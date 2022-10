Celková pohoda v turnaji postupně gradovala. Hráči se nenechali nijak rozhodit tím, že na obloze neustále proudily mraky. Hrálo se nepřetržitě a díky vzájemné dohodě před začátkem turnaje jsme zvolili ideální herní formát, který nám umožnil turnaj dohrát dříve, než se spustil dlouhotrvající déšť. Je úžasné, jak skvělý přístup k turnaji všichni měli. Hráči se navzájem hecovali a povzbuzovali. Brzy ráno byl rozdělaný oheň v krbu a také se dala do placu pečená vepřová kýta a špekáčky. Díky tomu, že v Okrouhlé mají 4 kurty a nás bylo jen 11 párů, tak jsme mohli turnaj ukončit již před 15. hodinou. Stihli jsme tak sehrát celý turnaj za světla a dokázali se tak vyhnout největšímu dešti, který pak v odpoledních hodinách dorazil i do Okrouhlé.

V té době ale již probíhalo vyhlášení výsledků nejen turnaje v Okrouhlé, ale také vyhlášení 10 nejlepších párů a 10 nejlepších jednotlivců. Zároveň byla udělena také cena Superman série, kterou dostávají hráči v případě, pokud v rámci série vyhrají 2 a více turnajů. Konkurence mezi hráči je obrovská. Vyhrát turnaj je vždy velký úspěch. Vyhrát ale 2 a více turnajů, to už není tak snadné a vypovídá to o tom, jak velká soutěživost na turnajích je. Na kurtu všichni hráči vždy bojují jako lvi. Vzájemně si nedarují jediný míček. Co je ale důležité, po zápasech se ale vždy chlapi sesednou k sobě a bez ohledu na výsledky si všichni užívají společný sobotní den. Jakmile začalo vyhlášení výsledků, skvělá nálada hráčů se ještě více zvedla.

Červené barety slavily v Zákupech. První elitní útvar tu vznikl před 75 lety

Předávání cen tak probíhalo v rámci velkého veselí, radosti, úžasných hlášek a neustálého hecování mezi hráči navzájem. Je velkou radostí pro každého organizátora, když máte v turnaji tolik úžasných lidí. Po předání cen se pak někteří hráči rozjeli domů. Zůstala tam ale velká skupina borců, kteří domů nijak nespěchali. Pustili se písničky a začalo se tancovat i zpívat. Ačkoliv venku pršelo a ani teplota nebyla ideální, v areálu v Okrouhlé se všichni hráči smáli, připíjeli si na zdraví a neskutečným způsobem si užili závěr posledního venkovního turnaje. Každý hráč by si měl takový turnaj užít a zároveň každý organizátor by si přál, aby měl na svých turnajích tolik skvělých lidí kolem sebe. My máme velkou radost z každého turnaje. Nabíjí nás to všechny velkým množstvím pozitivní energie. A jestli máte nějaké starosti, tak u nás na turnaji na ně na 100% zcela určitě zapomenete.

Po sportovní stránce měl turnaj tradičně vysokou herní úroveň. Povrch koberec je známý tím, že míčky na něm skáčou jinak než na antuce. Míčky létají rychleji a nedávají vám tolik času na reakci. Celý turnaj vyhrál bez jediné prohry pár Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. Oba bombarďáci, přestože spolu hráli poprvé, od začátku dominovali. Vždyť spolu nastoupili 1. a 2. nejlepší hráč v pořadí TOP 10 mezi jednotlivci, a to se zákonitě muselo projevit. Mára s Lukášem rozdávali kanáry na potkání a v celém turnaji se našly jen 2 páry, které Markovi s Lukášem dokázaly vzít více jak 1 game.

Nejtěžšího soupeře potkali Mára s Lukášem až ve finále. Jejich soupeřem byl pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Oběma párům šlo v tomto mači o hodně. Kromě toho, že bojovali o výhru celého turnaje, tak Lukáš Rudinský bojoval s Jirkou Fléglem a Vláďou Pulkrábkem o čím dál prestižnější individuální cenu Superman série. Všichni 3 hráči měli za sebou 1 vyhraný turnaj. Až na Marka Svobodu, který si titul Superman série zajistil již dlouho před posledním venkovním turnajem v Okrouhlé, se Supermanem série mohl stát kterýkoliv další účastník finále. Jirka s Vláďou bojovali o tuto cenu společně, Lukáš pak v páru s Markem Svobodou. Finále mělo ze začátku vyrovnaný průběh. Postupem času se ale stále více prosazovali Mára s Lukášem. Výsledek 6:3 ve prospěch Máry s Lukášem svědčí, že museli o výhru hodně bojovat.

FOTO: Českolipská radnice byla pod palbou songů Martinové, Březinové i Haricha

Marek s Lukášem tak hned při své první společné účasti vyhráli celý turnaj. Mára tak pomohl Lukášovi získat titul Superman série za v pořadí 2. vyhraný turnaj. Co je ale důležité, Mára s Lukášem uzavřeli dohodu na společné hraní na dalších turnajích a tak se mají jejich soupeři opravdu na co těšit. Je to jako kdyby se na společné účasti v deblových sériích domluvili Roger Federer a Rafael Nadal. Asi tak silný pár v našich soutěžích budou Mára Svoboda s Lukášem Rudinským. Pro ostatní soupeře to pak bude velká výzva porazit tako silný a skvěle sehraný pár. Mára s Lukášem si nejen odnesli cenu za výhru celého turnaje, ale také 1. a 2. místo v pořadí TOP 10 jednotlivci a také titul Superman série za výhru 2 turnajů v případě Lukáše a hned 5 turnajů v sérii v případě Máry. Velká gratulace pro oba super borce. Těším se na jejich další účast v našich turnajích.

Krásné umístění v podobě postupu do finále celého turnaje si užil pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Je velká škoda, že Jirka Flégl hned na 1. turnaji v Novém Boru utrpěl svalové zranění. Dlouho se dával dohromady. Nebýt tohoto zranění, mohlo být pořadí v párech i jednotlivcích určitě ne tak jednoznačné. Jirka s Vláďou spolu nastoupili na 3. letošní turnaj. První nedohráli pro zranění Jirky. Druhý turnaj v srpnu v Novém Boru již vyhráli. A v v Okrouhlé postoupili až do finále, kdy porazili všechny svoje soupeře s výjimkou závěrečného finálového mače. Jirka s Vláďou tak mají o motivaci do dalších turnajů postaráno, protože pokud do turnaje nastoupí, vždy se musí jejich soupeři obávat jejich precizní a super kvalitní hry na každém povrchu.

Krásné 3. místo obsadil domácí pár Martin Jeřábek starší – Martin Jeřábek mladší. Otec se synem, který je zároveň novým předsedou klubu TK Orel Okrouhlá. Oba Martinové zvládli velmi dobře základní skupinu, když vyhráli 2 ze 3 zápasů. Skvělé 2. místo ve skupině pak přineslo Martinům v osmifinále hratelného soupeře. S postupem do semifinále turnaje se ale Martinové nespokojili. V semifinále dlouho statečně vzdorovali Jirkovi Fléglovi s Vláďou Pulkrábkem. Zápas dotáhli až do zkrácené hry. Tie break do vítězného konce sice nedotáhli, ale v zápase o 3. místo si poradili s párem David Gregor – Petr Pavlíček a turnaj ukončili vítězným mačem. Je super, že domácí areál v Okrouhlé má tak obětavého a přitom sympatického nového předsedu, který navíc skvěle umí hrát tenis a ve spojení se svým tátou tvoří pár schopný kdykoliv porazit kohokoliv.

Výlet k hamerskému jezeru potěší i seniory a vozíčkáře

Semifinalistou turnaje se stal pár David Gregor – Petr Pavlíček. Oba borci předvedli skvělý výkon. Základní skupinu vyhráli bez ztráty kytičky. Ve čtvrtfinále se poradili s domácím párem Ladislav Petrův – Franta Ille. V semifinále ale nenašli recept na pár Marek Svoboda – Lukáš Rudinský a ani zápas o 3. místo Davidovi s Péťou nevyšel podle jejich představ. Zatímco ve skupině oba Martiny porazili, tak odveta v zápase o 3. místo měla opačného vítěze. I tak je ale semifinále a postup mezi 4 nejlepší páry pro Davida s Péťou velkým úspěchem. David navíc skončil na celkovém 4. místě mezi jednotlivci v konkurenci 70 hráčů a to je určitě super úspěch! David patří mezi stálé hráče našich turnajů a navíc je to také velký pohodář. Davidovi i jeho parťákovi děkuji za Váš skvělý přínos do našich turnajů. Věřím, že si oba brzy najdou cestu také na naše halové turnaje. Rádi je oba vždy uvidíme.

Vzhledem k menšímu počtu párů a hrozbě deště jsme zkrátili i pavouk play off. Poražení čtvrtfinalisté tak šli rovnou do dolního pavouka, kde se utkali mezi sebou. V dolním pavouku se nejlépe vedlo páru Luboš Švarc – Marcel Novák. Ve skupině Luboš s Marcelem sehráli vyrovnané mače a jejich kvalita se projevila i ve čtvrtfinále, kde potrápili a důkladně prověřili super silný pár Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. Prohra s tak silnými soupeři není pro Luboše s Marcelem žádná ostuda. V semifinále dolního pavouka si pak Luboš s Marcelem užili obrovskou tenisovou bitvu. S párem Láďa Petrův – Franta Ille se dlouho tahali o výsledek, až došlo na tie break. Také zkrácená hra byla vyrovnaná, kdy se Lubošovi s Marcelem podařilo urvat zkrácenou hru tím nejtěsnějším možným způsobem 7:5. Ve finále si pak Luboš s Marcelem již s párem Petr Saic – Ota Vosecký oproti předchozímu mači užili pohodové finále dolního pavouka.

Finále dolního pavouka si vybojoval pár Petr Saic – Ota Vosecký. Narychlo složený domácí pár v turnaji rozhodně nezklamal. Ve skupině obsadili 3. místo a museli tak hrát osmifinále o postup mezi 8 nejlepších párů turnaje. To se Péťovi s Otou také podařilo. Ve čtvrtfinále ale nestačili na pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V semifinále dolního pavouka si po velkém boji poradili s párem Libor Pecina – Lukáš Koudelka. Ve finále si pak nepřišli na Luboše s Marcelem. Účast ve finále dolního pavouka je ale známka vysoké kvality páru. Gratuluji Péťovi s Otou za dosažený celkový výsledek, protože herně určitě nezklamali a oba borci byli důstojným soupeřem pro všechny páry.

RETRO: Tik tak. Podívejte se, čím jsme dříve odměřovali čas

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Láďa Petrův – Franta Ille. Turnaj tak zakončili vítězně, i když museli jít v zápase o 3. místo až do zkrácené hry. Láďa s Frantou ale turnaj začali dobře. Ve skupině po 2 výhrách obsadili 2. místo a díky absenci 4. páru ve skupině A měli v osmifinále volný los. Ve čtvrtfinále si ale nepřišli na pár David Gregor – Petr Pavlíček. V dolním pavouku pak sehráli jak v semifinále tak v zápase o 3. místo vždy tie break. Zatímco v semifinále prohráli zkrácenou hru s Lubošem a Marcelem 5:7, v zápase o 3. místo se výsledek tie breaku překlopil ve prospěch Ládi a Franty. Láďa s Frantou tak ukončili turnaj vítězným mačem a to se vždy cení. Děkuji oběma sympaťákům za jejich herní i celkový přínos v turnaji. Moc si přeji, aby se oba borci vydali hrát také naše halové turnaje.

Semifinalistou dolního pavouka se stal pár Libor Pecina – Lukáš Koudelka. Jsem vždycky moc rád, když oba tito velcí kamarádi a super pohodáři dorazí na náš turnaj. Jejich přítomnost vždy oživí celkovou atmosféru turnaje. Oba borci nezkazí žádnou legraci a jsou to vždy vítaní členové naší velké tenisové rodiny. Po herní stránce si Libor s Lukášem nevedli vůbec špatně. Ve skupině se dostávali do herní pohody. V osmifinále si pak poradili s párem Zdeněk Hykš – Milan Vosecký. Ve čtvrtfinále turnaje bojovali jako lvi, ale nestačilo to na oba Martiny Jeřábky. V dolním pavouku sehráli Libor s Lukášem rovnocenné mače. Prohra 4:6 s párem Petr Saic – Ota Vosecký a pak prohra 6:7 ve zkrácené hře s párem Ladislav Petrův – Franta Ille svědčí, že po herní stránce Libor s Lukášem nijak nezaostávali.

Pochválit je potřeba ještě páry, které v turnaji bojovaly ze všech sil, ale nedostaly se mezi 8 nejlepších párů. Ve skupině o umístění se tak mezi sebou utkaly páry René Janků – Petr Korolus, Pavel Větrovec – Martin Kluch a Zdeněk Hykš – Milan Vosecký. Je škoda, že se těmto párům nevedlo tak, jak by si sami přáli. Přesto je potřeba všechny 3 páry pochválit a poděkovat jim za účast. Každý turnaj se nemusí vydařit tak, jak si přejeme. Důležité je ale zůstat pozitivní a nebýt skleslý. Každý pár se může postupem času zlepšovat a tím, že turnajů v nabídce je dostatek, tak i tyto páry mají možnost se postupem času dostat do vyšších pater.

FOTO: Soubor Philharmonix nadchl vyprodané novoborské divadlo

Závěrečné vyhlášení se neslo v duchu velké pohody a veselí. Všichni hráči bez ohledu na výsledky se společně všichni ochotně vyfotili. Radost a pohoda je na fotkách zcela patrná. Je úžasné vidět pohromadě tolik sympatických a pohodových lidí. Poslední venkovní turnaj jarní a letní sezóny se nám vydařil naprosto skvěle. Zásluhu na tom měli všichni přítomní hráči, Angelika za barem, Honza Štěpánek a také další lidi, zejména pak ženy, kteří přišli do areálu povzbudit svoje oblíbence. Pěkně jsme si zatancovali, zazpívali a zařádili. Přesně tak jsem si konec turnaje v Okrouhlé představoval. Jsem nyní plný radosti, vnitřního štěstí a nové pozitivní energie. Venkovní sezóna je za námi, její hodnocení zpracuji samostatně.

Za pár týdnů začne halová sezóna, která nabídne celkem 13 halových turnajů. Z toho 7 určených pro muže, 5 turnajů smíšených párů a také první halový turnaj Čtyřhra ženy. Hráči a hráčky se rozhodně mají na co těšit. Začínáme v sobotu 12. listopadu turnajem Čtyřhra muži se začátkem od 12:00 hodin. Přijďte si zahrát naše turnaje a přidejte se k nám do naší velké tenisové party – tenisové rodiny. Vždy vás tu rádi uvidíme a rádi si s vámi nejen zahrajeme, ale také pokecáme a připijeme na zdraví. Těšíme se na každého z vás. Informace o našich turnajích najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina