Jsme moc rádi, že se nám turnaj podařilo uspořádat navíc podle pravidel a herních formátů spolku Tenisová rodina. Turnaje pořádané naším spolkem se od mnohých jiných turnajů organizovaných v jiných areálech různými pořadateli značně liší. Máme zpracované originální a velmi spravedlivé herní formáty, kde hrajete všechny zápasy na 1 vítězný set i s výhodami a za stavu 6:6 na gamy pak klasický tie break do 7 bodů. Ve skupině se vám nemusí dařit, přesto můžete nakonec celý turnaj vyhrát a to hlavně kvůli tomu, že i poslední páry ze základních skupin u nás postupují přímo do 1. kola play off. Sice vyfasují těžkého soupeře, ale i tak mají šanci celý turnaj vyhrát a neúspěch v 1. kole znamená možnost zahrát si ještě dolního pavouka o další body do žebříčku a pěkné věcné ceny.

Do turnajů zajišťujeme také jídlo ve formě snídaně, čerstvého pečiva, ovoce a hlavního teplého jídla. V rámci cen neudělujeme poháry ani medaile, ale drobné věcné ceny pro všechny páry, které v turnaji hrají. Velkým rozdílem pak jsou naše zcela originální diplomy určené pro oba finálové páry a také udělujeme individuální věcné ceny v případě mužů Borec - sympaťák a v případě žen Tenisová Dračice.

Naším cílem je především podporovat a budovat přátelskou atmosféru a umožnit hráčům a hráčkám, aby si naše turnaje co nejvíce užili jak po sportovní, tak po společenské stránce. Z našich turnajů odcházejí hráči a hráčky často fyzicky velmi unavení, ale velmi spokojení s tím, jak skvěle si zahráli a kolik pohody a dobré nálady si na turnaji užili.

Turnaj v Rudné v tomto směru nebyl žádnou výjimkou. I pro 10 párů jsme měli připravený spravedlivý herní formát a každý pár si zahrál minimálně 5, maximálně až 7 zápasů. Vzhledem k tomu, jak vysoké byly teploty a jak moc náročné bylo hrát, tak všechny páry v turnaji si svou minimální porci zápasů zcela určitě užily. Vzhledem k hernímu formátu si ale hned 8 smíšených párů zahrálo celkem 7 soutěžních mačů a to je nejen velký úspěch ale také skvělý sportovní výkon.

Rád bych poděkoval za vzornou spolupráci Pavlovi Čermákovi z organizace ČTA za pomoc se zajištěním vynikajícího občerstvení, kvalitních míčů a možnosti dohrát náš turnaj až do úplného konce. Vzhledem k začátku po 10. hodině a nutnosti v těchto velkých vedrech často kropit kurty, se nám turnaj protáhl až do 20. hodiny večerní. Přesto většina párů v areálu zůstala a závěrečné vyhlášení jsme si všichni hodně užili. Jsme moc rádi, jak se celý turnaj vydařil. Pivo teklo proudem a celková nálada v turnaji byla skvělá.

Po sportovní stránce měl celý turnaj vynikající úroveň. Páry hrály často vyrovnané mače a hodně gamů se soupeři tahali shoda – výhoda. A právě to je ten správný a pravý tenis. Turnaj v Rudné vyhráli stylem start – cíl jako jediný pár bez prohry Miro Barták – Kristýna Třešková. Nebylo to ale tak, že by Miro s Týnou měli nějak hladce umetenou cestičku k celkovému vítězství. Mnoho soupeřů jim dalo hodně zabrat a nutili je k maximálnímu nasazení a vytasení všech trumfů. Přestože většina jejich zápasů skončila výrazným rozdílem v celkovém skóre, tak ve výměnách a v jednotlivých hrách s nimi mnozí soupeři stačili držet krok. V případě potřeby, ale Miro s Týnou dokázali v důležitých momentech zahrát ty správné údery a soupeře nakonec porazit.

Miro s Týnou tak zcela zaslouženě vyhráli celý turnaj ve finále oplatili páru Martin Švimberský – Hana Kutáková porážku z finálového mače wimbledonského turnaje pořádaného v neděli 14. července v Praze Satalicích pod vedením Ivanky Bednářové. Velká gratulace Mirovi a Týně, kteří tak potvrdili roli 1. nasazeného páru. Kristýna Třešková od organizátora turnaje ještě navíc získala individuální cenu Tenisová Dračice, protože hrála jak z partesu a přitom byla ve velké pohodě a samý úsměv.

Ve finále si zahrál pár Martin Švimberský – Hana Kutáková. Skvělý a velmi sympatický pár. V turnaji plnili roli nasazeného páru a svojí výkonností a postupem do finále potvrdili oprávněnost nasazení. Postup do finále neměli Martin s Hanko nijak snadný. Už ve skupině prohráli s párem David Weber – Kristina Minarčíková. Ve čtvrtfinále si ale poradili po velké bitvě s párem Richard Malina – Šárka Kočí, aby pak v semifinále znovu narazili na Davida Webera s Kristinkou Minarčíkovou. Tentokrát se ale role obrátila a do finále se probojovali Martin s Hankou.

