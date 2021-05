K výročí jsme připravili web www.ymca100.cz, kde si můžete projít nejen stručné dějiny organizace doplněné vtipnými ilustracemi výtvarnice Lucie Seifertové, ale i hlavní ideje, na kterých YMCA staví dodnes.

I na Českolipsku působí naše „pobočka“ – a to YMCA Sever. Vznikla v roce 2017 osamostatněním části aktivit kolektivního člena YMCA Děčín. Počátek její činnosti sahá do roku 2000 k letním táborům na statku v Kunraticích, postupně se pak rozšířila do několika míst: do Jablonce nad Nisou, Cvikova, Bělé pod Bezdězem a Brniště.

Právě do Brniště zve YMCA Sever na stoleté oslavy o víkendu 5. – 6. června! Na Lesním zátiší tu v sobotu můžete vyzkoušet bungee running, lukostřelbu, lanové překážky, omrknout teepee, zapojit se do workshopů pro děti, nebo kulinářského koutku. Také je pro vás přichystán Kuličkový turnaj a koncert ymkařské kapely. Za tmy se můžete připojit k nočnímu pochodu. A v neděli k ekumenické bohoslužbě po širým nebem.

Aktivity

V Bělé pod Bezdězem funguje klub deskových her Fileo určený především dětem, s každoročním turnajem pro mladé i hravé dospělé, kam jsou zváni všichni nadšení přespolní, a s 24 hodinovým herním maratonem, kde opravdu není prostor na spánek. Úspěšně také proběhl první ročník herní víkendovky, při které si na své přišel jak duch, tak duše i tělo všech zúčastněných.

V Brništi se v příštím roce bude konat 20. ročník Lužické sedmičky, 25 hodinového 99 km dlouhého pochodu přes 7 vrcholů Lužických hor. K pochodu je přidružena jarní chata, kam můžou zapálení šlapeři pozvat i svoje kamarády nebo rodiny, trasy jsou poněkud vstřícnější.

Baby klub je setkávání maminek s malými dětmi, které rády společně nejen povídají, ale i tvoří či pořádají výlety. Navazující aktivitou pak je výroba adventních věnců, jedinečná příležitost sdílet smysl Vánoc, tak jak jim rozumíme my. Druhý rok svého fungování načal skautský oddíl Gruniště.

Ve Cvikově je kromě vyhledávaného letitého skautského oddílu Medvědi v provozu mateřské centrum Ovečka s krásnou hernou a milou atmosférou, kde si děti pohrají a rodiče v klidu popovídají. Cvikovští dále pořádají příměstské English campy s výukou rodilých mluvčí a víkendovky Ympuls pro dorost a mládež zaměřené na duchovní růst a kreativitu, kde se potkávají mladí ze všech našich míst a z různých křesťanských denomiancí.

Doménou skupiny v Jablonci nad Nisou je skautský oddíl sestávající z družin Lvů, Bouřek, Vlčat a Bledulek, který funguje již od roku 2002 a „potýká se“ se stále větším zájmem ze strany dětí a rodičů.

Skautské oddíly v Jablonci, ve Cvikově a v Brništi mezi sebou úzce spolupracují metodicky, na akcích a na táborech. K činnosti skautských oddílů patří kromě pravidelných týdenních schůzek výpravy, víkendové akce, tábory a např. rozdávání betlémského světla před Vánoci.

Drakiády a kuličkiády pořádané na různých místech se snaží vytáhnout děti a jejich rodiče ven a najít znovu kouzlo tradičních dětských her. Společným počinem vedoucích a praktikantů ze všech našich 4 skupin pak je tradiční letní tábor otevřený všem našim kamarádům, spolužákům i náhodným známým v krásné přírodě Lužických hor.

Julie Bergerová, www.ymca.cz