Je úžasné, jak nám letos turnaje v rámci soutěžní série vycházejí. Ve 4 odehraných turnajích se objevilo již více jak 40 párů, a to z různých míst Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje. Na turnajích se mezi hráči vytváří stále lepší parta. Tím, jak se hráči vzájemně poznávají a pravidelně se schází, navazují nová přátelství. Stále častěji na turnajích slyšíme smích, různé vzájemné špičkování, hecování, vtípky a hlášky. Atmosféra na našich turnajích je uvolněná. Hráči se spolu baví, rádi si povídají a bez ohledu na výsledky si umí spolu užít sobotu strávenou na turnaji. A o to je náš úspěch turnaje cennější.

Hráči si turnaje užívají nejen na kurtu, ale také mimo něj. Možnost strávit den v přítomnosti podobně naladěných lidí je pro mnoho hráčů velmi důležité, mnohdy více, než samotné výsledky a získané body. Turnaj v Okrouhlé navázal na oba turnaje ve Cvikově a také v obci Březno. Jsem moc rád, že jsem mohl na turnaji s vámi být a užít si tu sobotu spolu s Vámi. Předseda klubu TK Orel Okrouhlá pan Jan Štěpánek je muž na svém místě. Skvěle se se svými spolupracovníky postaral o zázemí pro hráče. Jídla na turnaji byla opravdu velká spousta. Pivo teklo proudem a pečená kýta byla naprosto vynikající. Děkuji tímto Honzovi Štěpánkovi a jeho spolupracovníkům za vzorně připravený areál a za významný příspěvek k celkovému úspěchu turnaje.

Samotný turnaj odehrálo 14 párů. Vítězem celého turnaje se stal pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek. Vyhráli již tak druhý turnaj v soutěžní sérii. Bilance vítězného páru na turnajích série je úžasná. Červen – Cvikov – výhra celého turnaje, červenec – Cvikov – prohra ve čtvrtfinále pohárového pavouka s párem Miky Berger – Marek Svoboda. Srpen – Okrouhlá – výhra celého turnaje. Je neskutečné, jak dobře tento pár hraje. Oba hráči si skvěle rozumí, úžasně se na kurtu doplňují a umí zaskočit soupeře nečekanými řešeními herních situací. Cestu k výhře na turnaji v Okrouhlé ale neměli nijak zvlášť umetenou. Již v základní skupině museli hodně bojovat o svoje postavení nasazeného páru č. 1 v celém turnaji. Ze 3 zápasů ve skupině A museli jít jednou do zkrácené hry a od páru Jan Šálek – Josef Šálek schytali ve skupině prohru 0:6. Lehké neměli ani 1. kolo play off, kde své soupeře pár David Valdhans – David Sokolowski zdolali až po obrovské bitvě poměrem 7:5.

Od čtvrtfinále se ale Jirka s Vláďou rozjeli k velkému výkonu další 3 svoje soupeře již poráželi s velkou jistotou. I přes jednu prohru ve skupině nakonec Jirka s Vláďou vyhráli celý turnaj zcela zaslouženě. A zároveň se tak stali lídry žebříčku celé turnajové série. Do finále se probojoval celkově 2. nasazený pár – Marek Svoboda – Miky Berger. Je to již druhé finále pro Marka s Mikym, bohužel opět s prohrou. Zajímavé je, že obě prohry potkaly Marka s Mikym vždy se stejným soupeřem – párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek. Vzájemná zápasová turnajová bilance obou finálových párů je úžasně vyrovnaná 2:2 na zápasy. Marek s Mikym dokázali Jirku s Vláďou porazit v základní skupině na červnovém turnaji ve Cvikově a na červencovém turnaji ve Cvikově vyřadili Jirku s Vláďou již ve čtvrtfinále. Ani Marek s Mikym se nevyhnuli prohře ve skupině s párem Daniel Bednář – Otto Trska. Všechny svoje ostatní soupeře až na prohru ve finále bez větších potíží porazili.

Bilance páru Marek Svoboda – Miky Berger v rámci soutěžní série je naprosto skvělá. Červen – Cvikov – finále, červenec – Cvikov – semifinále, srpen – Okrouhlá – finále. K oběma finálovým párům bych ještě rád vysekl velkou poklonu. Bez ohledu na počet různých soupeřů, s nimiž se v sérii již utkaly, si oba páry drží neuvěřitelně vysokou výkonnost. Zcela zaslouženě tak obsadili průběžné 1. a 2. místo v žebříčku série. Oba páry tak budou nasazené i na Grandslamu v České Lípě, kde, jak pevně věřím potvrdí znovu svoje nesporně vysoké herní kvality. Krásné 3. místo si vybojoval pár Vladimír Hrubý – Vladimír Chvátal. Oba výborní hráči již ve skupině C dokázali vyhrát 3 ze 4 zápasů. Postoupili z ní ze 2. místa a v pavouku play off zažívali doslova pekelné chvíle. V 1. kole play off museli do zkrácené hry s párem Petr Sajc – Rudolf Hofman. Aby to nebylo málo, tak hned ve čtvrtfinále hráli znovu zkrácenou hru s vítězem skupiny A, párem Jan Šálek – Josef Šálek. V tomto mači oba Vláďové utekli svým soupeřům ze 2 mečbolů.

Zdroj: Zdeněk Hykš

Oba náročné mače vzali Vláďům hodně sil a v semifinále nestačili na pár Marek Svoboda – Miky Berger. Zápas o 3. místo ale zvládli na výbornou a po zásluze si tak odvezli pohár. Poraženým semifinalistou turnaje se stal pár Láďa Petrův – František Ille. Ve vyrovnané skupině C, kde o pořadí párů rozhodovala minitabulka se Láďa s Frantou radovali hned ze 3 výher. V pavouku play off dokázali vyřadit celkově 3. nasazený pár Luboš Švarc – Antonín Slavík. V semifinále ale prohráli s nejlepším párem turnaje a v zápase o 3. místo prohráli tak jako v základní skupině s párem Vladimír Hrubý – Vladimír Chvátal. Postup do semifinále takto vyrovnaného a náročného turnaje je ale pro Láďu s Frantou určitě velký úspěch. Z poražených čtvrtfinalistů měl největší šance na úspěch pár Josef Šálek – Jan Šálek. Oba hráči zcela ovládli pouze 4člennou skupinu A. Dokázali nadělit kanára nasazenému páru č. 1 Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek. Pak ale najednou museli začít hodně bojovat. Zápas s párem Rudolf Hofman – Petr Sajc vyhráli až po vekém boji 7:5.

Tím, že vyhráli skupinu A, kde vyřídili 1. nasazený pár v celém turnaji Jirku Flégla s Vláďou Pulkrabkem, měli pro nestejný počet hráčů ve 3 skupinách v 1. kole play off volný los. Hráli tak rovnou čtvrtfinále, kde narazili na odhodlaného soupeře pár Vladimír Hrubý – Vladimír Chvátal. Přestože byli blízko k výhře, když měli k dispozici hned 2 mečboly, zápas prohráli a turnaj pro tento velmi silný a sympatický pár po 4 turnajových zápasech skončil. Bylo mi to líto. Honza Šálek se na náš turnaj vypravil až z Uherského Hradiště. Škoda této prohry pro Honzu s Pepou, protože v případě postupu by si určitě zahrály o poháry. Takový je ale sport. Honzu s Pepou chci ale hodně pochválit za předvedený výkon. Prohráli s hlavou vztyčenou a svým soupeřům ukázali, že se s nimi musí pro další turnaje počítat.

Úžasné výkony předváděl také pár Daniel Bednář – Otto Trska. Daniel s Ottou jako jediný pár dokázali vyhrát všechny svoje zápasy v základní skupině. Porazili dokonce 2. nasazený pár Marka Svobodu s Mikym Bergerem a převzali tak po nich výhodu postupu bez boje přímo do čtvrtfinále pohárového pavouka. Ve čtvrtfinále ale narazily na 1. nasazený pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek hlavně díky tomu, že Jirka s Vláďou prohráli v základní skupině 1 zápas a obsadili v ní až 2. místo. Po výhře v 1. kole play off pak šli Jirka s Vláďou na vítěze skupiny B Dana Bednáře s Ottou Trskou a vyřadili je z turnaje. Dan Bednář s Ottou Trskou svojí skvělou pozici v play off nakonec nepotvrdili a v turnaji po prohře ve čtvrtfinále pohárového pavouka skončili. Přesto si Dan s Ottou zaslouží velkou pochvalu a rádi je v naší sérii ještě uvidíme.

Mezi poraženými čtvrtfinalisty byl také pár Luboš Švarc – Antonín Slavík. Ve vyrovnané skupině C byli nasazeni jako pár č.1 a svojí pozici nasazeného páru i přes využití minitabulky potvrdili. Skupinu C vyhráli a v pohodě zvládli i 1. kolo play off. Ve čtvrtfinále hodně bojovali a vzdorovali páru Láďa Petrův – František Ille. I přes obrovskou snahu a bojovnost nakonec v zápase poměrem 4:6 padli a o poháry si tak nezahráli. Luboš s Tondou se na každém turnaji zlepšují a v sérii ještě určitě neřekli svoje poslední slovo.

Posledním poraženým čtvrtfinalistou pohárového pavouka se stal pár Marcel Novák – Petr Žirovnický. V těžké skupině B vyhráli 2 zápasy a jen těsně poměrem 5:7 prohráli s párem Daniel Bednář – Otto Trska. Podařilo se jim vyhrát 1. kolo play off. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka ale narazili na 2. nasazený pár Marek Svoboda – Miky Berger a v turnaji tak skončili. Marcel s Petrem ale zaslouží velkou pochvalu za skvělé výkony a budu jen rád, když zamíchají kartami i na dalších turnajích, protože výkonnost mají skvělou.

Medailového pavouka tentokrát hrálo jen 6 párů. V něm si nejlépe vedl pár David Valdhans – David Sokolowski. Oběma Davidům se v základní skupině nedařilo tak, jak by si sami přáli. Vyhráli jen 1 zápas ze 4 a díky tomu narazili v 1. kole play off na 1. nasazený pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek. Davidové se ale velkého soupeře rozhodně nezalekli. Vzepjali se k velkému odporu a donutili Jirku s Vláďou k maximálnímu výkonu. Za prohru 5:7 s tak silným soupeřem se Davidové rozhodně nemusí stydět. Vyrovnaný mač s favoritem naladil oba Davidy velmi pozitivně. Následně najeli na vítěznou vlnu a svoje soupeře v pavouku o medaile jak v semifinále, tak ve finále bez větších potíží porazili. Zaslouženě si tak odvezli zlaté medaile za 1. místo. Ve finále medailového pavouka se rozhodně neztratil pár Petr Sajc – Rudolf Hofman. Péťa s Rudou se stali doslova válečníky turnaje.

Zdroj: Zdeněk HykšV základní skupině sice hráli jen 3 mače, ale obě prohry, které utrpěly byly buď 5:7 nebo 6:7. Do zkrácené hry donutili pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrabek a nasazený pár č.1 měl co dělat, aby v zápase nakonec uspěl. Také 1. kolo play off prohráli Péťa s Rudou až ve zkrácené hře s párem Vladimír Hrubý – Vladimír Chvátal. V semifinále medailového pavouka konečně prolomili smůlu v koncovce dalšího vyrovnaného mače a poměrem 7:5 porazili pár René Janků – Michal Janoušek. Ve finále statečně bojovali, ale neuspěli. Stříbrné medaile jsou ale skvělou odměnu pro válečnická srdce 2 nezdolných bojovníků. Věřím, že oba borce ještě v naší sérii uvidíme.

Obrovskou radost z bronzové medaile měl pár René Janků – Michal Janoušek. A aby také ne. Vždyť v zápase o bronzovou medaili, ve kterém vedli již 5:1 málem odešli poraženi. Jejich soupeř pár Filip Havlas – Eda Greb se nečekaně zmátořil a šňůrou 5 gamů otočil stav mače na 6:5. Na poslední chvíli Michal s Rendou zkrácenou hru. V tie breaku si pak Renda s Michalem již výhru nenechali vzít. V průběhu celého turnaje se Michal s Rendou nemohli výsledkově chytit tak, jak by si sami přáli. Přesto bojovali až do konce, a nakonec si z turnaje odnesli bronzové medaile. Velká pochvala pro oba sympaťáky.

Poraženým semifinalistou se stal pár Filip Havlas – Eda Greb. Oba hráči nastoupili spolu již do 3. turnaje. A zatímco dosud sbírali hlavně prohry a zkušenosti, tak na turnaji v Okrouhlé se konečně dočkali vytoužené výhry. Ve čtvrtfinále medailového pavouka po boji porazili pár Zdeněk Botek – Martin Kluch. Díky tomu si mohli zahrát o medaile a nechybělo mnoho, aby si jí skutečně vybojovali. V zápase o 3. místo otočili průběžný stav z 1:5 na 6:5. Bohužel za tohoto stavu nevyužili výhodu servisu a prohráli ve zkrácené hře. I tak ale zaslouží Filip s Edou velkou pochvalu. Na každém turnaji postupně zvyšují svoji výkonnost. Na turnaji v Okrouhlé udělali další krok vpřed a pokud jim to vydrží, určitě se dočkají dalších úspěchů.

Poraženým čtvrtfinalistou medailové části pavouka se stali Zdeněk Botek – Martin Kluch. Do bojů o medaile se nedostali díky porážce 4:6 od páru Filip Havlas – Eda Greb. V rámci celého turnaje hráli Zdeněk s Martinem velmi dobře. Hodně gamů prohráli až po velkém boji. Nakonec dokázali vyhrát svůj poslední mač v celém turnaji, kdy v zápase o body do žebříčku série porazili pár Zdeněk Hykš – Jan Mencl. Zdendovi s Martinem děkuji za účast v turnaji a těším se, že si zase přijdou k nám zahrát. Rozhodně nehráli tak špatně, jak napovídají výsledky. Konkurence je v našich turnajích ale velká a nikdo vám nedá zadarmo ani míč.

Posledním párem turnaje se stali Zdeněk Hykš – Jan Mencl. Napsali jsme se do turnaje, protože již delší dobu chodím s Honzou hrát tenis. Honza se tenis teprve učí, hraje teprve pár týdnů. Nečekali jsme od sebe žádné velké výsledky a na kurtech se to pak potvrdilo. Na soupeře jsme nestačili, ale to neznamená, že to tak bude i v dalších zápasech. Hlavním cílem naší účasti bylo vzít Honzu mezi nás, seznámit ho s dalšími hráči. Vzít Honzu do naší party, tenisové rodiny. A to se povedlo. Náš cíl jsme tak splnili a s naší účastí v turnaji jsme tak spokojení.

Závěrem se ještě vrátím k turnaji jako takovému. Obavy některých hráčů z umělého povrchu v areálu v Okrouhlé se ukázaly jako zcela zbytečné. Na všech 4 kurtech jsou koberce s granulátem. Podobný byl kdysi v hale v České Lípě před položením nového koberce. Tyto koberce jsou ale měkké. Chodí se po nich velmi dobře a vaše nohy a kotníky určitě netrpí. Hra je na těchto kobercích rychlejší než na antuce, ale ne tak, aby se nedaly hrát výměny. Cekově je areál v Okrouhlé velmi hezký. Kromě 4 tenisových kurtů je k dispozici také pískový kurt pro plážový volejbal a malé hřiště určené pro basketbal, házenou nebo malý fotbal. Krásně umístěná je také zeď pro trénink úderů a velká parkovací plocha. Zázemí areálu je útulné, čisté a velmi pěkné. Najdete tam i sprchy, kuchyňku a plně dostačující šatny.

Jsem rád, že jsem mohl turnaj v areálu v Okrouhlé organizovat a již se těším na další turnaj v tomto krásném areálu na sobotu 26. září. Výhodou areálu je také jeho umístění uprostřed obce obklopený přírodou a stromy. Dýcháte tak stále čerstvý vzduch bez jakéhokoliv znečištění od výfuků aut atd. Co je ale také důležité, je velká spousta skvělých lidí, kteří se o areál starají a běžně se v něm pohybují. Honza Štěpánek je skvělý šéf, vstřícný a komunikativní. Je radost spolupracovat s tak skvělými lidmi. Ukazuje se, že nápad uspořádat soutěžní sérii byl správný. Hráči přijali tyto turnaje s radostí, chtějí být u toho. Nejde jen o hru, ale také o úžasnou partu, tvořící se v průběhu série. V soutěžní sérii se vystřídalo již opravdu hodně lidí. Ale všichni byli v pohodě a každý si turnaj užil co to šlo. Jsem rád, že hráči pochopili, že děláme tyto turnaje především pro ně samotné. Chceme jim nabízet kvalitu a vytvářet hlavně pohodu.

Náš cíl je přivést do turnajů co největší množství hráčů a hráček. Postupně stmelit různě velké skupiny rekreačních hráčů a hráček do velké tenisové party – Tenisové rodiny. Užívat si společně turnaje a mít radost jen z toho, že se můžeme sejít a jít si zahrát tenis. Kvalitní organizace je základ. Všechno ostatní je pak na Vás hráčích a hráčkách, abyste si tyto turnaje vzali za své a využili je nejen k dalšímu zlepšování Vaší tenisové výkonnosti, ale také k navazování a utužování přátelských vztahů mezi Vámi. V každém areálu jsou skvělí a pohodoví lidé. Naše turnaje vám všem umožní, abyste se na nich mohli scházet, zahrát si spolu tenisové mače, a přitom si užít i pohodový den. Je potřeba, aby se hráči a hráčky z jednotlivých areálů začaly vzájemně navštěvovat a jezdit na turnaje i do jiných areálů, než jaké mají doma. Tím se naše parta bude utužovat a staneme se tak skutečnou opravdu velkou tenisovou rodinou. A to je náš cíl! Naše turnaje jsou tu pro váš všechny.

Přijďte si zahrát, přijďte mezi nás. Nasajte atmosféru našich turnajů, udělejte si u nás pohodu. Získejte velké množství pozitivní energie.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina