Nejdál to k nám měl Jan Šálek, který přijel až z Uherského Hradiště. Na turnaj k nám dojeli také z Hradce Králové Marek Krása a Jan Nosek. Svoje zastoupení měla Praha i Ústecký kraj a Liberecký kraj. Do grandslamu nastoupily také dva vietnamské páry. Důležité je, že i na turnaji, kde se hrálo nejen o poháry a medaile, ale také o velké body do žebříčku série, se vytvořila skvělá přátelská atmosféra. Všichni hráči se na turnaj dostavili v dobré náladě. Skvělou práci odvedla v restauraci v areálu také Věrka Brůžková. Připravila hráčům vynikající zelňačku a špičkové obložené mísy.

Ani ne úplně ideální počasí náladu hráčům nezkazilo. Celý den se nad areálem proháněly deštivé mraky. Ani jednou nám ale nezapršelo. Jsem tak moc rád, že se celý turnaj podařilo odehrát v plném rozsahu. Turnaj jsme ukončili do 17. hodiny. Většina hráčů v turnaji vydržela až do závěrečného vyhlášení. Focení si všichni moc užívali. Rád bych proto poděkoval všem 15 párům nejen za jejich úžasné sportovní výkony, ale také ze jejich přínos k celkovému úspěchu turnaje, jejich podpoře pohodové atmosféry turnaje a jejich přínosu k podpoře budování co nejlepší tenisové party. Díky moc borci! A poděkování zaslouží také obsluha v restauraci Věrka Brůžková a její tým, za tradičně vynikající přípravu občerstvení, skvělý přístup k hráčům a jejich vstřícnou a milou obsluhu. Poděkovat je třeba také vedení příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa za jejich vstřícnost a ochotu přeložit náš turnaj z původně nahlášeného termínu ze soboty 11. září. Přeložení o týden se nám nakonec vyplatilo. Přihlásilo se nám díky tomu více párů.

Po sportovní stránce měl turnaj vynikající herní úroveň. Většina zápasů přinášela neskutečně kvalitní, až fantastické výměny. Úžasné reakce hráčů u sítě, špičkové voleje i údery od základní čáry. Celý turnaj se bylo na co dívat. Poslední antukový mužský debl se vyznačoval také tím, že ani jeden pár nevyhrál v turnaji všechny svoje zápasy. Tak vyrovnané byly jednotlivé páry. Vítězným párem celého turnaje se stali Marek Svoboda – Jan Šálek. Pár složený až pár dní před turnajem si od prvních zápasů velmi dobře sedl. Oba hráči mají vysokou herní kvalitu a ta se velmi rychle začala projevovat. V základní skupině hned ve 3 ze 4 odehraných zápasů nedovolili svým soupeřům ani jeden game. Prohráli jen jeden mač, a to velmi těsně poměrem 5:7 s párem Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek.

V pavouku play off si Marek s Honzou počínali velmi dobře. Svoje soupeře přehrávali velmi jednoznačně. Ve čtvrtfinále Honzovi s Markem kladl větší odpor pár Petr Saic – Rudolf Hofman, na Honzu s Markem ale Péťa s Rudou nakonec nevyzráli. V dalších zápasech play off se Marek s Honzou již se svými soupeři nijak netrápili a svoji spanilou jízdu dotáhli až do vítězství v celém grandslamovém turnaji. Skvělá práce a výkon pro pár Marek Svoboda – Jan Šálek. Do finále grandslamového pavouka se probojoval pár Pavel Pekárek – Štěpán Skrbek. Oba borci podali v celém turnaji skvělý výkon. V základní skupině jako jediný pár dokázali porazit později nejlepší pár celého turnaje Marka Svobodu s Honzou Šálkem. Také Pavel se Štěpánem ve skupině B prohráli jeden zápas. Skupina B byla tak vyrovnaná, že o postupu do play off musela rozhodnout minitabulka, protože hned 3 páry měly bilanci 3 výhry a 1 prohra.

V pavouku play off si Pavel se Štěpánem podobně jako Honza s Markem se všemi svými soupeři dokázali velmi jednoznačně poradit. Ve finále se Pavel se Štěpánem znovu potkali tak jako ve skupině s párem Marek Svoboda – Jan Šálek. Poslední zápas v turnaji Pavlovi se Štěpánem nepodařil podle jejich představ. Marek s Honzou po prohře ve skupině přišli do odvety s jinou herní strategií, která jim nakonec vynesla finálovou výhru. Přesto se Pavel se Štěpánem nemusí za svoje výkony stydět. V celém turnaji předvedli to nejlepší, co v nich bylo a postup do finále je určitě vynikající výkon.

Celkové 3. místo v turnaji obsadil pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Vynikající a sehraný pár předvedl, jak nesmírně kvalitním a nebezpečným párem jsou. V základní skupině měli pomalejší start. Přesto dokázali vyhrát dva zápasy a obsadit ve skupině celkově 3. místo. V pavouku play off díky tomu, že v osmifinále dokázali vyřadit další velmi silný a sehraný pár David Gregor – Marian Kern, si v grandslamovém čtvrtfinále znovu zahráli se svým soupeřem ze skupiny s párem Jiří Machačný – Jiří Procházka. V odvetě došlo k překvapení, kdy pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín dokázal vyřadit pár, který měl našlápnuto do nejvyšších pater celého turnaje. Patrik s Pavlem následně v semifinále nestačili na pár Pavel Pekárek – Štěpán Skrbek. V posledním turnajovém mači o 3. místo ale Patrik s Pavlem od začátku svoje soupeře přehrávali a nepustili je ani na chvíli do nějakých větších akcí. Pohár za 3. místo v grandslamovém turnaji je skvělá odměna pro Patrika s Pavlem za celkově vynikající, a hlavně takticky vyzrálý výkon.

Téměř každý náš turnaj v sezóně přinesl během jeho konání nějaké překvapení. Doslova fantastický úspěch zaznamenal na poslední chvíli sestavený pár doslova pár hodin před turnajem Filip Havlas – Jakub Mádlo. Postup mezi 4 nejlepší páry v takto nabité konkurenci je pro Filipa s Kubou neskutečný úspěch. Už v základní skupině řádili jako draci. Vyhráli hned 2 zápasy a s párem David Gregor – Marian Kern prohráli až po velkém boji 5:7. V pavouku play off Filip s Kubou vyřadili postupně vietnamský pár Hoan – Cuong a ve čtvrtfinále si pak poradili s párem Luboš Švarc – Libor Pecina, kdy po velkém boji zvládli zejména koncovku mače. V semifinále a ani v zápase o 3. místo se Filipovi s Kubou již tolik nedařilo. Přesto bojovali jako lvi, a i přes jednoznačně vypadající výsledky nedali svým soupeřům jediný míček zadarmo. Nečekaný, ale zcela zasloužený úspěch pro pár Filip Havlas – Jakub Mádlo.

Postup do grandslamového čtvrtfinále se podařil párům Jiří Machačný – Jiří Procházka, Zdeněk Hruška – Standa Peřinka, Luboš Švarc – Libor Pecina a Petr Saic – Rudolf Hofman. Velké boje o postup do bojů o poháry sehrály všechny tyto páry. Soupeři byli tentokrát lepší, ale to neznamená, že na dalším turnaji to nemůže být obráceně. Pavouk o medaile byl určený párům, které se z osmifinále play off neprobojovaly do grandslamového pavouka. Nejlepším párem medailového pavouka a zlaté medaile si tak odvezl pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Aleš se Sašou byli nalosováni do vyrovnané skupiny B, kde o pořadí na 1.- 3. místě ve skupině rozhodovala minitabulka. Nejhorší skóre poslalo Aleše se Sašou na 3. místo ve skupině.

V osmifinále narazili na rozjetého soupeře Standa Peřinka – Zdeněk Hruška. V zápase se strhla velká tenisová bitva. Oba páry měly šance na výhru. Koncovku poměrem 7:5 ale lépe zvládli Standa se Zdendou. Je to škoda, protože Aleš se Sašou určitě mířili výše. V medailovém pavouku si Aleš se Sašou vše vynahradili a postupně porazili vietnamský pár Nam – Ninh, dále pár David Gregor – Marian Kern a ve finále přehráli Aleš se Sašou pár René Janků – Petr Korolus. Krásné zlaté medaile jsou tak pro Aleše se Sašou určitě skvělou památkou na poslední antukový turnaj v rámci série Tennis Family Tour 2021.

Ve finále medailového pavouka si zahrál velmi pohodový a sympatický pár René Janků – Petr Korolus. Oba velcí kamarádi si celý turnaj počínali jako velcí bojovníci. V základní skupině se Rendovi s Péťou výsledkově nedařilo. Ve čtvrtfinále medailového pavouka ale nastartovali vítěznou sérii a postupně vyřadili páry Jan Mencl – Marek Krása, a vietnamský pár Hoan – Cuong. Ve finále pak Alešovi se Sašou dlouho vzdorovali. Prohra 3:6 ve finále svědčí, že Renda s Péťou o zlaté medaile hodně bojovali. Pro Rendu a Péťu jsou stříbrné medaile moc hezkou odměnou za účast v grandslamovém turnaji a důkazem, že výkonnost páru se každým odehraným turnajem zvyšuje.

Pro bronzové medaile si přišel pár David Gregor – Marian Kern. Oba borci začali turnaj velmi dobře. V základní skupině C vyhráli David s Marianem 3 ze 4 zápasů a obsadili v ní 2. místo. V osmifinále play off ale nevyzráli na velmi silný pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Je to škoda, protože herní kvality Davida s Marianem jsou vysoké a určitě mají na to hrát o nejvyšší mety. V medailovém pavouku měli David s Marianem pro lichý počet párů ve čtvrtfinále volný los. V semifinále medailového pavouka si nepřišli na pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. V zápase o bronzovou medaili s vietnamským párem Hoan – Cuong si hned od začátku vybudovali náskok, který již udrželi. Bronzové medaile tak zůstanou pro Davida s Marianem skvělou památkou na tento poslední antukový turnaj.

Malé plaketky za postup do semifinále si vybojoval velmi kvalitní vietnamský pár Hoan – Cuong. Výborně hrající a každým zápasem se zlepšující pár všem svým soupeřům zle zatápěl. I přes 3 prohry v základní skupině donutili každého soupeře, aby proti nim hrál s maximálním nasazením. Do grandslamového pavouka se neprobojovali, ale ve čtvrtfinále medailového pavouka vyřadili pár Pavel Vaněk – Jan Nosek. Zapojili se tak do bojů o medaile. Přes 2 závěrečné prohry zanechal pár Hoan – Cuong na turnaji velmi dobrý dojem. Oba borci se zúčastnili i závěrečného focení a společně s ostatními hráči si užili svůj okamžik slávy. Je skvělé, že i tyto vietnamské páry se účastní našich turnajů. Jsou to všechno pohodoví kluci, mají smysl pro humor a nezkazí žádnou legraci.

Pochvalu za sportovní výkony na hranici svých možností zaslouží ještě páry Nam – Ninh, Pavel Vaněk – Jan Nosek a Jan Mencl – Marek Krása. Každý z těchto 3 párů předvedl na turnaji to nejlepší co uměl. Pár Jan Mencl – Marek Krása se dočkal svojí první společné turnajové výhry. To samo o sobě je důkaz, že se výkonnost páru postupně zvedá směrem nahoru. Nezklamal ani druhý vietnamský pár Nam – Ninh, který se každým zápasem zlepšoval a jeho výkon rostl. Nam – Ninh dokázali sehrát několik výsledkově vyrovnaných zápasů a je jen otázkou času, než začnou svoje soupeře porážet. Pár Pavel Vaněk – Jan Nosek sehrál jeden velmi vyrovnaný mač, který prohrál až ve zkrácené hře. Výkon páru se může ještě více zlepšovat, pokud oba hráči spolu znovu nastoupí do dalších turnajů.

Závěrem chci poděkovat všem 15 párům za skvělý přístup k turnaji, úžasně strávenou společnou sobotu. Již brzy se tenisoví nadšenci a rekreační hráči dozvědí také naši nabídku zimních halových turnajů, které startujeme v sobotu 30. října v 18:00 hodin v tenisové hale v České Lípě. Určitě sledujte naše webové stránky www.tennisfamilly.com. Zde najdete všechny potřebné informace o našich turnajích. Těším se spolu s vámi na poslední venkovní turnaj v Okrouhlé a na start zimní halové sezóny 2021/2022. Náš spolek Tenisová rodina neustále pracuje pro vás všechny rekreační hráče a hráčky. Připravujeme zcela nové návrhy a důležité změny pro další rozvoj a růst našich turnajů a soutěží určených pro rekreační tenisty a tenistky. Také rekreační hráči a hráčky si zaslouží kvalitní a dobře organizované turnaje vedené v přátelské a pohodové atmosféře. Přijďte si spolu s námi zahrát a zapojit se do stále se zvětšující tenisové party – tenisové rodiny. Přijďte si užít naše turnaje nechat se nabíjet úžasnou pozitivní energií.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina