Kvůli špatnému počasí jsme o týden dříve byli nuceni zrušit turnaj v Jablonném v Podještědí. Pro turnaj v Novém Boru jsem proto pro tento případ zamluvil jako alternativu tenisovou halu v České Lípě. Nakonec jsem ale rezervaci haly musel zrušit, protože do haly by ze 16 původně přihlášených párů dorazilo jen 6, a to by nám nezaplatilo zvýšené náklady na pořádání turnaje. Dal jsem tedy na úsudek hráčů z Nového Boru, že se turnaj u nich určitě odehraje a počasí nám akci nezkazí. A ukázalo se, že nakonec měli pravdu.

V průběhu dne nám sice dvakrát zapršelo, ale turnaj jsme nakonec zvládli odehrát celý. Výhodou areálu v Novém Boru je nově nainstalované umělé osvětlení na kurtu č.3. To je naprostá pecka a my jsme této vymoženosti využili na 100 %. Turnaj nám protáhl nejen déšť, ale také velké množství vyrovnaných zápasů.

FOTO: Fotografka na lovu motýlů. Podívejte se na tu třepotavou nádheru!

Na turnaji se sešla opravdu velká konkurence a výsledky velkého množství zápasů tomu odpovídaly. Tolik setů, kdy o výsledku rozhodovala až zkrácená hra, se na našich turnajích ještě neodehrálo. Na druhou stranu, hráči si turnaj díky tolika vyrovnaným výsledkům opravdu užili. Musím také hodně moc pochválit správce areálu pana Ivana Zelenku, jak vzorně a s obrovským nadšením se něj stará. Hráčům připravil opravdu vynikající podmínky. Od rána měli borci připravené velmi dobré jídlo.

Hráči z Nového Boru pak v případě potřeby v průběhu turnaje aktivně pomáhali. Jakmile skončil déšť, hned se domácí hráči postarali o vymetení kaluží a nahození antuky tak, aby to hráčům neklouzalo. To je úžasné vidět, jak jsou domácí hráči ve svém areálu připravení kdykoliv pomoci, je-li to potřeba. Moc bych chtěl ještě pochválit všechny hráče a všech 14 párů. Turnaj se nám podařil také díky vám a dobré náladě, kterou jsme tam všichni měli. Také vyhlášení výsledků turnaje a předávání cen proběhlo na kurtu č. 3 za umělého osvětlení a přineslo nám všem nové zkušenosti a zážitky.

Po sportovní stránce měl turnaj úžasně vysokou úroveň. Jediným párem, který v takto nabité konkurenci neprohrál zápas a celý turnaj nakonec vyhrál, se stali domácí borci Vladimír Pulkrábek – Jiří Flégl. Oba předvedli naprosto jedinečný až úžasný výkon. Zejména Jirka Flégl, správný tenisový nadšenec, který se na začátku jarní a letní sezóny 2022 nešťastně zranil a potýkal se s utrženým svalem, se dal do nejen do kupy, ale všem ukázal, že tenis rozhodně hrát nezapomněl. Vláďa s Jirkou letos spolu hráli první turnaj a hned vítězný. To je fantastický úspěch zvláště když ve finále proti páru Marek Svoboda – Pavel Kosťun odvraceli mečbol.

Supercela nad Radvancem objektivem Radka Bachtíka

Jirka s Vláďou bez prohry i když často po velké bitvě vyhráli svoji skupinu. Díky tomu se jako vítěz 5tičlenné skupiny dostali přímo do horního pavouka. Ušetřené síly se Jirkovi s Vláďou velmi hodily, protože v pavouku play off nejdříve prolétli čtvrtfinále jako tajfun, následně v semifinále po velké bitvě zejména díky vydařené koncovce přehráli pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek.

Ve finále sehráli Vláďa s Jirkou na kurtu č. 3 za umělého osvětlení neskutečnou tenisovou bitvu, kterou si určitě budou pamatovat ještě dlouhá léta. Nejdříve to vypadalo, že Mára s Pavlem ve finále zvítězí. Dlouho drželi vedení a iniciativu. Jirka s Vláďou jsou ale nejen kvalitní hráči, ale také velcí bojovníci. Ve finále se pak z Jirky a Vládi za přítomnosti diváků stali doslova válečníci, kteří neustále dotahovali náskok soupeře, až za stavu 3:5 ve zkrácené hře zasadili Markovi s Pavlem rozhodující údery a sérií 4 získaných míčů po sobě dokázali finále získat pro sebe.

Ve finále si zcela zaslouženě zahráli Marek Svoboda s Pavlem Kosťunem. Také Mára s Pavlem válcovali svoje soupeře bez většího slitování a až do finále nemuseli díky svojí kvalitě a sehranosti žádné větší krizové situace. Svoji obrovskou tenisovou kvalitu předvedli také ve finále. Dlouho a velmi výrazně v zápase vedli. Bohužel ale nechali Vláďu s Jirkou, aby se na ně dotáhli. Za stavu 5:4 a 30:40 měli při podání Vládi Pulkrábka mečbol, který ale nedokázali využít díky fantastickému prohozu, který Vláďa Pulkrábek v kritické chvíli zahrál. Finále se dostalo až do zkrácené hry. Mára s Pavlem se dostali až do vedení 5:3. Poslední míčky ale nedali a sérií 4 po sobě prohraných bodů o turnajové vítězství přišli. Přesto si Mára s Pavlem zaslouží velkou a ještě větší pochvalu za celý turnaj. Pavel Kosťun byl jen 1 míček od získání titulu Superman série, který se dává za výhru 2 a více turnajů. Pavel má ale ještě 2 možnosti, jak tento prestižní titul získat.

Už nejsem volná nebo Buvol. Nejen tyto videoklipy vznikly v Máchově kraji

Krásné 3. místo a s velkou radostí si vybojoval pražský pár Petr Timura – Marek Bezák. Oba skvělí hráči a ještě lepší společníci. Ve skupině vyhráli 3 ze 4 zápasů, kdy s párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek prohráli až po velké bitvě poměrem 5:7. V play off se bez větších potíží dostali až do semifinále, kde ale nestačili na pár Marek Svoboda – Pavel Kosťun. V zápase o 3. místo se tak jako ve skupině utkali s párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. V odvetě se Péťovi s Márou podařilo Dana s Pekym porazit a turnaj tak zakončili vítězně na 3. místě. Na oslavu úspěchu se Péťa s Márou svlékli do spodního prádla a skočili do vody v rámci městského koupaliště, které je hned vedle tenisového areálu. Závěrečné vyhlášení pak absolvovali krátce po vykoupání. Péťa s Márou celý turnaj rozhodně oživili a zpestřili a s velkou radostí a s úžasnou náladou areál v Novém Boru opouštěli mezi posledními hráči.

Mezi 4 nejlepší páry turnaje se probojoval pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. A zcela zaslouženě. Skupinu s pěti páry vyhráli a díky tomu se dostali až do čtvrtfinále horního pavouka. V něm pak vyřadili silný a sehraný pár Martin Jeřábek starší – Martin Jeřábek mladší. Nutno dodat, že po velké bitvě, protože otec a syn Jeřábkovi kladli ve čtvrtfinále odhodlaný odpor a nechtěli prodat svoji kůži lacino. V semifinále se Dan s Pekym dlouho úspěšně snažil bojovat o postup do finále s párem Vláďa Pulkrábek – Jiří Flégl. V koncovce mače ale Dan s Pekym nakonec Vláďu s Jirkou nepřetlačili a do finále tentokrát nepostoupili. V zápase o 3. místo v odvetě ze skupiny nakonec 2x za jeden turnaj neporazili pár Petr Timura – Marek Bezák. Nicméně pro Dana s Pekym je účast v semifinále za účasti tolika kvalitních a silných párů velkým úspěchem a skvělým odrazovým můstkem pro další turnaje, kde mohou znovu útočit na nejvyšší mety.

Ve čtvrtfinále turnaje si zahrály páry Adam Šmejkal – Antonín Mestek, Petr Saic – Rudolf Hofman, Luboš Švarc – Artur Šípek a Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Všechny tyto 4 páry ukázaly svoje kvality. Postup do horního pavouka mezi 8 nejlepších je vždy velký úspěch, protože to o Vás vypovídá, že tenis hrát rozhodně umíte a to sakra dobře.

RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky

Celkem 6 párů si zahrálo dolního pavouka. Díky malému počtu párů se neodehrálo 1x semifinále a zápas o 3. místo. V dolním pavouku se nejvíce dařilo páru Deny Sudek – Jan Kosťun. Oba borci vyhráli všechny 3 zápasy v pavouku a proto si zaslouženě odvezli cenu za výhru spodního pavouka. Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Petr Šimánek – Lucie Fojtíková. Oba kamarádi z Prahy vážili dlouhou cestu do Nového Boru a vydrželi v turnaji až do závěrečného vyhlášení. Běžně naše mužské deblové turnaje nehrají ženy. Lucka je ale výjimka, která potvrzuje pravidlo, že v rekreačním tenisu mohou ženy klidně porážet muže nebo jim zdatně konkurovat. Ženy, které mají odvahu jít do čistě mužského debla byste hledali jako jehlu v kupce sena. Lucka je žena nejen do nepohody, ale nebojí se hrát tenis proti mužům, kteří jí rozhodně nijak nešetří a ani jí nenahrávají na vítězné míče. Petr a Lucka vstoupili do spolku Tenisová rodina, i když jsou z Prahy, a jsou u nás spokojení a šťastní.

Na 3. místě v dolním pavouku skončil pár René Janků – Petr Korolus. V jejich oblíbeném areálu, kde v květnu 2022 se dostali až do finále celého turnaje, se jim stejný úspěch nepodařilo zopakovat. Přesto Renda s Péťou zaznamenali další výkonnostní vzestup. V turnaji dokázali všechny svoje soupeře řádně prohnat a potrápit. Svoji kůži neprodali lacino. Ve čtvrtfinále dolního pavouka dokázali porazit silný a velmi kvalitní pár Marcel Novák – Antonín Slavík. Ve veselé a velmi přátelské atmosféře hraný mač, kdy oba páry si vzájemný mač opravdu hodně užily. Pro Rendu s Péťou znamená 3. místo v dolním pavouku velké povzbuzení do dalších turnajů. Kvalita jejich hry se každým turnajem postupně zvedá. Je jen otázkou času, kdy pro oba pohodáře a sympaťáky přijde další výsledkový průlom, podobně jako tomu bylo na prvním květnovém turnaji v Novém Boru.

Velkou a ještě větší pochvalu si zaslouží páry Marcel Novák – Antonín Slavík, Pavel Větrovec – Martin Kluch, Lukáš Rudinský – Jiří Pečenka. Jedná se o velmi kvalitní páry, kterým po výsledkové stránce turnaj nevyšel podle jejich představ. To ale neznamená, že by tyto páry neměly mít v dalších turnajích šanci hrát ve vyšších patrech. Vždycky je to nejen o tenisové hře, ale také o tom, zahrát správné údery ve správnou chvíli. Ne vždy se Vám to podaří. Dalšími zápasy ale získáte nové zkušenosti a ty pak přetavíte v budoucí výhry.

Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval všem 14 párům! Byli jste skvělí, a to vážně hodně moc! A všem ostatním hráčům a hráčkám posílám tuto výzvu. Přijďte si zahrát naše turnaje, přijďte si je užít spolu s námi! U nás si nejen hodně a dobře zahrajete, ale zažijete u nás vážně skvělé a úžasné chvíle. Výsledky zápasů jsou jen jedna stránka. Tou druhou je čím dál lepší parta plná pohodových, sympatických a veselých lidí, které si velmi rychle oblíbíte. Najdete tu u nás nové známé a přátele. U nás zaručeně přijdete na jiné myšlenky, odpočinete si od každodenních starostí a domů se vrátíte nabití velkou dávkou pozitivní energie, kterou jen tak někde nenajdete! Těšíme se na vás všechny! Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina