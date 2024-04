/FOTO/ V sobotu 6. dubna jsem měl možnost se jako organizátor zúčastnit velikonoční smíšenky, kterou pořádala organizace ČTA pod vedením Ivanky Bednářové v tenisovém areálu Řeporyje u Prahy. Turnaj se odehrál jako poslední halová akce.

Společná smíšenka ČTA a českolipského spolku Tenisová rodina se hrála v pražských Řeporyjích. | Foto: Tenisová rodina

Vyhlašovali jsme proto kromě nejlepších párů celého turnaje také 3 nejlepší smíšené páry celé halové sezóny. Jako novinku jsme v turnaji udělovali také individuální ceny. Ženy hráčky pomohly určit cenu Borec – sympaťák a muži na oplátku se dohodli na ceně Tenisová Dračice. Celkově byl turnaj velmi pohodový a veselý. Ocenit musím přístup správce tenisového areálu v Řeporyjích. Byl to vážně skvělý příklad toho, jak mají areály s organizátory spolupracovat, aby se celá akce vydařila a turnaje jsme mohli v Řeporyjích pořádat i nadále.

Na turnaj se sjelo celkem 6 párů z toho 1 pár ze Sušice, další pár z Plzene. Turnaj měl celkově velmi vysokou úroveň. Všechny páry si zažily pocit z výhry a to každý z nich sehrál celkem 6 soutěžních zápasů. Herní formát celého turnaje byl velmi jednoduchý. Všech 6 párů si zahrálo 1 velkou základní skupinu, kde se utkali všichni mezi sebou navzájem. Po skupině se určilo pořadí a místo pavouka play off jsme pak zařadili zápasy o 1., 3. a 5. místo. Díky tomu jsme mohli přidělit body do žebříčku tak, aby páry obsadily velmi slušné pozice. Vítěz turnaje získal 1000 bodů do žebříčku.

Nejlepším párem celého turnaje se stali sympaťáci Peter Šurkala – Markéta Panošková. Skvělý pár, který výkonnostně předčil všechny zbývající. Peter s Markétou hráli super tenis a v žádném mači nemuseli řešit situaci, kdy by se ocitli na pokraji porážky. V celkem 6 zápasech ztratili jen 6 gamů, a to o kvalitě párů hovoří za vše. Markéta Panošková pak získala také individuální cenu Tenisová Dračice, ze které měla velkou radost. Markéta ale na kurtech řádila tak, že si tuto cenu naprosto zasloužila. Jak Peter, tak Markéta ukázali, že jsou nejen výborný tenisový pár, ale skvěle zapadli do naší tenisové party. Moc si přeji, aby se Peter s Markétou vypravili k nám také na další turnaje a mohli si zahrát s celou řadou kvalitních soupeřů, které v naší Tenisové rodině máme.

Ve finále si zahrál pár David Tetaur – Ivanka Bednářová. Oba velcí pohodáři se zápas od zápasu neustále zlepšovali. V celém turnaji prohráli 2x s nejlepším párem celého turnaje Peter Šurkala – Markéta Panošková, když ve finále jim sebrali 2 gamy a měli šance získat několik dalších + ve skupině s párem Marek Vandas – Vendula Kripnerová. Všechny ostatní soupeře porazili a díky lepšímu vzájemnému zápasu s párem Zdeněk Kubeš – Kristýna Radačovská, který měl po skupině také bilanci 3 výhry a 2 prohry si mohli zahrát finále celého turnaje. David s Ivankou hráli po celý turnaj výborné mače a např. Ivanka dokázala soupeře překvapovat často nečekanými a hlavně vítěznými bekhendovými údery. Pokud budou David s Ivankou hrát i další turnaje, tak mají šanci se i nadále zlepšovat. Soupeři se tak budou mít na co těšit.

Krásné 3. místo obsadil pár Zdeněk Kubeš – Kristýna Radačovská Skvělý pár, který ve skupině stejně jako David s Ivankou dokázali vyhrát 3 mače, ale díky prohře ve vzájemném mači se do finále neprotlačili. Přesto v celém turnaji zanechali Zdenda s Kristýnkou skvělý dojem a jejich soupeři to s nimi neměli rozhodně snadné. Moc se mi jako hráčka líbila Kristýna, která hrála opravdu skvěle a Zdenda jako správný borec Kristýnku doplňoval famózními údery jak od základní čáry, tak na síti. V celém turnaji prohráli jen 2 mače, ale díky tomu že po skupině měli shodnou bilanci s párem David Tetaur – Ivanka Bednářová a vzájemný zápas prohráli, tak se do finále nakonec nedostali.

Turnaj ale zakončili vítězně a to v zápase o 3. místo, kde porazili další silný pár Richard Malina – Šárka Kočí. Oba pohodáři Zdenda s Kristýnou ale i tak turnaj můžou označit za velmi, opravdu velmi úspěšný. Zdenda Kubeš dostal od většiny hráček hlas pro cenu Borec – sympaťák, ze které měl opravdu upřímnou radost. Kromě toho si pár Zdeněk Kubeš – Kristýna Radačovská vybojoval na turnaji celkem 730 bodů, které je posunuly na konečné 3. místo v celkovém pořadí smíšených párů v rámci celé halové sezóny. Zdenda s Kristýnkou si tak odvezli navíc ještě diplom a drobnou věcnou cenu za vynaložené úsilí v rámci celé halové sezóny. Opravdu skvělý úspěch.

Konečné 4. místo obsadil v turnaji velmi sympatický a pohodový pár Richard Malina – Šárka Kočí. V celém turnaji předváděli Ríša se Šárkou velmi dobré výkony. Ve skupině vyhráli sice jen 2 mače, ale 2 ze 3 prohraných zápasů byly až po velkém boji poměrem 4:6. Získané 2 výhry stačili Ríšovi se Šárkou na postup do zápasu o 3. místo. Poslední mač v turnaji sice Ríša se Šárkou nevyhráli, ale celkově zanechali v turnaji vynikající dojem, a to jak po herní, tak po společenské stránce. Budeme jen rádi, když tento velmi pohodový a sympatický pár uvidíme na dalších našich turnajích. Do naší tenisové rodiny Ríša se Šárkou rozhodně patří.

Konečné 5. místo obsadil pár Marek Vandas – Vendula Kripnerová. Další velmi pohodový a sympatický pár ze Sušice přijel na náš turnaj a po herní stránce rozhodně Mára s Vendulou nezklamali. Ve skupině sehrávali velmi vyrovnané mače a jen díky ne vždy vydařené koncovce mnoha slibně rozehraných gamů se Markovi s Vendulou dlouho nedařilo vyhrát mač. Povedlo se jim to až v posledním mači ve skupině proti páru David Tetaur – Ivanka Bednářová. Výhra 1 mače nakonec znamenala 6. místo ve skupině.

V zápase o 5. místo ale dokázali Marek s Vendulou uspět, když porazili pár Petr Čermák – Blanka Bílková po velkém boji poměrem 6:4. Turnaj tak Mára s Vendulou zakončili 2 vyhranými zápasy po sobě a dokázali si tak, že jsou schopní konkurovat všem párům v turnaji nejen sehráním vyrovnaného mače, ale také vítěznou koncovkou. Škoda jen, že Mára s Vendulou to k nám do České Lípy nemají z města Sušice zrovna kousek. Přesto mi oba slíbili, že udělají vše, aby mohli přijet už do Starých Splavů na naší venkovní smíšenku. Pokud by to tak dopadlo, budeme jen rádi. Marka s Vendulou uvidíme kdykoliv rádi na všech našich turnajích.

Konečné 6. místo v turnaji obsadil pár Petr Čermák – Blanka Bílková. Toto umístění rozhodně neodpovídá skutečné herní kvalitě tohoto páru. Péťa s Blankou sehráli totiž skvělý turnaj. Ve 2 zápasech ve skupině zaznamenali 2 těsné prohry 4:6. Pokud by se Péťovi s Blankou podařilo tyto 2 mače vyhrát, rozhodně by měli šanci hrát minimálně o 3. místo. Jedna výhra ve skupině proti páru Marek Vandas – Vendula Kripnerová nakonec poslala Péťu s Blankou do zápasu o 5. místo. Shodou okolností opět proti páru Marek Vandas – Vendula Kripnerová, které ve skupině porazili.

V odvetě a v zápase o konečné pořadí ale Péťa s Blankou tentokrát na Marka s Vendulou nevyzráli a prohráli po velkém boji 4:6. Celý turnaj se ale Péťa s Blankou herně drželi se všemi soupeři a nikomu nedali zadarmo ani míček. Rozhodně si Péťa s Blankou za svůj turnajový výkon zaslouží velké ocenění a klobouk dolů, protože statečně vzdorovali všem soupeřům. Péťa s Blankou mají rozhodně šance na dalších našich turnajích, kde mohou svoje soupeře a soupeřky ještě více potrápit nebo ideálně i porazit. Moc se těším na účast Péti i Blanky na našich dalších turnajích.

Závěrem komentáře bych rád poděkoval všem 6 párům za účast a předvedené sportovní výkony. Moc děkuji také všem párům za vzorný přístup k celému turnaji a za krásné závěrečné vyhlášení, které jsme si moc a moc užili. Byl to parádní turnaj a i závěrečné posezení několika hráčů a hráček bylo super. Věřím, že si hráči i hráčky z turnaje domů odvezli kromě mnoha pěkných věcných cen a pohárů i spoustu pozitivní energie. Turnaj opět ukázal, jak důležité je pořádat pro rekreační hráče a hráčky tyto akce, protože kromě toho, že si hodně zahrají, mají možnost si v přestávkách odpočinout a odreagovat se od každodenních starostí. A známosti, kontakty, které zde získáte pak využijete nejen v turnajích ale i v běžném životě. Přátel a známých není nikdy dost.

Naše turnaje, to je především snaha o budování co největší tenisové party, tenisové rodiny. A o tom ty naše turnaje jsou. Přijeďte si k nám zahrát a hlavně přijeďte ve velkém počtu. Čím více hráčů a hráček na našich turnajů bude hrát, tak tím dříve se nám podaří naplnit náš cíl o vybudování co největší tenisové rodiny. Je to pro nás všechny úžasná možnost, jak se sejít, zahrát si tenis a odpočinout si od každodenních starostí. A s novou pozitivní energií se pak vrátíte domů celí veselí, fyzicky sice unavení, ale se sluníčkem v duši, které tu u nás také máme a rádi Vám ho předáme. Sledujte nabídku našich turnajů na našich stránkách www.tenisovarodinaspolek.com a také na stránkách www.czcechtennisacademy.cz.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina