Je mi čtrnáct, mluvím ještě fistulí, ve škole se ale chlubím tatínkovou pistolí- Proč bych já měl ve třídě stejný názor sdílet, teď už je mi šestnáct a umím dobře střílet. Já mám přeci ve všem pravdu, netušíte kam až zajdu. Nechtějí mě poslouchat bude je to život stát. Pistoli jsem ráno nabil, deset spolužákú jsem s ní zabil. Jsem genius, energií nabitý, ale teď tu, jak ty dole, ležím taky zabitý. Co ty zbraně zpúsobily, raděj ani nemyslet, ve velice krátké chvíli, tolik mladých zdravých lidí, opustilo tento svět.

Ministři

Jsem ministr, součást vlády, tvořím státní rozpočet, voliči mi svůj hlas dali, abych chránil jejich svět. Pro armádu koupím zbraně, nabízí je celý svět, miliardy dáme za ně., leckdo bude závidět. Zbraně nám mír zajišťují, to je pravda pravdoucí, tajné sužby odhalují nepřátele budoucí. Jsem ministr průmyslu a mám stále v úmyslu vyráběti všechny zbraně. miliardy utržíme za ně. Výrobci se předhánějí, kdo se dříve pochlubí, že ty jejich nové zbraně nejvíc lidí zahubí. Proto stále více peněz do zbrojení vkládáme, stále dražší vynálezy pro bezpečnost hledáme. Co ve světě nekoupíme, to si sami vyrobíme. Nebudem jen vyrábět, budem taky vyvážet. Státu příjmy zajistíme a dluhy snadno zaplatíme.

Ministr obrany

Po zuby jsme vyzbrojeni, sami sebou spokojeni. Já bych neměl pochybovat, lidi bych měl ujišťovat, že je všechno jak má být., všemu zlému zamezit. Nedej Bože, by se stalo, to co už jsme zažili, že šílenec vydá rozkaz, aby palbu spustili. Nastala by strašná vřava, to tu ještě nebylo, že by se tak chytré lidstvo z vlastní vůle vybilo. Nač ty zbraně tady budou, kdo je bude užívat, když chudáky, mrtvé lidi, nebude jak pohřbívat.

Občané

Poslouchejte politici, co vám všem chcem dneska říci. A to vám všem ve světě na jedinečné planetě. Dost už bylo zabíjení, nic dobrého na tom není. Hlasujeme dneska všichni, samozřejmě na dálku, připravujte lidi na mír a ne na válku.

Milada Knapová, Jednota ČsOL Česká Lípa