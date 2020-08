Dobrých duší se přihlásilo více jak 65 a k tomu přes 50 dárců materiálu na roušky. Díky těmto lidem se podařilo ušít celkově přes 23 tisíc roušek.

Z původního plánu zajistit dostatek roušek pro Novoborsko se během několika dní podařilo zásobovat jak nemocnici s Poliklinikou v České Lípě, domovy pro seniory, dětský domov v České Lípě, pečovatelské služby, dopravní sanitní služby, kluby pro seniory.

Roušky se dostaly do obcí a později i do škol. Všem, kteří se do výzvy zapojili, patří obrovské poděkování, proto v Okrouhlé bylo pro dobrovolníky připravené pohoštění, raut a také živá hudba, u které se všichni náramně bavili.

Hana Joličová