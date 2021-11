Všechny naše halové turnaje se hrají vždy v sobotu a mají jednotný začátek od 18:00 hodin. Večerní čas je pro naše turnaje vyhovující z mnoha důvodů. Ten nejdůležitější je ale zrušení časového stresu a nutnost ukončit turnaj do předem stanovené hodiny. Hráči mají čas se přes den věnovat svým rodinám, přítelkyním a dalším činnostem. Večer si pak jdou se skvělou partou zahrát tenis, odreagovat se od každodenních starostí a přijít na jiné myšlenky.

Je skvělé, že i 1. večerní turnaj navázal na pohodu a přátelskou atmosféru, která provázela všechny naše turnaje v rámci jarní a letní sezóny 2021. Otevírací turnaj si v sobotu zahrálo 10 párů, což je vzhledem k prodlouženému víkendu a pěknému počasí velmi dobrý výsledek. Některé páry se nám zranily nebo onemocněly. I tak se ale v hale sešla skvělá konkurence. Na turnaji si zahrálo hned 5 hráčů, kteří se v rámci jarní a letní sezóny dostalo mezi TOP 10, z nichž nejlépe postaveným byl Marek Svoboda – 2. nejlepší hráč celé jarní a letní turnajové sezóny.

Turnaj si zahrála i celá řada dalších kvalitních hráčů z různých míst Libereckého a Ústeckého kraje a Prahy. Hodně zápasů bylo vyrovnaných. Žádný pár nedokázal vyhrát všechny zápasy. Rozlosovány byly 2 základní skupiny po 5 párech. V obou základních skupinách si každý pár zahrál 4 zápasy. Do hlavního pavouka play off se kvalifikovaly páry na 1. - 3. místě, páry na 4. - 5. místě si zahrály 1. kolo play off o postup do čtvrtfinále. Páry, které se do čtvrtfinále neprobojovaly, si pak zahrály ještě jeden zápas o konečné umístění a zisk dodatečných 20 bodů do žebříčku série. Páry, které neuspěly ve čtvrtfinále si pak zahrály ještě malý spodní pavouk o medaile a zisk 100 bodů do žebříčku série. Nejlepší páry si zahrály nejen o poháry, ale o zisk 500 bodů do žebříčku série.

Turnajů v mužském deblu máme naplánováno celkem 10 turnajů s tím, že poslední se bude konat 19. března a bude určený pro 16 nejlepších párů celé série. Je proto důležité účastnit se pravidelně úvodních 9 otevřených turnajů a nasbírat v nich tolik bodů, aby vám to stačilo na umístění do 16. místa před finálovou akcí turnajem.

Zisk 500 bodů do žebříčku a výhru celého turnaje si užil dlouhodobě skvěle sehraný pár dvou velkých kamarádů Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. V těžké a kvalitou nabité základní skupině B si Dan s Pavlem dokázali poradit se 3 svými soupeři a prohráli jen s dalším velmi kvalitním párem Daniel Bednář – Lukáš Rudinský. Skvěle zvládnutá těžká základní skupina dodala Danovi s Pavlem hodně sebevědomí a odhodlání. V pavouku play off ve čtvrtfinále svoje soupeře rychle vyprovodili z kurtu. V semifinále ale museli hodně bojovat s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček. Marek s Péťou dokázali v jarní a letní sezóně vyhrát hned 3 turnaje.

Na kurtu se strhla bitva, kde nejdříve měli navrch Mára s Péťou, ale ani stav 4:2 a 40:0 při servisu soupeře nestačil Markovi s Péťou na výhru v zápase. Dan s Pavlem dokázali téměř ztracený game při svém servisu ještě otočit, skóre dorovnat a v koncovce mače pak ukázat lepší nervy. Pokud se vám podaří otočit téměř prohraný zápas, vždy vám to dodá hodně sebevědomí. U Dana s Pavlem se to projevilo ve finále, kdy s velkým přehledem porazili svého finálového soupeře pár David Gregor – Marian Kern, přestože v základní skupině s nimi vyhráli až po velkém boji. Daniel Kosťun a Pavel Pekárek se tak po zásluze usadili se na 1. místě v žebříčku párů i jednotlivců. Velká gratulace!

Do finále postoupil 1. nasazený pár David Gregor – Marian Kern, která tak potvrdil nesporně vysoké herní kvality. V základní skupině vyhráli 2 zápasy a 2x prohráli po velkém boji 5:7 a 6:7. Těžké zápasy oba borce dobře vyladily na pavouk play off. Ve čtvrtfinále museli hodně bojovat s párem Luboš Švarc – Marcel Novák. Zápas byl velmi vyrovnaný a šance na postup do semifinále měly oba páry. David s Májou ale dokázali prodat v koncovce mače svoje zkušenosti z těžké základní skupiny a zápas ve čtvrtfinále nakonec zvládli. V semifinále si David s Májou dokázali poradit s dalším velmi silným párem Lukáš Rudinský – Dan Bednář a probojovat se až do finále celého turnaje. Postup do finále a zisk 400 bodů do žebříčku série je skvělý odrazový můstek do dalších turnajů. Ztráta na 1. místo není velká.

