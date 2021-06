Krejča, pražský rodák (*1941), vystudoval užitou grafiku, nejdříve na bratislavské Škole umeleckého priemyslu, poté ve speciálním ateliéru knižní grafiky a plakátu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pod vedením Františka Muziky. Po skončení studia, kromě tříletého působení v roli ředitele státního zámku Kratochvíle, pracoval především jako knižní a časopisecký grafický úpravce na volné noze, posléze deset let v roli artdirektora nakladatelství Readers Digest Výběr.

Za grafické práce obdržel několik cen či čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihy roku. Paralelně s touto prací však nepřestal Krejča nikdy v hledání autentického výrazu na poli fantasijní malby, jehož výsledky prezentoval pětačtyřiceti autorskými výstavami doma i v cizině. Jeho tvorba, zpočátku nasměrovaná příkladem výsostné malířské faktury jeho profesora, se nepokrytě dotýká surrealistických východisek, na čas rozšířených o některé postupy informelu šedesátých let.

Později, s cíleným příklonem ke klasické malbě, je hluboce zakořeněna i ve starší kulturní tradici, především v manýrismu a českém baroku. Romantický máchovský mýtus kraje, kde již dvě desetiletí žije, je Krejčovi velmi blízký. Spolu s reflexí vlastních životních zkušeností to vytváří ojedinělý základ často bizarních fantaskních metafor jeho obrazů. Zájmem o bohatost forem i hlubokou citovostí uměleckého projevu obohacuje autor osobitým vkladem současnou českou výtvarnou scénu o prvky fantaskního symbolismu. (Jan Kříž)

Instalace výstavy zabírá celé jedno poschodí středověkého hradu opředeného řadou mýtů, a toto prostředí ještě umocňuje účinek Krejčových pláten. Autor zde vystavuje již počtvrté, tentokrát v největším rozsahu.Prezentaci své tvorby se rozhodl rozšířit ještě o prvek dobročinnosti.

Všechny vystavené obrazy jsou prodejné a třetina případně získaných finančních prostředků bude věnována na podporu obecně prospěšné činnosti DIAKONIE Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích. K témuž účelu byly přizvány dvě významné pražské galerie, a to VLTAVÍN a G 33, aby uspořádaly online aukci několika vybraných obrazů, jež je možno dražit až do skončení výstavy.Výstava je přístupná každou celou hodinu v obvyklých časech prohlídek, t.j. úterý až neděle 10–17 hod. nebo po telefonické domluvě se správou hradu Houska, a to po celou letošní sezonu jež končí 31. října.

Jana Šmídová, manažerka expozice