V pořádání turnajů se postupně střídaly areály v Okrouhlé, Cvikově, České Lípě u Ploučnice, ve Starých Splavech, v Jablonném v Podještědí a v obci Březno u Chomutova. V mužské deblové sérii se protočilo 93 párů a 120 hráčů. Získali jsme také první 4 ženské páry a singlový turnaj v České Lípě odehrálo na 30 hráčů.

Na posledním venkovním turnaji v obci Okrouhlá jsme vyhlásili a předali drobné věcné ceny pro 10 nejlepších párů, 10 nejlepších jednotlivců a několik supermanů série. Jednalo se o hráče, kteří vyhráli v sérii dva a více turnajů. Celá série měla podporu v Českolipském deníku, kde se pravidelně objevují reportáže ze všech odehraných turnajů.

Velkou podporu sérii dalo také město Česká Lípa v podobě vyplacené finanční podpory na pořádání turnajů v areálu u Ploučnice v České Lípě. Děkujeme tímto jak Českolipskému deníku, tak městu Česká Lípa za jejich pomoc a podporu při pořádání 2. ročníku našich venkovních turnajů. Velké poděkování za spolupráci zaslouží také všechny výše zmíněné tenisové areály, jejich pracovníci se ze všech sil snažili zajistit hráčům co nejlepší zázemí včetně moc dobrého občerstvení.

Zapomenout nelze ani na všech 93 párů a 120 hráčů v sérii. Bez vás hráčů by to vážně nešlo. To vy všichni jste se podíleli na úspěchu turnajů nejen tím, že jste si přijeli zahrát, ale také jste se bez všichni bez rozdílu podíleli na vytváření pohody a přátelské atmosféry. Mezi účastníky byli také hráči vietnamské a polské národnosti. I tito hráči rychle zapadli do naší tenisové party a užívali si nejen turnaje, ale také pohodu a často i veselou náladu. V průběhu série se mezi hráči vytvořila opravdu skvělá parta. Na kurtech v zápasech si hráči nedarovali zadarmo ani míček, po zápasech neměli problém si spolu sednout k jednomu stolu a dál si užívat pohodu na turnaji.

Naplněnost všech turnajů byla mimořádně vynikající. Nejmenší počet párů v jednom turnaji bylo 14. Ve Starých Splavech a na 1. turnaji v České Lípě jsme ale měli i 20 párů na jedné akci. Tak velký zájem série Tennis Family Tour mezi rekreačními tenisty vzbudila. A nejen mezi tenisty. Vývoj našich turnajů sledovali také další tenisové areály v okolí města Česká Lípa. Výsledkem je, že v roce 2022 se naše venkovní turnaje začnou pořádat také v tenisových areálech v Novém Boru a ve městě Rumburk.

Úspěch celé turnajové série je vizitkou skvělé spolupráce mezi hráči, areály a organizací série. Věřím, že příští rok se v rámci venkovních turnajů vydaří ještě o mnoho lépe. Rádi bychom v roce 2022 do série zařadili turnaje ve smíšené čtyřhře a také mužské debly v seniorské kategorii pro muže ve věku 60 a více let. Ženy i seniorskou kategorii rádi zapojíme mnohem více do našich turnajů. Připraven je formát pro jednodenní týmovou soutěž, který ještě podléhá diskusi a schválení členské základny.

Až do konce října máme tzv. turnajovou přestávku. Využíváme ji ke zpracování dalších návrhů a podnětů důležitých pro rozvoj spolku Tenisová rodina. V říjnu proběhne roční členská schůze, kde sami členové a členky spolku budou moci svými podněty a hlasováním přispět k dalšímu rozvoji spolku Tenisová rodina.

Od soboty 30. října zahájíme zimní halovou sezónu, která se celá odehraje v českolipské tenisové hale. Všechny turnaje budou mít jednotný začátek, vždy sobota od 18:00 hodin. Hraje se až do ukončení turnaje, nejpozději do 03:00 hodin. Jsou to tzv. noční turnaje. Přes den máte možnost si zařídit spoustu věcí, věnovat se rodině nebo přítelkyni. Večer si pak společně s ostatními tenisovými nadšenci jdete zahrát turnaj, sledujete sportovní přenosy v restauraci a užíváte si celkovou pohodu s ostatními hráči.

Tyto turnaje jsou mezi hráči velmi oblíbené. Svědčí o tom aktuální stav přihlášených párů. V nabídce máme hned 12 termínů s tím, že 10 turnajů je určeno pro mužské debly a 2 termíny pro mužské singly. Celkovou nabídku zimních halových turnajů najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Prostřednictvím stránek se můžete přihlašovat na naše halové turnaje i sledovat aktuální stav přihlášených hráčů a párů na jednotlivé akce. Místa na halové turnaje zatím stále máme. Pokud si chcete zahrát, tak moc neváhejte a určitě si včas rezervujte místo.

Každý přihlášený hráč nebo pár má jistotu, že si v rámci turnaje zahraje minimálně 5 zápasů na 1 vítězný set s 5 různými soupeři. Hrají se vždy nejdříve základní skupiny 3-4 zápasy, poté pavouk play off. Hraje se jak o poháry, tak o medaile, tzv. pavouk nahoru a pavouk dolů. To znamená, že i páry, které se nedostanou do bojů o poháry mají v turnaji stále o co hrát. Přijďte si zahrát, přijďte se přidat do naší velké tenisové party – tenisové rodiny. Těšíme se a každého z vás!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina