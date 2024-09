Expozice přináší dvanáct velkoformátových fotografií českého fotografa Stanislava Milaty, který zachytil tváře a osudy známých i neznámých lidí. Tito lidé se vyznačují tím, že vše, co dělají, dělají srdcem, a Liberecký kraj se pro ně stal skutečnou srdeční záležitostí. Fotografie jsou živým důkazem toho, že když se něco dělá s vášní a od srdce, má to hlubší smysl a přesahuje to hranice pouhého osobního uspokojení.

Výstava Srdeční záležitosti 2024 se nezabývá jen krásou lidského srdce a jeho příběhy. Stává se zároveň ústředním bodem významné osvětové akce Světový den srdce, která se zaměřuje na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Cílem je upozornit veřejnost na to, že nemocem srdce lze v mnoha případech předejít. Právě proto je výstava i letos významnou součástí programu, který inspiruje k aktivní péči o zdraví a prevenci závažných chorob.

Vernisáž se koná pod záštitou Vladimíra Richtera, radního Libereckého kraje pro resort zdravotnictví. „Jsem velmi rád, že můžeme tuto výstavu podpořit a přiblížit tak problematiku kardiovaskulárních chorob veřejnosti. Je důležité, abychom se o své srdce starali nejen fyzicky, ale i emočně, a právě to výstava Srdeční záležitosti nádherně připomíná,“ uvedl radní Richter.

Vernisáž se konala 2. září, výstava potrvá do 26. září. Přístupná je v pondělky a středy od 8 do 18 hodin, v úterky a čtvrtky od 8 do 17 a o pátcích do 16 hodin.

Marie Kubínová, Liberecký kraj