Máme za sebou první halový turnaj v mužské čtyřhře. Zahrálo si celkem 14 párů. Všichni hráči bojovaly na kurtu s nadšením a s obrovským elánem.

Mezi páry, které se zúčastnili turnaje byli hráči z Chomutova, Špindlerova mlýna, Cvikova, Okrouhlé, Nového Boru a České Lípy. Turnaj vzbudil velký zájem nejen mezi zúčastněnými hráči. Do haly přišli i hráči, kterým zranění nebo nemoc znemožnili účast v turnaji. Povzbudit svoje kamarády a členy rodiny přišla celá řada dalších lidí. Co je ale důležité. Postupně se vytváří opravdu skvělá tenisová parta. Turnaje mají nejen svoje stálé účastníky, ale na každém turnaji si zahrají i zcela noví hráči. Vzájemná komunikace mezi hráči a jejich pozitivní zkušenosti z turnajů tenisové rodiny neustále zvyšují a rozšiřují okruh hráčů pro naše turnaje.

Pro náš spolek je spokojenost hráčů to nejdůležitější. Pro hráče turnaje připravujeme, a hlavně hráčům se snažíme nabídnout to nejlepší, co můžeme, abychom mohli pro tyto skvělé a sympatické lidi pořádat další turnaje. Největší odměnou pro nás je spokojenost hráčů a jejich radost ze hry. Na turnajích se často i hodně zasmějeme. K úspěchu v turnaji přispěli i noví nájemci restaurace, kteří hráčům připravili skvělé občerstvení.

Celkovým vítězem turnaje se stal pár ve složení Martin Jeřábek Pavel Kosťun. Turnaj vyhráli i přes jednu prohru v základní skupině. Obhájci prosincového vítězství pár Vladimír Garab Jiří Machačný na únorovém turnaji zaznamenali 2 prohry. Přesto je jejich opakovaný postup do finále potvrzením jejich vysoké kvality.

Pohár za 3. místo si vybojoval pár David Gregor Pavel Zemanec. Jako jediní dokázali porazit v základní skupině pozdějšího vítěze celého turnaje. V semifinále ale padli s finalistou turnaje párem Vladimír Garab Jiří Machačný. Nejlepší pár v pořadí žebříčku DZRT (deblový žebříček rekreačních tenistů). Pár Michael Berger Marek Svoboda tentokrát zůstal bez trofeje.

Skvěle se nám podařilo zorganizovat medailovou část turnaje pro páry, které se neprobojovaly do play off o poháry. Zlaté medaile si po zásluze vybojovali Jan Daniel Daniel Kosťun. Zatímco Pavel Kosťun získal pohár pro nejlepší pár turnaje, tak Daniel Kosťun pak ovládl medailovou část turnaje. V jedné rodině hned dvojnásobné 1. místo. Z toho kouká pěkná rodinná oslava.

Stříbrné a bronzové medaile si odvezli oba páry z Chomutova. Závěrem chci pochválit všechny zúčastněné páry i ty, které jsem tu nejmenoval. Děkuji vám všem za váš skvělý přístup k turnaji, vaše úžasné výkony na kurtech a za váš příspěvek k celkovému úspěchu turnaje.

A všechny ostatní rekreační hráče a hráčky v České Lípě a okolí vyzývám! Přijďte si zahrát naše turnaje, přidejte se do naší tenisové party. Nejen, že si dobře zahrajete, ale poznáte tu celou řadu skvělých a velmi pohodových lidí. A to je v dnešní době to nejdůležitější, protože přátel není nikdy dost.

Zdeněk Hykš