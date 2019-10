Soutěž se konala za finanční podpory Libereckého kraje a pod osobní záštitou první statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitky Volfové. Paní náměstkyně se osobně zúčastnila zahájení závodu, za Liberecký kraj přednesla zdravici a popřála startujícím do závodu pevnou ruku, skvělý výsledek a dobrou náladu. Poté sama absolvovala čestné předkolo.

Soutěžní střelba byla koncipována do dvou disciplín. Hlavní prestižní disciplínou byla velkorážní služební pistole, vedlejší doplňkovou disciplínou byl velkorážní služební revolver. Střílelo se na vojenský zelený terč č. 135P a to 5 ran nástřelných za 2,5 minuty a 20 ran do soutěže v čase 8 minut. Startovní listina prozrazovala, že přihlášení závodníci nebyli jen z okolních, ale i vzdálenějších regionů.

Do hlavní disciplíny služební pistole se zaregistrovalo 54 startujících, ze kterých se ještě 24 dále zúčastnilo v doplňkové disciplíně střelby z revolveru. V soutěžní části služební pistole si pohár a zlatou medaili vystřílel Josef Motyčka za ČMSJ Praha nástřelem 198 bodů z 200 možných. Druhé místo vybojoval Pavel Řehák za Olymp Praha a třetí místo obsadil Jaroslav Szekély za AVZO Neratovice, oba s nástřelem 197 bodů. Ve střelbě z revolveru se stal vítězem Pavel Řehák (Olymp Praha) se 198 body, stejného počtu bodů dosáhl druhý Jaroslav Szekély (AVZO Neratovice) a třetím úspěšným se stal Petr Valenta (ČMSJ Praha).

Za pořadatelský tým lze konstatovat, že setkání proběhlo v přátelské atmosféře, bez nedostatků proti pravidlům soutěže a především bez chyb proti zásadám bezpečné manipulace se zbraní.

Sluší se touto cestou poděkovat Jitce Volfové za podporu sportovní střelby, za udělení osobní záštity a za podporu při přípravě závodu.

Na stránkách sportovního klubu SSK Skalice u České Lípy na adrese skalice.nway.cz lze shlédnout galerii vybraných fotografií pořízených během soutěže, výsledkovou listinu a další informace pro případné zájemce o sportovní střelbu z řad veřejnosti.

Leoš Novák, SSK Skalice u České Lípy