Tradičně skvělý výkon a vysokou kvalitu potvrdil 3. nejlepší pár turnaje Marek Svoboda – Petr Vondráček. Vítězové 3 letních turnajů a skvěle sehraný pár ukázal, že má obrovskou sílu a vždy je třeba s nimi počítat. Postup do finále Markovi s Péťou unikl jen o pár míčků. Je to ale první turnaj v sérii a nic není ztraceno. Zápas o 3. místo nakonec Mára s Péťou v koncovce zvládli a 3. místo a zisk 350 bodů do žebříčku série je velmi pěkný základ do dalších turnajů v sérii.

Obrovskou kvalitu a špičkovou výkonnost potvrdil také pár Dan Bednář – Lukáš Rudinský. Oba skvělí borci dokázali vyhrát všechny 4 zápasy v základní skupině B, která byla opravdu nabitá kvalitními soupeři. Ve čtvrtfinále měli za soupeře pár Filip Nešněra – Deny Sudek, který se do čtvrtfinále musel probíjet z 1. kola play off. V tomto čtvrtfinále se strhla další z mnoha velkých tenisových bitev. Dan s Lukášem ale koncovku mače uchopili do svých rukou a probojovali se do horního pavouka. Semifinálový mač se Danovi s Lukášem nepovedl podle jejich představ. V zápase o 3. místo se ale dlouho drželi ve hře a podlehli páru Marek Svoboda – Petr Vondráček až po velkém boji poměrem 5:7. Vzhledem k účasti 10 párů si poražení čtvrtfinalisté zahráli spodní pavouk o medaile.

Ve spodním pavouku se nejvíce dařilo páru Filip Nešněra – Deny Sudek. Filip s Denym se dali dohromady až před tímto turnajem, a tak se v základní skupině především sehrávali a poznávali. Brzy si ale začali rozumět a postupně se to začalo projevovat také v zápasech. V základní skupině B obsadili 4. místo a museli jít do 1. kola play off. Zde se ale dlouho nezdrželi a brzy vyzvali k souboji nejlepší pár skupiny B Dana Bednáře s Lukášem Rudinským. Odveta za skupinu byla mnohem vyrovnanější a došlo k velké tenisové bitvě. Filip s Denym v koncovce čtvrtfinálového mače neuspěli. V semifinále medailového pavouka ale porazili další velmi silný pár Luboš Švarc – Marcel Novák a ve finále si bez větších potíží poradili s párem Jan Kosťun – Zdeněk Hruška. Velká pochvala a gratulace pro Filipa a jeho parťáka Denyho, který výhrou spodního pavouka a ziskem medaile skvěle oslavil svoje narozeniny.

Ve finále medailového pavouka si zahráli Jan Kosťun – Zdeněk Hruška. Oba borci měli při losu trochu smůly a dostali se do opravdu těžké skupiny. Popasovali se s tím ale se ctí. V žádném zápase herně ani výsledkově nepropadli. Oba hráči mají velkou tenisovou kvalitu a ta se nakonec v průběhu turnaje projevila. I přes nutnost hrát 1. kolo play off se Honza se Zdendou dokázali probojovat do čtvrtfinálového pavouka. Zde narazili na velké favority pár Marek Svoboda – Petr Vondráček a rozhodně neprodali kůži lacino. Zápas sice nevyhráli, ale získali další herní sebevědomí. V semifinále spodního pavouka sehráli Honza se Zdendou obrovskou tenisovou bitvu s párem Filip Havlas – Martin Kubát. Zápas došel až do zkrácené hry, kterou pro sebe rozhodli právě Honza se Zdendou. Ve finále už oběma borcům nezbylo moc sil, přesto bojovali ze všech sil. Oba hráči si zaslouží velkou pochvalu a uznání za předvedené výkony.

Celkové 3. místo ve spodním pavouku obsadil pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Luboš s Marcelem patřili v turnaji mezi nasazené páry a v základní skupině potvrdili svoje vysoké herní kvality. Prohráli je s dvojicí Marek Svoboda – Petr Vondráček a všechny ostatní soupeře porazili. Do pavouka play off šli z velmi dobré pozice. Ve čtvrtfinále ale narazili na těžkého soupeře a celkově 3. nejlepší pár jarní a letní série David Gregor – Marian Kern. Luboš s Marcelem bojovali jako lvi a dlouho drželi se soupeřem krok. Až velmi napínavá koncovka a prohra 5:7 poslala Luboše s Marcelem do spodního pavouka. Zápas mohl skončit i obráceně, ale takový je tenis. Luboš s Marcelem si ve spodním pavouku nejdříve neporadili se stále se lepšícím párem Filip Nešněra – Deny Sudek. V posledním mači o 3. místo si to ale znovu rozdali ve velké tenisové bitvě s párem Filip Havlas – Martin Kubát. Luboš s Marcelem nakonec rozhodli pro sebe zkrácenou hru a obsadili tak 3. místo ve spodním pavouku.

Poraženým semifinalistou se ve spodním pavouku stali Filip Havlas – Martin Kubát. Oba velcí kamarádi si spolu konečně zahráli také náš jednodenní turnaj. A šlo jim to velmi dobře. V základní skupině vyhráli 2 zápasy a prohráli jen s oběma nasazenými páry. Ve čtvrtfinále narazili na rozjetý, a nakonec nejlepší pár celého turnaje Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Prohra s nejlepším párem turnaje není žádná ostuda. V semifinále spodního pavouka sehráli Filip s Martinem jako jediný pár celého turnaje hned 2 mače, které rozhodovala až zkrácená hra. Bohužel pro Filipa s Martinem oba tie breaky prohráli. Přesto je tento první společný turnaj pro Filipa s Martinem důkazem, že se mohou dále zlepšovat a stále zvyšovat svoji výkonnost. Pokud jim to vydrží, určitě začnou velmi brzy prohánět nejlepší páry celé série.

V turnaji dále hrály 2 páry, které se neprobojovaly do čtvrtfinálového pavouka. Dvojice Jiří Brychta – Zdeněk Hykš hrála spolu první turnaj. Jirka dokonce hrál první deblový turnaj. Jirka před tím dával přednost singlům, ale přijel si zahrát také debla a ukázalo se to jako velmi dobré rozhodnutí. První 2 zápasy s oběma nasazenými páry Jirkovi se Zdeňkem nevyšly. Po změně rozestavení ve 3. zápase se úroveň hry Jirky se Zdeňkem začala zvedat nahoru. V posledním zápase ve skupině zaznamenali svoji 1. společnou výhru nad párem Milan Vosecký – Tomáš Duchoň. V souboji o postup do čtvrtfinálového pavouka se dlouho drželi s párem Jan Kosťun – Zdeněk Hruška a podlehli až po velkém boji. Zápase o konečné umístění a 20 bodů do žebříčku dokázali znovu porazit Milana s Tomášem a turnaj tak ukončili vítězným zápasem. Jirka Brychta ukázal v průběhu turnaje velký talent a pokud bude chodit i na debly, půjde jeho výkonnost opravdu velmi rychle nahoru.

Pochvalu a velké uznání zaslouží také pár Milan Vosecký – Tomáš Duchoň. Oba velcí sympaťáci sice v turnaji nevyhráli nad žádným soupeřem, ale v každém zápase bojovali jako lvi a nedali zadarmo ani jeden míček. Tenisové kvality Milana s Tomášem jsou ale velmi dobré. Je potřeba získávat další turnajové zkušenosti a brzy se projeví velké zlepšení páru. Věřím, že Milan s Tomášem si zase najdou na naše turnaje cestu, protože jsou to oba sympaťáci a do naší velké tenisové party určitě patří!

Závěrem chci poděkovat všem 10 párům za jejich úžasné tenisové výkony, skvělou atmosféru, a velkou pohodu. Poděkovat je třeba také ženám v recepci areálu za vstřícnost a Věrce Brůžkové za tradičně vzornou a milou obsluhu. První turnaj v rámci série máme již za sebou. Zimní halovou sezónu jsme tak nastartovali a nyní je již na vás hráčích, abyste si nenechali ujít další turnaje v sérii a využili této možnosti zahrát si za přijatelné peníze skvělé tenisové turnaje. U nás si opravdu hodně zahrajete – vždy minimálně 5 turnajových zápasů a k tomu si užijete skvělou pohodu a dobrou náladu. U nás si psychicky odpočinete od každodenních starostí. Možná budete po náročném turnaji hodně unavení, ale zisk velkého množství pozitivní energie, úžasná atmosféra a skvělá parta Vás pohltí a každý turnaj si hodně užijete.

Těším se spolu s vámi na další turnaje a těším se také na vás hráče. A také pevně doufám, že se turnajů od listopadu začnou účastnit i hráči, kteří nyní v říjnu neměli čas, a ještě více zvednou konkurenci. Přijďte si zahrát a užít si naše večerní halové turnaje. Informace a nabídku našich halových turnajů najdete na našich stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina