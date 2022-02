Je úžasné vidět pohromadě tolik sympatických a veselých lidí z různých oborů lidské činnosti, jak se po pěti týdnech znovu rádi vidí a jdou si užít nejen turnaj, ale také sobotní odpoledne. Na našich akcích nepotkáte člověka, který by se mračil, nebo si na cokoliv stěžoval. Podařilo se nám vytvořit zdravé a poměrně velké jádro soudržné a pohodové tenisové party, do které se na každém turnaji postupně zapojují další noví hráči i hráčky.

Ukázal to i náš první letošní turnaj. Všichni hráči, kteří přišli poprvé, do této party skvěle zapadli. Velké oživení přinesl pár, který k nám dorazil až z Prahy. Borci Petr Timura – Marek Bezák si s sebou k nám do Lípy přivezli také svoje dvě milé přítelkyně Terezu a Žanetu. Velkou pohodu podpořila tradičně také barmanka Věrka Brůžková, kdy hráčům i jejich doprovodu připravila svůj vynikající guláš a také koláč a obložené bagetky.

Celkově jsme si celou sobotu od začátku do konce maximálně užili. Turnaj skončil krátce před půlnocí. Po vyhlášení výsledků pak v baru zůstala ještě velká část hráčů. Pro náš spolek, který tyto turnaje připravuje a chystá, je důležité, aby na každém turnaji byla pohoda a hráči si čas strávený ve společnosti stejně pozitivně naladěných lidí co nejvíce užili. Díky tomu nám neustále roste již tak dost početná hráčská základna a také se každým rokem zvyšuje počet spolupracujících tenisových areálů.

OBRAZEM: Tři králové v první třídě školy v Dubé

První otevřený halový turnaj v České Lípě vyhrál již výše zmiňovaný pražský pár, který k nám původně přijel si hlavně zahrát a vyzkoušet si také jiné soupeře, než jaké znají v Praze. Petr Timura – Marek Bezák vstoupili do turnaje velmi dobře, když v základní skupině vyhráli oba své úvodní zápasy. Přitom hned na úvod porazili nasazený pár č. 1 ve své skupině David Gregor – Marian Kern. Následně ve skupině porazili pár Deny Sudek – Zdeněk Hruška po vyrovnaném průběhu 6:4. Poslední 2 zápasy ve své základní skupině ale Petr s Markem ani v jednom případě nedotáhli do vítězného konce. Těsné prohry 5:7 s párem Aleš Radoňský – Saša Vítek a 4:6 Jan Kosťun – Petr Němec nijak nenaznačovaly, že by oba borci měli nakonec celý turnaj vyhrát.

Jakmile ale začalo play off, vytáhli Petr s Markem všechny svoje trumfy. V osmifinále vyřadili velmi silný a dlouhá léta sehraný pár Štěpán Skrbek – Láďa Müller. Ve čtvrtfinále znovu porazili svoje soupeře ze skupiny, dvojici David Gregor – Marian Kern. V semifinále se ocitli na pokraji prohry, kdy s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček prohrávali 1:4, aby nakonec mač otočili a vyhráli poměrem 6:4. To bylo opravdu velké překvapení. Ve finále pak již i přes velký vzdor soupeře využili všechny svoje šance a porazili aktuálně nejlepší pár žebříčku DZRT Dana Kosťuna s Pavlem Pekárkem. To tedy byla jízda. Je skvělé, že oba borci i za podpory svých fanynek v průběhu turnaje čím dál více se zapojovali do naší party a ukázali se také jako dva sympaťáci, kteří nezkazí žádnou legraci. Po vyhlášení a předání cen se pak většina hráčů přišla s Petrem a Markem osobně rozloučit a pogratulovat jim k turnajovému triumfu. Opravdu úžasná atmosféra!

Do finále se probojoval vedoucí pár žebříčku DZRT Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. V zimní halové sezóně 2021/22 se ještě nestalo, aby Dan s Pekym skončili hůře, než v semifinále celého turnaje. Dlouhodobě kvalitní a špičkové výkony, které tento pár na každém turnaji podává, jsou odrazem jejich vysoké herní vyspělosti a také sehranosti. Jen málo soupeřů v celé sérii se může pochlubit tenisovým skalpem Dana s Pekym. Na prvním turnaji v roce 2022 oba borci rozhodně potvrdili svoji vynikající výkonnost. Základní skupinou prošli se ztrátou pouhých 6 gamů ve 4 zápasech. Ve čtvrtfinále svedli velkou, ale v koncovce úspěšnou tenisovou bitvu s párem Pavel Kosťun – Patrik Kubín. V semifinále pak ve velké pohodě hrající Dan s Pekym přehráli pár Michal Mašek – Marcel Novák.

Tip na výlet: Polevsko vděčí za svůj rozvoj sklářům

Jedinou prohru museli Dan s Pekym skousnout po 7 vyhraných zápasech v řadě až ve finále celého turnaje. Taková prohra vždy zamrzí, ale finálová účast je další skvělý počin obou sympaťáků. Přísun 400 bodů do žebříčku série je velkou odměnou a příslibem, že Dan s Pekym v sobotu 9. dubna oslaví vítězství celé turnajové série. A vyhrát celou sérii je vždy mnohem cennější, než vyhrát jednotlivé turnaje, protože k výhře celé série potřebujete udržet si svoji výkonnost dlouhodobě a čelit neustále útokům párů za vámi.

Celkové 3. místo v turnaji obsadil pár Michal Mašek – Marcel Novák. Výborný výkon a výsledek na poslední chvíli sestaveného páru. Oba hráči si výrazně tenisově sedli a ukázali to všem soupeřům v plné parádě. Ve skupině nevyzráli na 2 soupeře, ale celkové 3. místo ve skupině C, kde o pořadí párů rozhodla minitabulka, nakonec přineslo Michalovi s Marcelem štěstí. V osmifinále po boji vyřadili pár René Janků – Petr Korolus. Ve čtvrtfinále pak porazili nadějný a velmi dobře hrající pár Vladimír Jerman – Ondra Jerman. V semifinále nestačili na nejlepší pár turnaje Petr Timura – Marek Bezák. Zápas o 3. místo v turnaji se nehrál, protože Petr Vondráček po prohře v semifinále do posledního mače v turnaji nenastoupil. Za celý turnajový výkon si Michal s Marcelem zaslouží velkou a ještě větší pochvalu.

Svoje nesporné a dlouhodobé kvality potvrdil aktuálně 2. nejlepší pár celé turnajové série Marek Svoboda – Petr Vondráček. Postup do semifinále je pro tento pár již tradiční normou na každém turnaji, ve kterém nastoupí. Oba borci hrají vždy o nejvyšší příčky, kdy svoje soupeře nijak nešetří. V závěrečných kolech se ale Markovi s Péťou v rámci halové sezóny stále nedaří celý turnaj vyhrát. Nepovedlo se jim to ani v sobotu 22. ledna. A přitom stačilo tak málo. Až do semifinále nepoznali Marek s Péťou hořkost porážky. Jenže v semifinále v zápase s párem Petr Timura – Marek Bezák dlouho jasně vládli a brzy svým soupeřům utekli na průběžné vedení 4:1. Stačilo zápas dopodávat a Marek s Péťou by hráli finále.

Mistr ČR v judu je z České Lípy. Mezi dorostenci byl nejlepší Jan Moravík

Ukazuje se ale, jak je ošidné za vysokého vedení slevit ze své hry. Zvláště pak se soupeřem, kterého vidíte poprvé a nikdy předtím jste s ním nehráli. Soupeř se najednou z ničeho nic sebere, začne vyhrávat výměny a dostane Vás do situace, kdy už nemáte nebo nedokážete najít síly na to čelit náporu svého soupeře. Od stavu 4:1 vyhrávali gamy jen Petr Timura s Markem Bezákem a zastavili se až za stavu 6:4. Nečekaný obrat za jasného stavu špatně nesl zejména Petr Vondráček, který po této prohře již dále nechtěl hrát zápas o 3. místo. Takový je někdy tenis a dokud nezískáte poslední míč, tak nemáte jisté, že i za jasného vedení zápas nakonec vyhrajete. Pár Marek Svoboda – Petr Vondráček ale udržel průběžné 2. místo v zimní halové sérii a stále může útočit na konečné 1. místo.

Poraženými čtvrtfinalisty turnaje se staly páry Pavel Kosťun – Patrik Kubín, Vladimír Jerman – Ondra Jerman, Aleš Radoňský – Saša Vítek a David Gregor – Marian Kern. Všechny 4 tyto páry měly na to, aby postoupily dále do nejvyšších pater turnaje. Všechna odehraná čtvrtfinále byla vyrovnaná a o výsledcích rozhodovaly jen pár vyhraných výměn navíc. Šanci znovu útočit na nejvyšší turnajové pozice mají tyto i všechny ostatní páry v dalších turnajích v rámci zimní halové série.

Dolního pavouka v lednovém klání vyhrál pár sestavený až pár dní před začátkem turnaje Jan Kosťun – Petr Němec. Oba hráči i v pokročilém věku proháněli všechny soupeře tak svědomitě, že jako jeden dokázali porazit v základní skupině pozdější vítěze. Škoda prohry v osmifinále, protože Honza s Péťou se ukázali jako nečekaný a velmi těžký soupeř pro všechny zúčastněné páry. V dolním pavouku se oba starší pánové ale nadechli k velkým výkonům a svoje soupeře v semifinále i ve finále vždy po boji dokázali porazit.

FOTO: Hvězdy motorsportu zakončily sezonu na autodromu v Sosnové

Finalisty dolního pavouka se stal pár Martin Jeřábek ml. – Martin Maixner. Výborně hrající a stále se zlepšující pár se zcela zaslouženě probojoval až do finále dolního pavouka. V těžké a nabité konkurenci oba Martinové předvedli zase další zlepšení. Herní projev páru je každým zápasem čím dál lepší. Je jen otázkou času, kdy se oba Martinové začnou výrazněji prosazovat a postupovat do vyšších pater turnajů. Na každém turnaji dovedou porazit velmi kvalitní soupeře. Po dvou prohrách ve vzájemných zápasech napotřetí porazili pár Štěpán Skrbek – Ladislav Müller a díky této výhře si zajistili finále dolního pavouka. Jsem si jistý, že ještě v této zimní halové sérii postoupí oba Martinové na některém z příštích turnajů určitě mezi elitní páry. Hrají opravdu moc pěkný tenis.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si pro sebe zajistil pár Deny Sudek – Zdeněk Hruška. Krásné a velké bronzové medaile Denymu a Zdendovi udělaly velkou radost. Přestože v turnaji prohráli většinu zápasů, v žádném z nich vyloženě nepropadli. Deny se Zdendou si za svoje výkony v turnaji tyto krásné a velké medaile určitě zasloužili. Herně zaznamenali určitě další zlepšení. Přeji oběma borcům jen to nejlepší do dalších turnajů.

Semifinalisty dolního pavouka se stal pár Štěpán Skrbek – Láďa Müller. Štěpán s Láďou si celkem v pohodě uhráli 2. místo v základní skupině. Měli ale smůlu, že v osmifinále narazili na pozdějšího vítěze. Do čtvrtfinále horního pavouka se tak nedostali. Je to velká škoda, protože Štěpán s Láďou jsou dlouhá léta sehraný a špičkový pár, který byl vždy postrachem všech soupeřů. I přes prohru v osmifinále předvedli Štěpán s Láďou v turnaji velmi dobrý výkon, který ale nebyl podpořen výsledky, na jaké jsou oba hráči zvyklí. Ne každý turnaj vám vyjde podle představ, a ne na každém turnaji se vám podaří útočit na nejvyšší příčky. Konkurence je velká a tenisové mače rozhoduje často jen několik lépe zvládnutých tenisových výměn. Proto Štěpán s Láďou zaujali po turnaji postoj jako správní chlapi a hned se přihlásili na turnaj v sobotu 5. února. Tak to má být!

Nevšední podívaná. Po sto letech se po Šébru opět proháněly Bugatky

Velkou pochvalu za předvedené výkony v celém turnaji si zaslouží také páry René Janků – Petr Korolus a Jan Vohnoutek – Martin Kluch. Oba páry měly na turnaji ve svých zápasech hodně smůly. Renda s Péťou jen těsně prohráli souboj o postup do čtvrtfinále horního pavouka. Honza Vohnoutek v páru s Martinem Kluchem se našeho turnaje zúčastnili poprvé a sbírali hlavně první zkušenosti. Herní úroveň našich párů je vysoká a konkurence obrovská. Ne vždy, a ne všem se každý turnaj vydaří. Na žádném našem turnaji není nikdy stejné hráčské složení. Mnoho párů se mění. Šanci uspět mají hlavně ty páry, které naše turnaje hrají pravidelně.

Právě herní praxe v ostrých soutěžních zápasech z vás dělá lepší hráče a pomáhá vám v postupném zlepšování vaší herní úrovně. Chcete-li být úspěšní, je potřeba, abyste měli především trpělivost a chuť jít do dalších tenisových bitev, i když se vám zrovna nedaří. Jen tak se dočkáte úspěchu. Jen tak začnete dříve nebo později vyhrávat. Každé velké vítězství se skládá nejprve z mnoha porážek. Než najdete svůj styl a způsob, jak získávat tenisové výhry, to chvíli trvá. Stejně tak jako v běžném životě překonáváte řadu překážek, jejichž zdolání z vás dělá silnější a odolnější jedince, tak i v tenise platí, že kdo má trpělivost, víru a bojuje, tak nakonec se úspěchu dočká.

Závěrem bych rád poděkoval všem 14 párům za jejich účast a celkový přínos k úspěchu celého turnaje. Děkuji tímto slečnám Tereze a Žanetě za pomoc s vyhlášením výsledků a za jejich skvělý výkon coby tenisových fanynek. Děkuji Věrce Brůžkové za tradičně vstřícný a pohodový přístup k hráčům a za špičkově připravené občerstvení. Zároveň děkuji Alešovi Puškarčukovi a jeho přítelkyni Dádě za jejich podporu a pomoc při přípravě nových webových stránek. Náš spolek Tenisová rodina odstartoval lednovým turnajem rok 2022 tak nejlépe, jak jen mohl.

Věřím, že nás i naše turnaje bude v roce 2022 provázet i nadále pohoda a přátelská atmosféra a také, že poznáme řadu nových hráčů, hráček. Přijďte i vy mezi nás! Není potřeba se našich turnajů obávat. Jsme jen normální rekreační tenisté, kteří si chtějí svoje tenisové mače co nejvíce vylepšit a užít! Přivítáme všechny rekreační hráče a hráčky, kteří mají smysl pro férovou hru a budou spolu s námi vytvářet a budovat především pohodu a přátelskou atmosféru, protože jen tak máme šanci naše tenisové turnaje dlouhodobě a stabilně rozvíjet na co nejvyšší možnou úroveň. Těšíme se na vás všechny!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina

Informace na stránkách www.tennisfamill.com.