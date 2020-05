Náš spolek Tenisová rodina ve spolupráci s několika tenisovými areály připravil dlouhodobé i jednodenní turnaje, na kterých si můžete nejen zahrát soutěžní tenisové mače, ale také poznat celou řadu nových soupeřů a soupeřek.

Co jsme pro vás připravili? Dlouhodobé turnaje hrané na 2 vítězné sety zahájí turnaj Ploučka Open 2020 – dvouhra muži. Uzávěrka přihlášek je v neděli 24. května 2020. Turnaj má základní herní formát základní skupiny + pavouk play off. V základní skupině si zahrajete několik soutěžních zápasů a poté vás čeká vyřazovací pavouk play off, který určí celkového vítěze turnaje.

Ploučka Open ale není jediný dlouhodobý turnaj pro mužskou dvouhru. V průběhu turnaje Ploučka Open se po ukončení jeho 1. kola play off hráči rozdělí na dvě výkonnostní skupiny. Vítězové si zahrají elitní Turnaj Borců. Poražení si zahrají turnaj Ploučka Cup. Tím má každý hráč zajištěn dostatek soutěžních zápasů v rámci jarní a letní sezóny 2020 a k tomu ještě dvě možnosti zahrát si o trofeje a o body do žebříčku.

Využijte možnost zahrát si dlouhodobé turnaje. Zápasy se soupeři si domlouváte podle svého volného času v pracovních i víkendových dnech. Každý zápas v dlouhodobých turnajích se hraje o body do žebříčku. Zápasy vám tak poskytnou pravý soutěžní adrenalin.

V rámci jednodenních turnajů jsme ve spolupráci s areály ve Cvikově a v Okrouhlé připravili zcela unikátní turnajovou sérii pod názvem Tennis Family Tour. Domluvili jsme celkem 7 jednodenních turnajů z toho je 6 v mužském deblu a 1x v mužském singlu a 1x ve čtyřhře ženy.

Namátkou uvedu 3 významné turnaje. Sezónu jednodenních turnajů zahajujeme v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu ve Cvikově. Turnaj se stane součástí cvikovských sportovních her. V areálu U Ploučnice v České Lípě se uskuteční v sobotu 29. srpna od 9 hodin hned 2 turnaje najednou – mužská a ženská čtyřhra s využitím všech 8 antukových kurtů.

Na posledním mužském deblovém turnaji v sobotu 26. září v areálu Okrouhlá vyhlásíme konečné pořadí všech zúčastněných párů. Věcné ceny si pak na konci sezóny převezme 10 nejlepších párů z celé mužské deblové série. Hodnotu úspěchu zvyšuje fakt, že mužská deblová série se hraje jak na antuce, tak na umělém povrchu. O to větší výzvou bude pro všechny přihlášené páry v takové sérii uspět.

V areálu u Ploučnice v České Lípě se v sobotu 11. července od 9 hodin kromě turnaje v mužské a ženské čtyřhře odehraje také zcela ojedinělý a vysoce prestižní Grandslam v mužské dvouhře určený pro 32 hráčů a za využití všech 8 antukových kurtů. Turnaj je tak velkou výzvou pro všechny vyznavače singlu ukázat svoje kvality a převést svůj nejlepší možný výkon. Prestiž turnaje zvyšuje fakt, že na všechny účastníky čeká v turnaji 5 – 7 soutěžních zápasů na 1 vítězný set.

Celá turnajová soutěžní série pod názvem Tennis Family Tour má atraktivní formát a pro rekreační tenisty a tenistky určitě velkou přitažlivost. Přijďte si zahrát naše dlouhodobé i jednodenní turnaje. Těšíme se na každého z vás. Organizační styl našich turnajů neustále každým rokem vylepšujeme.

Letos přineseme do turnajů některé moderní organizační prvky, např. online zapisování výsledků, které zpřesní, a ještě více zatraktivní naše turnaje. Hráči i hráčky našich turnajů tak mají připravený pestrý a atraktivní turnajový program. Ať už si zahrajete naše dlouhodobé nebo jednodenní turnaje, užijete si pravý soutěžní adrenalin.

Navíc potkáte řadu skvělých a velmi sympatických lidí a navážete nové známosti a kontakty. A přátel není nikdy dost! Přijďte si určitě zahrát. Za celý spolek Tenisová rodina a za všechny 3 spolupracující areály ve Cvikově, v České Lípě U Ploučnice a v Okrouhlé Vás zve Zdeněk Hykš.

Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš