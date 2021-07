V sobotu 3. července jsme odehráli v pořadí 3. turnaj celé série. Areál ve Starých Splavech je mezi hráči i hráčkami všeobecně velmi oblíbený a vyhledávaný. Pořádají se v něm kempy závodních tenistů, mezinárodní turnaje a také mnoho dalších velkých tenisových turnajů.

Díky možnosti využít až 5 velmi kvalitních antukových tenisových kurtů se našeho turnaje mohlo zúčastnit až 20 párů. Mnoho z nich přijelo i z větších vzdáleností. Nechyběli zástupci města Chomutova, dále přijeli hráči z České Lípy, Mimoně, Varnsdorfu, Cvikova, Nového Boru, Okrouhlé a dalších míst. Poprvé si naše jednodenní turnaje zahráli také tři vietnamské páry. Hráči vietnamské národnosti si náš turnaj užívali stejně jako všichni ostatní hráči. Po celý turnaj vládla v areálu úžasná přátelská atmosféra. Brzy se v areálu začali objevovat i lidé z okolí a zvědavě se vyptávali na turnaj, který jsme pořádali. Turnaj sledovali také manželky, přítelkyně, kamarádi a známí mnohých hráčů. Počasí nám mimořádně přálo, což se pozitivně projevilo na celkové atmosféře turnaje.

Rád bych poděkoval Markovi Haidlovi za zajištění areálu, přípravu občerstvení a za doslova skvělou řezanku, která všem hráčům moc chutnala a snědlo se jí opravdu velké množství. Hráči si chodili přidávat a mnozí snědli i několik porcí, jak moc dobré jídlo nám ve Splavech uvařili. Poděkovat chci také všem 40 hráčům za jejich účast v turnaji. Byli jste skvělí!!! Udělali jste si společně hezký sobotní den a máte tak obrovský podíl na úspěchu celého turnaje. Poděkování patří také všem ostatním fanouškům a fanynkám, kteří přišli podpořit hráče. Poctivě jim drželi palce a pomohli k lepším výkonům na kurtu.

Po herní stránce měl turnaj neskutečně vysokou úroveň. Minimálně 15 ze zúčastněných párů bylo na takové úrovni, kdy každý může porazit každého. Konkurence byla obrovská. Taková kvalita se jen tak nevidí. Do areálu přijeli skutečně špičkoví rekreační tenisté ze širokého okolí a na herní úrovni většiny zápasů to bylo znát. Mnoho zápasů bylo vyrovnaných, kdy se páry přetahovaly o jednotlivé gamy. Již v základních skupinách se hodně bojovalo a výjimkou nebyly výsledky 7:5 nebo 6:4. Zatímco v úvodních dvou turnajích v rámci série vítězný pár zaznamenal vždy 1 nebo 2 prohry v základní skupině, tak ve Splavech se ve velkém finále utkaly páry, které až do finále neprohráli ani jeden zápas.

Spolek Tenisová rodina uspořádal další turnaj Staré Splavy Open.Zdroj: Zdeněk HykšMnohem těžší cestu do velkého finále měli Marek Svoboda a Michal Mašek, kteří museli v několika zápasech hodně bojovat o vítězství. Druhý finalista pár Jiří Machačný – Ota Trska svoje soupeře v turnaji doslova válcoval a jediný soupeř, který Jirku s Otou dostal do vyrovnané hry byl pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Velké finále mezi páry Marek Svoboda – Michal Mašek a Jiří Machačný – Ota Trska mělo dlouho vyrovnaný průběh. Za stavu 3:4 na gamy měl jít podávat Marek Svoboda, ale dostal velké svalové křeče do obou nohou a turnaj tak nemohl dohrát. Přesto si Marek s Míšou zaslouží za svoje výkony v turnaji obrovské uznání a velkou pochvalu, protože v turnaji porazili opravdu velmi silné soupeře a turnaj tak mohli opustit se vztyčenou hlavou.

Vítězný pár Jiří Machačný – Ota Trska si v celém turnaji počínal velmi suverénně. V základní skupině svým soupeřům ve 3 zápasech povolili uhrát celkově jen 2 gamy, a to měli za soupeře např. vítězný pár ze Cvikovského turnaje z roku 2020 Aleše Radoňského a Sašu Vítka. Ani v play off svoje soupeře nešetřili. V osmifinále nadělovali kanára, ve čtvrtfinále s velmi silným párem Libor Topič – Jiří Votava ztratili jen 2 gamy. V semifinále pak museli bojovat s 1. nasazeným párem celého turnaje Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, ale ani v tomto mači nepoznali hořkost prohry. Ve finále se za stavu 4:3 v jejich prospěch nešťastně zranil Marek Svoboda, ale to nijak nesnižuje celkově skvělý výkon nejlepšího páru celého turnaje a zaslouženě tak získali nejen trofeje, ale také hodně bodů do žebříčku celé série.

Finalisté pohárového pavouka pár Marek Svoboda – Michal Mašek se dal dohromady až pár dní před začátkem turnaje. Markova stálého parťáka Miky Bergera nepustil do turnaje Mikyho osobní lékař. Také Michal přišel před turnajem o parťáka, a tak se oba borci domluvili, že budou hrát spolu. A šlo jim to náramně. Na to, jak silné soupeře v turnaji potkávali, si oba vedli naprosto skvěle. Přestože museli v některých zápasech hodně bojovat o vítězství a stálo je to i hodně sil, nedovolili žádnému svému soupeři, aby je porazil. Doufám, že si oba borci společně na některém z dalších turnajů ještě zahrají.

Doslova fantastický výkon předvedl v turnaji celkově 3. pár Tomáš Franěk – Jakub Franěk. Ve skupině prohráli až po velkém boji 5:7 s 1. nasazeným párem celého turnaje Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V osmifinále si pak doslova vyšlápli na další nasazený pár Aleš Radoňský – Saša Vítek a ve čtvrtfinále pak poměrem 7:5 vyřadili v pořadí již 3. nasazený pár Jiří Jirák – Lukáš Rudinský.

Tento zápas mohl být pro otce a syna Fraňkovi konečnou stanicí, protože se dostali do stavu 1:5 na gamy. Pak ale v sobě našli skryté rezervy a od stavu 1:5 vyhráli hned 6 gamů po sobě a svoje soupeře, celkově 2. nasazený pár vyřadili z turnaje. V semifinále nakonec nevyzráli na ve velké formě hrající pár Marek Svoboda – Michal Mašek, za to v zápase o 3. místo po dalším heroickém výkonu až ve zkrácené hře porazili poměrem 7:6 Jirku Flégla s Vláďou Pulkrábkem a vrátili jim tak těsnou prohru ze základní skupiny. Úžasný výkon tohoto sympatického páru a klobouk dolů před vámi.

Semifinálová účast potvrdila vysoké kvality a dlouhodobě vynikající herní úroveň páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Přestože si ve Splavech nevybojovali pohár, svoje nesporně vysoké herní kvality v konkurenci 20 párů určitě potvrdili. Jirka s Vláďou prohráli až s později nejlepším párem Jirkou Machačným a Otou Trskou a po velkém boji s otcem a synem Fraňkovými. Všechny svoje ostatní soupeře porazili a po zásluze získali velké množství bodů do žebříčku série a udrželi si průběžnou pozici aktuálně 2. nejlepšího páru celé série. Na dalším turnaji tak budou Jirka s Vláďou znovu mezi nejvýše nasazenými páry.

Čtvrtfinálové páry pohárového pavouka měly na turnaji ve Starých Splavech neskutečně vysokou kvalitu. Každý z vyřazených párů čtvrtfinálového pavouka měl na to, celý turnaj vyhrát. Tak skvělá konkurence se na turnaji sešla. Nejblíže postupu do semifinále měl pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Bohužel nedokázali dotáhnout do konce vedení 5:1 na gamy a v turnaji museli po této velmi nešťastné prohře skončit.

Velmi kvalitní výkony ve čtvrtfinále předvedly také další páry. Nejlepší vietnamský pár Jimmy – Hoan dlouho trápili Marka Svobodu s Michalem Maškem a prohráli až po velkém boji 4:6. Výborný výkon předvedli také páry Luboš Švarc – Marcel Novák a Libor Topič – Jiří Votava. Oba páry vyhrály 2 zápasy ve skupině a zvládly také osmifinále play off. Svoje kvality tak potvrdily a na dalších turnajích mohou směle myslet na nejvyšší mety.

Obsazení medailového pavouka obstarali ve Splavech páry, které herně měly vysokou kvalitu. V těžké konkurenci ale v turnaji nedokázaly prorazit mezi 8 nejlepších párů, a tak si zahrály pavouka o medaile. Medailového pavouka vyhrál pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín, když ve finále porazili po boji pár Daniel Kosťun – David Gregor. Pavel Kosťun tak ve finále porazil svého synovce Dana Kosťuna, nicméně v rodině zůstanou zlatá a stříbrná medaile z tak skvěle obsazeného turnaje. Pavel Kosťun – Patrik Kubín sice vyhráli svojí základní skupinu bez jediné prohry, pak ale v osmifinále překvapivě prohráli s vietnamským párem Jimmy – Hoan a místo o poháry si zahráli o medaile.

V medailovém pavouku sváděli se svými soupeře tuhé tenisové bitvy. Po cestě do finále porazili opravdu silné páry Filip Nešněra – Jiří Martinka a ve zkrácené hře pak Aleše Radoňského se Sašou Vítkem. Zlaté medaile si Pavel s Patrikem museli vybojovat ve 3 velmi těžkých zápasech s hodně kvalitními soupeři jdoucích rychle po sobě, a proto je zisk této ceny obrovsky cenným úspěchem.

Finálový pár Daniel Kosťun – David Gregor ukázal svoje kvality již v základní skupině, kde porazili 2 silné soupeře. V osmifinále po velkém boji vypadli s párem Libor Topič – Jiří Votava. V medailovém pavouku dokázali ale postoupit až do finále i když v semifinále museli velmi tvrdě bojovat s párem Petr Sajc – Ladislav Petrův. Bronzové medaile si nakonec vybojoval pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Vítězové jednoho z loňských turnajů pořádaných ve Cvikově patřili mezi nasazené páry č.2 pro turnaj ve Splavech. V základní skupině vyhráli 2 zápasy, ale v osmifinále pak vypadli s párem Tomáš Franěk – Jakub Franěk.

V semifinále medailového pavouka jen velmi těsně ve zkrácené hře nevyzráli na pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín, v boji o bronzové medaile ale nakonec poměrem 6:4 přehráli pár Petr Sajc – Ladislav Petrův. V takto velké konkurenci jsou bronzové medaile nesporně velkým úspěchem. Semifinalisté medailového pavouka Petr Sajc – Ladislav Petrův v turnaji prokázal nesporně vysoké herní kvality. V tak nabité konkurenci se Péťa s Láďou určitě neztratili. Ve skupině vyhráli 2 zápasy. V osmifinále vypadli s párem Luboš Švarc – Marcel Novák. Zaslouženě ale díky výhře ve čtvrtfinále medailového pavouka postoupili do bojů o medaile. V semifinále a v zápase o 3. místo podlehli svým soupeřům vždy těsně a po velkém boji. Láďa s Petrem předvedli v turnaji skvělý výkon a těším se na jejich tenisové umění na dalších turnajích. Určitě mají kvality na nejvyšší mety, jen je potřeba trochu více sportovního štěstí.

Pochvalu si zaslouží také páry, které se nedostali do bojů o medaile. Páry Filip Havlas – Tomáš Němec, Michal Uhlíř – Jindřich Weber, Filip Nešněra – Jiří Martinka, Libor Pecina – Jan Daniel mají rozhodně velké tenisové kvality. Ne vždy se ale všem párů nezadaří tak jak by si představovali. Turnajů je ale v nabídce dostatek, a tak i tyto páry mají další šance ukázat, že i oni umí bojovat o nejvyšší mety. V turnaji ve Splavech hrálo 20 párů, a tak ne všechny páry mohly jít přímo do osmifinále. Formát turnaje byl nastaven tak, aby i páry, kterým se nevede ve skupině, mohly ještě promluvit do turnaje v pavouku play off.

Ve Starých Splavech jsme nasadili 12 párů přímo do osmifinále a 8 párů umístěných na 3. a 4. místě v základních skupinách si zahrálo 1. kolo play off. Vítězové 1. kola play off pak postoupili do osmifinále, poražené páry z 1. kola si zahráli pavouka o body do žebříčku série a konečné umístění. Bodové hodnocení tohoto turnaje bylo díky účasti 20 párů navýšeno, aby páry, které hrají pavouka o konečné umístění, mohly dostávat body určené pro kategorii Open. Do osmifinále play off nepostoupily páry Jan Mencl – Marek Krása, Linh – Vinh, Sy – Nam a Eda Greb – Šimon Malý. Tyto páry si tak měly možnost zahrát si mini pavouka play off mezi sebou. Škoda, že Šimon Malý turnaj z rodinných důvodů opustil ještě před odehráním posledního zápasu. Jinak by se mini pavouk určitě odehrál celý.

Páry, které se nedostaly do osmifinále play off rozhodně nehrály špatně. Konkurence byla na turnaji opravdu velká, a ne vždy vám soupeřův styl hry sedne. Přesto i tyto páry mají potenciál na další zlepšení a pokud se zúčastní dalších turnajů, zlepšení herní úrovně je určitě nemine a svým soupeřům brzy začnou šlapat na paty nebo je porážet. Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem hráčům, obsluze areálu, a všem fanouškům, fanynkám, členům a členkám doprovodu hráčů. Vy všichni máte velký podíl na úspěchu celého turnaje a již nyní se těším na další setkání s vámi všemi.

Nejbližší turnaj v mužském deblu je již příští sobotu 10. července v areálu ve Cvikově. Chystá se také další velký turnaj v mužském deblu v areálu u Ploučnice v České Lípě s 8 kurty, který pořádáme v sobotu 24. července. Přijďte si zahrát, přijďte mezi nás. Přidejte se do naší velké tenisové party a přijďte si užívat pohodu a přátelskou atmosféru, která naše turnaje provází. Staňte se součástí turnajové série Tenis Family Tour 2021 a užijte si pečlivě připravované turnaje, na kterých si nejen hodně a skvěle zahrajete, ale zároveň poznáte spoustu skvělých lidí, kteří si užívají společně strávený čas.

Skvělá parta je to nejdůležitější, co na našich turnajích máme a pokud se k nám přidáte, tak i vy se začnete nabíjet pozitivní energií, kterou všichni moc a moc potřebujeme. Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Těšíme se na vás, přijďte mezi nás. Zahrajte si spolu s námi.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina