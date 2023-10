V sobotu 23. září ukončil náš spolek Tenisová rodina jarní a letní sezónu 2023. A nyní se těšíme na tu zimní, která začne 11. listopadu.

Tenisová rodina uspořádala v jarní a letní sezoně osm turnajů. | Foto: Tenisová rodina

Ne všechno se nám letos podařilo jak jsme si plánovali. V měsících červen a červenec jsme nemohli uspořádat ani jeden turnaj pro nedostatek hráčů a hráček. V srpnu se situace výrazně zlepšila a na smíšenku v sobotu 5. srpna do Starých Splavů jsme měli nahlášeno na 20 smíšených párů. Bohužel ale zasáhlo počasí a turnaj se nekonal. Až v Novém Boru v sobotu 12. srpna jsme znovu nastartovali jarní a letní turnaje a začalo se nám velmi dařit.

Od této soboty až do soboty 23. září jsme zvládli uspořádat celkem 5 jednodenních turnajů. Jaro a léto jsme pak ukončili smíšenou čtyřhrou v areálu ve Cvikově za účasti 16 párů. Celkem jsme za jaro a léto uspořádali v součtu s dubnem a květnem 8 jednodenních turnajů. Je to sice méně, než jsme tomu byli zvyklí v minulých letech, ale je tu i tak vidět důležitý posun směrem vzhůru. Na posledních 5 turnajích jsme měli vždy velký počet párů, a to z mnoha míst ČR.

Naše turnaje získávají čím dál více pozitivních ohlasů. Už o nás vědí v mnoha tenisových areálech v celé ČR. Největší a nejdůležitější reklamu a propagaci nám dělají sami hráči a hráčky. Ve svých domácích areálech o nás velmi pozitivně referují ve svém okolí a díky tomu nám neustále přibývají noví a noví hráči a hráčky. Aktuálně registrujeme více jak 200 mailových adres rekreačních tenistů a tenistek.

Jsme již velká skupina hráčů a hráček a opravdu velká Tenisová rodina. A na každém turnaji máme vždy několik nových hráčů a hráček. Úspěch našich turnajů již také překročil hranice ČR. Na turnaje k nám jezdí i někteří hráči z Polska. Dále máme v turnajích hráče a hráče slovenské, ukrajinské nebo moldavské národnosti. Turnaj ve dvouhře v České Lípě odehrál také mladý hráč narozený v republice Peru. Úspěch našich turnajů je velký, a to díky tomu, že náš spolek Tenisová rodina odvádí naprosto kvalitní, obětavou a nezištnou práci ve prospěch jak hráčů a hráček, tak i spolupracujících tenisových areálů.

Snažíme se vkládat do našich turnajů celé srdce. Ze všech sil podporujeme pohodu a dobrou náladu, zajišťujeme hráčům i hráčkám kvalitní jídlo a také pečlivou organizaci včetně důkladného zpracování každého odehraného turnaje. Tato naše komplexnost vede k tomu, že hráči i hráčky jsou nadšení z naší činnosti a velmi rádi na turnaje chodí. Na turnaje se vyloženě těší a jen málokdy se odhlašují pokud vyloženě nemusí pro nějaké náhlé zranění, nemoci nebo pracovní či rodinné povinnosti. Je to obrovský úspěch a ocenění naší poctivé a srdcem odváděné práce. Tento úspěch nás pak velmi nabíjí a dává sílu k tomu, abychom pokračovali i nadále v naší činnosti a dále rozvíjeli naše turnaje.

Zatímco jsme velmi úspěšně zakončili jaro a léto smíšenkou ve Cvikově, kde velká skupina hráčů a hráček turnaj probírala až do ranních hodin v restauraci Na Radnici, aktuálně připravujeme a chystáme halovou turnajovou sezónu. A bude zcela jiná než halové sezóny, které jsme pořádali v dřívějších letech. Především skončí orientace jen na tenisovou halu v České Lípě. Naše halové turnaje v sezóně 2023/2024 začneme pořádat také v Rudné u Prahy, Děčíně, Liberci a samozřejmě také v České Lípě.

Snahou našeho spolku je rozšířit naše turnaje do dalších měst v dojezdové vzdálenosti od České Lípy. Získáme tím nejen nové areály, ale především řadu zcela nových hráčů a hráček. Navíc si halové turnaje budete moci zahrát nejen na koberci, ale také na antuce, a to díky tomu, že můžeme využít nafukovací haly v Praze i v Liberci. Velkou změnou je také navázání spolupráce s organizací Česká tenisová akademie se sídlem v Praze. Díky této spolupráci si navzájem pomůžeme otevřít nové areály jak pro náš spolek v Praze, tak pro ČTA u nás v Libereckém kraji.

Hlavní spolupráce bude probíhat s jejich zástupkyní Ivankou Bednářovou, se kterou si hodně moc rozumíme a máme k sobě lidsky velmi blízko. Spolupráce mezi spolkem Tenisová rodina a ČTA pak přinese hráčům, hráčkám i areálům hodně pozitivních věcí a rozhodně zvýší organizační úroveň našich turnajů. Nová halová sezóna tak nám všem přinese řadu nových a velmi pozitivních zkušeností. Hráči a hráčky se rozhodně mají na co těšit a spolu s nimi také i tenisové areály.

Halová sezóna bude pestrá a veselá. Ženy navíc dostanou 2 termíny pro jejich čistě ženské deblové turnaje. Halová sezóna 2023/2024 je tak připravována jako pestrá nabídka s možností zahrát si turnaj pro velký počet hráčů a hráček, a to na různých površích. Kompletní nabídka bude dokončena do konce října 2023. Sledujte proto naše webové stránky www.tenisovarodinaspolek.com. Najdete zde všechny potřebné informace. Přijďte si zahrát! Těšíme se na vaši účast.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina