinále dolního pavouka vyřadil Michal Giláka, a v zápase o 3. místo v dolním pavouku porazil Michala Uhlíře. V osmifinále turnaje Filip prohrál s nejlepším hráčem celého turnaje Danem Kosťunem a to není žádná ostuda. Filip je na stálém a trvalém výkonnostním vzestupu a je jen otázkou času, kdy se dotáhne na nejlepší hráče turnaje.

Semifinalistou dolního pavouka se stal Michal Uhlíř. Michalovi se turnaj výsledkově nevydařil tak, jak by si sám přál. Michal je určitě kvalitní hráč, který tenis rozhodně umí! Dokázal to v zápasech ve skupině např. s Martinem Maixnerem – prohra 4:6, nebo v semifinále dolního pavouka Danem Mondokem – prohra 4:6. Ani v ostatních zápasech Michal nehrál špatně. Michalovi často chybělo jen trochu více sportovního štěstí, aby svoje soupeře přehrál. Pro Michala je turnaj určitě velká zkušenost a další povzbuzení do nových tenisových bitev. Michal má určitě na to, aby hrál s většinou soupeřů minimálně vyrovnané mače. Chce to jen více zápasových zkušeností a výsledky se brzy dostaví.

Pochvalu si zaslouží také hráči, kteří prohráli svá čtvrtfinále v dolním pavouku. Děkuji tímto hráčům Edovi Grebovi, Michalu Gilákovi a Lubošovi Kvapilovi. Hráli jste každý z vás na hranici svých možností. Věřím, že i vaše výkonnost půjde brzy nahoru. Rozhodně vytrvejte a budete odměněni. Závěrem ještě chci poděkovat hráči Michaelovi Bergerovi. Do turnaje se přihlásil po více než šestiměsíční pauze vynucené velkými zdravotními potížemi. Trvalo dlouho, než byl Miky schopen vzít do ruky raketu a začít zase hrát. A o to cennější je výkon, který Miky v celém turnaji podal. Osmifinále skrečoval v momentě, kdy si vybojoval za stavu 5:4 mečbol. Miky sám nejlépe může zhodnotit, jak na tom jeho tělo je a co si může dovolit. Turnaj ve dvouhře je velmi náročný zvlášť pro hráče, který měl dlouhou herní pauzu. Miky si zaslouží klobouček dolů a ocenění, že do turnaje nastoupil, i když nebyl ještě zcela fit. Miky má také úžasnou manželku Angeliku Bergerovou, která Mikyho podporuje, jak jen může.

Na úplný závěr chci poděkovat jak všem 16 hráčům, tak také dalším členům tenisové rodiny, kteří se dostavili na náš turnaj. Luboš Švarc, Jak Kosťun a Pavel Kosťun se přišli za hráči na turnaj podívat, a i to je velký důkaz toho, jak skvělou partu jsme mezi sebou vytvořili. Díky moc Borci! Také chci poděkovat paní Koštové v recepci areálu za vstřícnost a ochotu nechat nás dohrát celý turnaj. Pro celkový úspěch turnaje to bylo velmi důležité. Tradičně kvalitní byla i obsluha v restauraci v areálu, kde tentokrát bylo hodně veselo díky oslavě narozenin mladé slečny Terezy.

První turnaj nového roku se bude hrát 22. ledna 2022. Máte se rozhodně na co těšit! Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Ať se vám všem daří co nejvíc a zachovejte nám přízeň! Těšíme se na vás všechny!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina