Naštěstí, Terapeut Zrzka, Propojeni či Tak promiň. To jsou názvy nejoblíbenějších písní z pera Pavla Callty, které mají na youtube kolem desíti milionů zhlédnutí. Ačkoliv například Naštěstí Callta vydal před více jak sedmi lety, rekordmanem je tři roky starý hit Píšem si svůj sen, který nazpíval s Leošem Marešem. A nyní přiznal, že nebýt jeho spontánního nápadu, spolupráce by nikdy nevznikla

“Vzniklo to vlastně strašně spontánně, když se tak zamyslím. Měl jsem napsaný song a s Leošem jsme se vídali na různých akcích, kde jsem já zpíval a on tam moderoval. Já jsem mu nabídl udělat společnou píseň, pak jsem mu píseň poslal a on hned souhlasil,” prozradil Callta.

Ten nemá problém přiznat, že jde o jeho největší hit. “Je to velký hit, který si publikum žádá. Určitě se dá říct, že patří společně s písněmi "Terapeut" a "Písnička" k těm nejhranějším z mého repertoáru. Je to velký hit, píseň se prosadila, lidé ji mají moc rádi a žádají si ji. Je to vlastně taková dojemná skladba a mě se zpívá hrozně dobře,” říká Callta, který přiznává, že nejraději má koncerty pod širým nebem.

“Bývá tam prostě úplně jiná atmosféra, než v hale. Podle mě, je tam i lepší zvuk, než v některých starších halách, kde se to často odráží se od stěn a celkově ta letní atmosféra je skvělá. Já miluju letní akce,” uzavřel Callta.

Karen Mchitarjan