Ve finále si Martin s Hankou na svoje soupeře Miro Bartáka s Kristýnou Třeškovou tentokrát nepřišli. Přesto je postup do finále pro Martina s Hankou ukázka a potvrzení kvality a herní úrovně páru. Martin s Hankou si zaslouží velkou pochvalu nejen za skvělý sportovní výkon, ale také za pomoc se zprostředkováním účasti druhého plzeňského páru a také za perfektní přínos obou pohodářů k celkově skvělé atmosféře v turnaji.

Krásný turnaj sehrál také celkově 3. pár David Weber – Kristina Minarčíková. Ve skupině vyhráli David s Kristinkou 3 ze 4 zápasů, což jim dodalo spoustu pohody do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále si David s Kristinkou poradili s párem František Neubaer – Alice Roušalová. V semifinále sice prohráli odvetu s párem Martin Švimberský – Hana Kutáková, ale turnaj nakonec zakončili vítězným mačem o celkové 3. místo nad párem Václav Cimburek – Ivanka Bednářová. David s Kristinkou ukončili turnaj s bilancí 5 výher a pouze 2 porážky. Za svůj výkon si David s Kristinkou zaslouží velkou gratulaci a poděkování za jejich přínos k celkově skvělé a velmi přátelské atmosféře celého turnaje.

Mezi 4 nejlepší páry turnaje dokázal postoupit pár Václav Cimburek – Ivanka Bednářová. Jsem moc rád, že moje organizační parťačka a skvělá kamarádka Ivanka si v tomto turnaji zahrála s tak dobrým a přátelským parťákem Vencou Cimburkem. Oba začali turnaj 2 úvodními výhrami v základní skupině, které Vencovi s Ivankou zajistili přímý postup do hlavního pavouka turnaje. Následné 2 prohry se silnými soupeři na postupu Vency a Ivanky přímo do hlavního pavouka již nezměnili. Ve čtvrtfinále si Venca s Ivankou po velkém boji nakonec poradili s párem Patrik Vraspír – Hana Slaměníková.

V průběhu tohoto mače chytili Vencu Cimburka křeče do pravého lýtka. Vypadalo to, že turnaj pro Vencu s Ivankou předčasně skončil, ale pak se jako velký gentleman ukázal jejich soupeř Patrik Vraspír, který z báglu vytáhl magneziový obstřik a po cca 15 minutách mohl Venca v zápase pokračovat. A nejen to, Venca s Ivankou nakonec tento zápas dotáhli do vítězného konce. Tato nezištná pomoc a také celkově skvělé chování přimělo organizátora turnaje udělit ocenění Borec – sympaťák právě Patrikovi Vraspírovi.

Venca s Ivankou postupem do semifinále již nadále vyčerpali svoji porci sportovního štěstí. Přesto si oba zaslouží velkou pochvalu a jak Vencovi, tak Ivance děkuji nejen za úžasný sportovní výkon, ale také za jejich celkový přístup k turnaji. Ivance ještě jednou děkuji za pomoc při obsazování a celkového zajištění turnaje. Bez Ivanky a její pomoci by tento turnaj takový úspěch rozhodně neměl.

Páry, které prohrály čtvrtfinále, si zahrály ještě dolního pavouka, tedy skupinu o 5. - 8. místo. V této části turnaje se nejlépe vedlo páru František Neubauer – Alice Roušalová, který v této části turnaje vyhrál jak svoje semifinále, tak finále. Franta s Alicí hráli celkově velmi vydařený turnaj. V základní skupině vyhráli 3 ze 4 zápasů. Bohužel se Frantovi a Alici nepodařilo čtvrtfinále, kde prohráli s párem David Weber – Kristina Minarčíková.

V semifinále dolního pavouka svedli Franta s Alicí těžkou bitvu s párem Richard Malina – Šárka Kočí, kterou ve svůj prospěch urvali až v samotném závěru poměrem 7:5. Ani ve finále dolního pavouka to Franta s Alicí neměli snadné, přesto dokázali poměrem 6:4 přehrát pár Patrik Vraspír – Hana Slaměníková. Celkově si pár Franta Neubauer – Alice Roušalová 7 soutěžních zápasů, z toho zaznamenali 5 výher a pouze 2 porážky. Bohužel, nehorší prohra je vždy ve čtvrtfinále. Oba sympaťáci si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu za to, že celý turnaj vydrželi až do konce a pomohli také k rozšiřování pohody a dobré nálady v celém turnaji.

Krásný a opravdu vydařený turnaj sehráli finalisté dolního pavouka Patrik Vraspír – Hana Slaměníková. O gentlemanském gestu a fair play chování Patrika, za které dostal ocenění Borec – sympaťák už tu byla řeč. V samotném turnaji ale Patrik s Hankou hráli naprosto skvěle. Ve skupině vyhráli 3 ze 4 zápasů a ve čtvrtfinále měli potvrdit svoji aktuálně vysokou herní formu.

Bohužel ale právě ve čtvrtfinále, kdy Patrik pomohl svému soupeři Vencovi Cimburkovi zbavit se svalové křeče nakonec tento zápas nevyhráli a spadli do dolního pavouka. V semifinále dolního pavouka Patrik s Hankou porazili Filipa Vlčka s Reginou Fuchsovou. Ve finále ale po velké bitvě nakonec nevyzráli na pár Franta Neubauer – Alice Roušalová. V celém turnaji měli ale Patrik s Hankou aktivní bilanci 4 výhry a 3 porážky. Škoda prohry ve čtvrtfinále. Děkuji Patrikovi i Hance za jejich sportovní výkon a za jejich přínos ke společenské úrovni celého turnaje.

V zápase o 3. místo v dolním pavouku se utkaly páry Filip Vlček – Regina Fuchsová a Richard Malina – Šárka Kočí. Zápas to byl velmi vyrovnaný a výsledek 7:5 ve prospěch Filipa s Reginou svědčí o tom, že se na kurtu sváděla doslova velká tenisová bitva. Oba páry zaznamenaly ve svých základních skupinách po 1 výhře. Konečné 4. místo poslalo oba páry do osmifinále, které museli odehrát proti párům z 5. míst z obou skupin. Filip s Reginou i Richard se Šárkou svoje osmifinálové mače zvládli. Nepřešli ale přes čtvrtfinále hlavního pavouka a tak si zahráli skupinu o 5. – 8. místo.

V semifinále této skupiny oba páry svoje soupeře nepřehrály a proto se nakonec utkaly o konečné 7. místo. Hrát dolního pavouka rozhodně má smysl, protože jak na výsledcích vidíte, i v této fázi turnaje dochází k vyrovnaným tenisovým bitvám, kde si páry, které se nedostaly mezi elitu turnaje mohou ještě zahrát ještě 2 mače se soupeři na srovnatelné úrovni. Dolní pavouk sice turnaj protáhne, ale pro nás je spokojenost hráčů a hráček na 1. místě.

Na závěr ještě je potřeba pochválit páry na 9. a 10. místě v turnaji. Páry Vlastimil Tichý – Iva Zemanová a Ivica Franeta – Tereza Franeta sice v turnaji ani jeden mač nevyhráli, přesto bojovali ze všech sil. Např. pár Vlasta Tichý – Iva Zemanová byl jen malý kousek od výhry nad párem Richard Malina -Šárka Kočí, když ve skupině s nimi prohráli až poměrem 6:8 ve zkrácené hře. Ani v dalších zápasech nedávali Vlasta s Ivčou svou kůži lacino.

Někdy se vám přes veškerou snahu nepodaří vyhrát mač. Důležité je ale nevzdávat se a jít s otevřeným hledím do dalších tenisových bitev v rámci tenisových turnajů. Jen tak se můžete zlepšit a jen tak může jít Vaše tenisová výkonnost nahoru. Vlastovi s Ivčou a Ivicovi s Terezou děkuji za jejich účast a celkový přínos k turnaji. Jsem moc rád, že Vlasta s Ivčou vydrželi na turnaji až do vyhlášení. Moc si toho cením. Škoda, že Ivica s Terezou tak spěchali domů, protože tyto 2 páry s mohly zahrát ještě proti sobě.

Na úplný závěr chci ještě jednou poděkovat všem 10 smíšeným párům za jejich čas zájem o tento turnaj. Jsem také rád, že se všechny smíšené páry v Rudné zajímaly o termíny našich dalších turnajů. Svědčí to o dobré práci pořadatelského areálu i organizátorů turnaje. Děkuji ještě jednou Pavlovi Čermákovi a jeho týmu za zajištění areálu, občerstvení, míčů a zázemí areálu. Skvělá práce, díky moc! Jsem moc rád, že mám tak skvělou organizační parťačku a kamarádku Ivanku Bednářovou, se kterou se můžeme takto dělit o naše turnaje. Naše vzájemná podpora a spolupráce je naprosto super a oba v ní chceme pokračovat.

Zveme tímto všechny rekreační tenisty a tenistky! Přijďte si zahrát naše turnaje. Určitě si hodně a dobře zahrajete a užijete si jak mače, tak úžasnou přátelskou atmosféru. Jestli chcete zapomenout aspoň na 1 den na vaše každodenní starosti a získat tak co nejvíce pozitivní energie, tak není nic lepšího, než přijít si zahrát naše turnaje. Vždy vás rádi uvidíme. Přijďte mezi nás, pojďte spolu s námi budovat a rozvíjet naší velkou tenisovou rodinu. Sledujte naše webové stránky www.tenisovarodinaspolek.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina