Nejdříve ze všeho bych rád poděkoval všem hráčům, mužským deblovým párům, účastníkům velkého jednodenního singlového turnaje a všem hráčům dlouhodobých turnajů. Velmi si ceníme vaší účasti v našich turnajích, ať už byly pořádané v České Lípě v areálu U Ploučnice nebo v krásných tenisových areálech ve Cvikově, v Okrouhlé nebo v Březně u Chomutova.

V průběhu jarní a letní sezony 2020 prošlo všemi našimi turnaji téměř více jak 150 rekreačních tenistů z opravdu širokého okolí města Česká Lípa. V turnajích jsme měli hráče z Prahy, Roudnice nad Labem, Chomutova, Března, Děčína, České Lípy, Nového Boru, Starých Splavů, Cvikova, Okrouhlé, Žandova, a spousty obcí v rámci Libereckého a Ústeckého kraje. Naše turnaje si zahráli také hráči polské a vietnamské národnosti. Co je důležité, na všech turnajích vládla vždy pohoda a přátelská atmosféra. Velkým úspěchem skončila soutěžní série jednodenních turnajů pod názvem Tennis Family Tour, která přivedla do turnajů více jak 70 párů. Celkem 8 jednodenních turnajů z toho 7x v mužském deblu a 1x v mužském singlu postupně vytvořila mezi hráči skvělou partu úžasných lidí, kteří si užili možnost si zahrát na jednodenních turnajích, a přitom navazovat nová přátelství a poznávat nové lidi.

Zejména na turnajích soutěžní série Tennis Family Tour se mezi hráči utvořila zcela nová přátelství, která vydržela až do konce celé série. A i přes nutnost přesunout poslední venkovní turnaj kvůli špatnému počasí do českolipské haly. Hráče to neodradilo a přišli si i tak tento turnaj zahrát. Za svůj skvělý přístup a oddanost hráči pak na závěr celé série dostali jako dárek od organizátorů vystoupení Báry Szabové ve sportovní disciplíně pole dance. Mezi hráči i organizátory celé série se vytvořily velmi pohodové a přátelské vztahy. Organizátoři se mohli spolehnout na pomoc hráčů v případech, kdy to organizátoři moc potřebovali.

Hráči se pak mohli na organizátory spolehnout, že po příjezdu na turnaj budou mít připravený veškerý potřebný organizační servis včetně kvalitního zázemí. Spolupráce mezi hráči i organizátory celé série tak byla vynikající. Je úžasné, kolik skvělých lidí jsme za celou turnajovou sérii potkali. Velké poděkování si zaslouží Vláďa Garab – předseda TK Cvikov, v jehož areálu se konaly hned 3 turnaje z celé série. Všechny turnaje ve Cvikově měly u hráčů velký úspěch, a to také díky práci a obětavosti Vládi, který se svými spolupracovníky perfektně připravil zázemí. Stejně skvělou práci odvedli také ve svých turnajích Jan Štěpánek v areálu v Okrouhlé a Jan Fára v areálu Březno.

Příprava zázemí pro hráče je důležitá a má zásadní vliv na celkovou spokojenost hráčů na turnaji. Stejně tak děkuji hráčům Filipovi Havlasovi, Honzovi Menclovi, Lubošovi Švarcovi, Danovi Bednářovi, Jiřímu Fléglovi a Vladimírovi Pulkrábkovi, kteří pomáhali organizátorům se zajištěním celkové spokojenosti hráčů. Moc nám pomohly také paní Radka Garabová a paní Angelika Bergerová tím, že natočily videa z turnajů ve Cvikově a v Okrouhlé, která měla velký vliv na zvýšení zájmu hráčů o naše turnaje. Velké poděkování zaslouží také můj spolupracovník Marian Kroužel, který vytvořil pro náš spolek základní šablonu pro aktuální webové stránky, a navíc nám ve zpravodajském serveru www.ceskolipskyweb.cz vytvořil velký prostor pro prezentaci našich turnajů. Naše turnaje a články se tak díky tomu dostaly do stovek domácností.

Turnajová série Tennis Family Tour 2020 ukázala, že pokud máte dobrý nápad a dokážete pro jeho realizaci udělat maximum, vždy se najde řada lidí, kteří se rádi zúčastní kvalitně organizovaných turnajů a rádi si užijí pohodovou a přátelskou atmosféru mezi sympatickými a podobně naladěnými lidmi. Je důležité, aby celá turnajová série měla další pokračování a rozvoj a do svých turnajů zapojila i další tenisové areály v okolí města České Lípy. V každém tenisovém areálu jsou kvalitní rekreační tenisté a tenistky a určitě si rádi zahrají s novými soupeři a soupeřkami. Je důležité, aby hráči a hráčky z domácích areálů měly možnost si zahrát turnaje i v okolních areálech a mohly se utkávat se svými soupeři a soupeřkami i ve svém nejbližším okolí. Poznávat nové soupeře a soupeřky nikdy neuškodí. Můžete mezi nimi najít nové přátele a získat kontakty na nové známosti.

Také na jaře a v létě 2021 chceme pokračovat v dalším rozvoji turnajové série Tennis Family Tour a ke spolupráci přizvat další areály v okolí města Česká Lípa. Do nabídky turnajů zapojíme i smíšené turnaje a ženskou čtyřhru, aby i ženy měly možnost zapojit se nejen do turnajů ale začít spoluvytvářet naší velkou tenisovou partu – Tenisovou rodinu. Než začne jarní a zimní halová sezona 2021, můžete si užít zimní halové turnaje v tenisové hale v České Lípě. Nabídku zimních halových turnajů včetně přihlášek najdete na našich stránkách www.tennisfamilly.com.

V jarní a letní sezoně 2020 jsme nepořádali jen jednodenní turnaje, ale organizovali také dlouhodobé soutěže. Letošní jarní a letní sezóny si v dlouhodobé turnaje zahrálo 14 hráčů. Děkuji tímto všem 14 hráčům, kteří se do dlouhodobých turnajů zapojily. Základní turnaj Ploučka Open si zahrálo všech 14 hráčů. Turnaj Ploučka Open pak vytvořil elitní skupinu 8 hráčů, kteří si vybojovali účast v Turnaji Borců. Ostatní hráči si pak zahráli finálový turnaj Ploučka Cup. Podařilo se nám nakonec odehrát všechny 3 plánované turnaje, a proto považuji letošní dlouhodobé turnaje za velký úspěch.

Co nám letošní dlouhodobé turnaje ukázaly? Především bychom měli určit centrum a hlavní areál pro dlouhodobé turnaje a tím je areál U Ploučnice v České Lípě. Do dlouhodobých turnajů bychom rádi zapojily také ostatní tenisové areály v okolí města Česká Lípa. Základem nové koncepce dlouhodobých turnajů je nutnost už od sezóny 2021 budovat 2 skupiny o stejném počtu hráčů. Podobně jako máte v ATP hráče v TOP 100 a potom všechny ostatní, i u nás by měla být od roku 2021 vytvořena elitní skupina o maximálním počtu 32 hráčů.

Dále by se měla vytvořit výkonnostní skupina dalších 32 hráčů. Obě výkonnostní skupiny by si v 1. polovině sezóny zahrály svoje turnaje. Ve 2. polovině sezóny by se pak z elitní skupiny vytvořila skupina 16 hráčů pro turnaj Superpohár. Druhá polovina 16 hráčů by pak svedla s nejlepšími 16 hráči z 2. výkonnostní skupiny svedla turnaj Masters Cup, který by umožnil hráčům z 2. výkonnostní skupiny protlačit se do elitní skupiny pro sezónu 2022. Hráči z elitní skupiny by v tomto turnaji hájilo svoje pozice mezi 32 nejlepšími hráči. Každý rok by tak docházelo k možnosti obměny mezi hráči elitní a výkonnostní skupiny. V areálech v okolí České Lípy bychom pak rádi rozjeli místní dlouhodobé turnaje. Hrát by je mohli hráči jak z místa konání, tak z jiných obcí. Nejlepší hráči z místních dlouhodobých turnajů by se mohli přímo kvalifikovat do 2. výkonnostní skupiny pro rok 2022. Další hráči místních dlouhodobých turnajů by se pak utkali s druhou polovinou 16 hráčů z 2. výkonnostní skupiny o možnost probojovat se do této výkonnostní skupiny pro následující sezónu.

Přesná koncepce dlouhodobých turnajů pro okres Česká Lípa bude zveřejněna na našich webových stránkách v sobotu 24. října. Do organizace dlouhodobých turnajů chceme zapojit všechny vymoženosti moderní doby včetně možnosti zapisování výsledků on line. Nabídnout dlouhodobé turnaje bychom chtěli také ženám. Ženy již nyní hrají dlouhodobé turnaje, ale mezi muži a mají tak jen minimální možnost zahrát si o trofeje a poháry.

Závěrem chceme všechny rekreační hráče i hráčky ujistit, že náš spolek chce i nadále pokračovat v rozvoji jak dlouhodobých, tak jednodenních turnajů určených vám všem. Spolek Tenisová rodina by se chtěl do budoucna profilovat jako hlavní organizátor turnajů pro rekreační hráče a hráčky na Českolipsku a také jako jejich zástupce v jednání s tenisovými areály a dalším subjekty. Chceme pro naše členy a členky i nadále vyjednávat slevy na pronájmy, na naše turnaje a další výhody. Spolek Tenisová rodina je tu pro vás a my se budeme snažit hájit zájmy rekreačních tenistů a tenistek a také členů a členek našeho spolku. Členská schůze na konci letošního roku umožní zavést do našeho spolku větší podíl týmové práce. Tím se také dále zvýší organizační úroveň našich turnajů a umožní nám to další rozvoj našich turnajů. Náš spolek Tenisová rodina má po letošní jarní a letní sezóně 2020 dobře našlápnuto.

Věřím, že jsme se letošní jarní a letní sezonou odrazili do dalších ještě úspěšnějších ročníků. Těšíme se na vás všechny, na účast vás všech v našich turnajích. Přijďte si i nadále zahrát naše turnaje. Zachovejte nám dosavadní přízeň. Náš spolek Tenisová rodina vás určitě nezklame. Přeji vám všem pevné zdraví, a hlavně pohodu do dalších dní. Ať se vám všem daří co nejvíc!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina