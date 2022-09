Nehody. V úseku za pravotočivou zatáčkou od České Lípy na pokraji Horní Police se od roku 1960 stalo téměř 90 dopravních nehod. Přesto tento úsek komunikace není označen jako místo častých dopravních nehod. Poslední havárie se zde stala 15. srpna 2022, kdy osobní auto prorazilo plot, porazilo vzrostlý smrk a vletělo 10 metrů do zahrady u rodinného domu. V minulých letech byly při haváriích zbourány dvě zděné autobusové čekárny, jindy zase na protilehlé straně komunikace plot a lavička na zastávce. Bylo štěstí, že tam v tu dobu nikdo nebyl.

Zástupci obcí v údolí Ploučnice proto v minulých letech sepsali petici, podepsanou velkým množstvím občanů, ve které požadovali, aby byla zásadně omezena či zrušena tranzitní – průjezdná kamionová doprava na této komunikaci. Částečné řešení přišlo a tak se vlk nažral a koza zůstala celá.

Noční zákaz průjezdu TIR a těžkých náklaďáků sice přinesl na jedné straně v noci omezení hluku a prašnosti, ale na straně druhé zvýšil hustotu průjezdů těchto vozidel ihned po ránu a tím i snížení bezpečnosti pro obyvatele obce a děti docházející do školy. Projíždějící řidiči nedodržují zákonem povolenou rychlost při projíždění obcí a ani nerespektují značky omezující rychlost v daném úseku. Bylo by proto vhodné a potřebné, aby policie v naší obci měřila rychlost častěji.

Dalším velkým problémem občanů, kteří si postavili 10 rodinných domků v části obce u zmíněné nebezpečné zatáčky je to, že rodiče s dětmi nemohou bezpečně přejít přes komunikaci na protilehlý chodník – není tam nikde přechod!

Vzhledem k bezpečnostní situaci v obci a častým haváriím ve zmíněném úseku obce, svolal obecní úřad písemně občany, kteří žijí v okolí tohoto místa, na 18. ledna 2022 k veřejnému projednání situace se zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje a policie. K tomuto jednání přišlo přes 40 občanů, kteří přednesli své názory a návrhy na řešení této opravdu kritické situace. Při jednání bylo občanům k jejich návrhům sděleno, že podle současně platných zákonů a předpisů prý nelze u zatáčky zbudovat přechod pro chodce nebo zpomalovací semafory, eventuálně zpomalovací pruhy.

Zajímavé je, že v některých obcích a městech mají navrhovaná zařízení instalovaná a fungují. Naše obec měla v minulých letech instalován radar ukazující rychlost projíždějících vozidel se záznamem na disk. Bohužel pro poruchu přestal být funkční a byl demontován. Doufáme, že obec zajistí radar nový, který umístí před zatáčku při vjezdu do obce. Občané se domnívají, že pro naše „zákonodárce“a ministerstva není bezpečnost a zdraví občanů na prvním místě. Je jen škoda, že z těchto jednání nebyl pořízen zápis.

Jediné, co bylo dodnes z návrhů občanů realizováno, bylo osazení plastových patníků v zatáčce u příkopů. Při posledním jednání starosty s dotčenými orgány v uplynulých dnech mu prý bylo přislíbeno, že při vjezdu do obce bude instalována reflexní značka omezující rychlost při vjezdu do obce a na vozovku namalován zpomalovací pruh.

Lubomír Maria Šulc