V sobotu 29. dubna v areálu v obci Okrouhlá zahájil spolek Tenisová rodina jarní a letní sezónu 2023. A zahájil jí velmi dobře za účasti celkem 12 párů z několika krajů a hlavního města Prahy.

V sobotu 29. dubna v areálu v obci Okrouhlá zahájil spolek Tenisová rodina jarní a letní sezónu 2023. | Foto: Tenisová rodina

Turnaj se nám podařilo sehrát a odehrát celý navzdory zejména dopolední nepřízni počasí. Od ranních hodin se střídalo zataženo s dešťovými přeháňkami, z nichž nám zpočátku nebylo vůbec dobře. Turnaj se nám podařilo rozehrát, ale okolo 9:30 začalo počasí hodně zlobit a chvílemi se hrálo anebo se hráči šli schovat. Pár Petr Šimánek – Lucka Fojtíková se na základě aktuální situace rozhodl areál opustit a turnaj po 1. sehraném mači skrečoval. Byla to velká škoda, protože jak se nakonec ukázalo, turnaj jsme odehráli celý, i když jsme na kurtech museli odstraňovat kaluže.

Skupina hráčů i přes nepřízeň počasí vyběhla na kurt č. 1 a v kalužích si zkusili zahrát tenis. Dost se přitom nasmáli a vyřádili. Tato spontánní akce vyvolala v ostatních hráčích velmi pozitivní odezvu. V areálu nakonec zůstalo 11 párů a udělaly dobře, protože po 12. hodině začaly deště ustupovat. Velká skupina hráčů si vzala košťata, smetáky a další pomůcky a šli jsme vyhánět vodu z koberců. Během 20 minut byly k dispozici kurty č. 3 a 4 a po dalších 10 minutách jsme zprovoznili také kurty č. 1 a 2. Nakonec jsme odehráli všechny zbývající zápasy včetně play off a turnaj ukončili po 17. hodině.

Vyhlášení výsledků a předávání cen se nám velmi vydařilo. Turnaj ukázal jednu velmi zásadní věc. Za ty roky, co náš spolek Tenisová rodina pořádá tyto turnaje, se nám podařilo mezi hráči vytvořit skutečně soudržnou a velmi přátelskou partu lidí, kteří si umějí užít svůj společný čas. Bez ohledu na podmínky jsme ukázali, že když je potřeba, umíme se semknout a vzájemně si vyhovět a pomoci k tomu, aby turnaj zdárně proběhl. To je to nejcennější zjištění, které tento turnaj v areálu v Okrouhlé ukázal. Tenisová rodina mezi hráči skutečně funguje a je velmi důležité tyto turnaje i nadále pořádat a rozvíjet. Chci poděkovat všem 12 párům, že dorazily v plném počtu. Chci vám všem poděkovat za úžasnou trpělivost a za výdrž, kterou jste ukázali.

Velké poděkování si zaslouží také nový předseda klubu Martin Jeřábek mladší, který ukázal, že toto postavení v oddílu v Okrouhlé má právem. Skvěle zajištěné areál, výborné jídlo a také obsluha u baru v podobě sympatické a vstřícné Angeliky Lehké, to vše si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Nesmím zapomenout také na Honzu Štěpánka, který má stále velký respekt mezi hráči a výraznou měrou pomohl k celkovému úspěchu turnaje. Jsem stále plný dojmů z celého turnaje. Velké díky vám všem! Byli jste skvělí!

Po sportovní stránce měl turnaj jeden pár, který jasně vévodil všem ostatním. Vítězný pár Marek Svoboda – Lukáš Rudinský ukázal, že bude pro každého soupeře velmi těžké, aby oba sehrané a skvěle se doplňující borce porazil. Málem se to povedlo páru Marek Bezák – Petr Timura, když dokázali Máru s Lukášem dostat až do zkrácené hry. V žádném dalším mači ale Mára s Lukym neměli větší potíže a svoje soupeře, ať už ve skupině, tak v play off ,poměrně snadno přehráli. Mára s Lukym se tak prvním vyhraným mužským deblovým turnajem ujali průběžného vedení v deblovém žebříčku. V průběhu jara a léta 2023 čekáme na příštích turnajích další páry a rozšíření konkurence. Oba borci tak mají před sebou ještě těžkou šichtu k tomu, aby obhájili svoje dosavadní výsadní postavení na 1. místě.

Ve finále si zahrál novoborský pár Luboš Švarc – Michal Mašek. Oba borci spolu sehráli první mužský deblový turnaj a hned ho proměnili ve finálovou účast. Cestu do finále přitom neměli oba borci nijak snadnou. Ve skupině prohráli 2 z 5 odehraných zápasů. V play off tak museli bojovat s těžkými soupeři, s nimiž si ale až do finále dokázali poradit. V semifinále Luboš s Michalem dokonce výsledkem 7:5 přehráli zkušený a velmi silný pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. V posledním mači ve finále na Marka s Lukášem oba borci nevyzráli, ale i tak je jejich první společná účast ve finále obrovským úspěchem a vkladem do budoucna. Luboš s Míšou zároveň hodně přispěli k celkové atmosféře turnaje a pomohli také s vyhnáním vody z koberců, abychom mohli celý turnaj dohrát.

Super výkon tradičně předvedl pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, který obsadil celkové 3. místo. Jirka s Vláďou ve skupině A zvládli porazit všechny svoje soupeře. Také ve čtvrtfinále play off si nedělali těžkou hlavu a s přehledem postoupili do semifinále. V souboji o postup do finále ale Jirka s Vláďou nečekaně po velkém boji nestačili na nově složený pár Luboš Švarc – Michal Mašek. Tato jediná prohra na celém turnaji stála Jirku s Vláďou možnost zabojovat o celkový triumf. Do zápasu o 3. místo pak Jirka s Vláďou nemuseli nastoupit pro skreč soupeře. Přesto je výkon páru Jiří Flégl – Vláďa Pulkrábek potvrzením, že oba super sehraní hráči mají pořád dost sil a energie na to, aby proháněli a poráželi mladé i starší hráče bez ohledu na jejich výkonnost. Zkrátka a dobře, s párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek je potřeba na každém turnaji počítat na ty nejvyšší pozice.

Semifinalistou turnaje se stal skvělý a sympatický pár Jiří Kolář – Jaromír Roudnický. Oba borci ukázali ty nejvyšší tenisové kvality a v turnaji se rozhodně neztratili. Ve skupině Jirka s Jardou vyzráli na 4 z 5 soupeřů a prohráli jen s párem Jiří Flégl – Vláďa Pulkrábek. Ve čtvrtfinále play off sehráli Jirka s Jardou svůj nejlepší mač na turnaji, kdy ve zkrácené hře vyřadili nesmírně silný a nebezpečný pár Petr Timura – Marek Bezák. Zápas Jirku s Jardou stál hodně sil. V semifinále silně vzdorovali páru Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. Nakonec ale na Marka s Lukášem nevyzráli a po této prohře zápas o 3. místo skrečovali pro svalové bolesti Jirky Koláře. I tak ale Jirka s Jardou sehráli skvělý turnaj. Zajistili si místo mezi nasazenými páry pro další turnaje a v celém turnaji zanechali velmi dobrý dojem. Jirka s Jardou skvěle zapadli do naší party a my jsme rádi, že k nám vážili dlouhou cestu, aby mohli být s námi.

Poražení čtvrtfinalisté vzhledem k malému počtu párů si zahráli mezi sebou skupinu o 5. – 8. místo. A šlo jim to náramně. Nejlepším párem v této skupině a celkově 5. nejlepším párem turnaje se stali Ota Trska – Mirek Zetocha. Vyhráli oba svoje mače v této skupině a získali krásné body navíc. Ota s Mírou šli do play off z velmi pěkné druhé pozice ve skupině. Ve čtvrtfinále ale podlehli páru Luboš Švarc – Michal Mašek. Ve skupině o 5.- 8. místo ale bez větších potíží zdolali jak otce a syna Jeřábkovi, tak Péťu Timuru s Markem Bezákem. Celková zápasová bilance 6 výher a 2 prohry svědčí o vysoké kvalitě páru. S Otou a Mírou je potřeba na každém turnaji počítat, mohou hodně míchat kartami a zaskočit každého soupeře.

Celkové 6. místo obsadil pár Petr Timura – Marek Bezák. Oba velcí pohodáři a sympaťáci ukázali vysoké herní kvality. Zároveň ale výrazně pomáhali vytvářet skvělou atmosféru v turnaji. Mára s Péťou jsou zkrátka vždy skvělí bez ohledu na umístění. Oceňuji jejich pozitivní povahy a radost ze hry i z účasti v našem turnaji. Vždy si hodně užívám jejich přítomnost, protože oba borci mají super smysl pro humor a umí to také sami skvěle rozjet, když je potřeba. Přál jsem oběma borcům určitě minimálně postup mezi 4 nejlepší páry turnaje. Konkurence ale nespí, a tak na Péťu s Márou zůstala jen skupina o 5.-8. místo. Škoda těsné prohry ve čtvrtfinále poměrem 6:7 s párem Jiří Kolář – Jaromír Roudnický. Po herní stránce se ale v případě Máry a Péti jedná o velmi vyspělý a nebezpečný pár, s nímž žádný soupeř nemá dopředu nic jistého.

Konečné 7. místo v turnaji obsadil pár René Janků – Marcel Novák. Oba sympaťáci a velcí pohodáři ukázali v turnaji skvělý tenis i když ne všechny zápasy vyhráli. Často se svými soupeři o jednotlivé gamy tahali, co to šlo. Bohužel ne vždy se k Vám přikloní více sportovního štěstí, abyste slibně se rozvíjející gamy nebo výměny dotáhli do vítězného konce. Přesto je konečné umístění páru velkým úspěchem, protože nechali za sebou dalších 5 párů a to je rozhodně velký úspěch. Renda s Marcelem mají určitě potenciál se dále zlepšovat a následující turnaje jim dají šanci znovu prohnat a porazit všechny svoje soupeře.

Velkou pochvalu za celkový výkon turnaji si zaslouží domácí pár Martin Jeřábek starší – Martin Jeřábek mladší. Rodinný pár ve svém domácím areálu na povrchu, kde znají každý centimetr, sehráli výsledkově ne úplně vydařený turnaj. Oba Martinové ve skupině prohráli s páry, které se nakonec dostaly do semifinále celého turnaje. Po velkém boji nakonec porazili ve skupině pár Filip Havlas – Pavel Leden, kdy jim tato výhra stačila na postup do čtvrtfinále celého turnaje. V této fázi turnaje se oba Martinové dlouho neohřáli, protože nedokázali více vzdorovat páru Marek Svoboda – Lukáš Rudinský. V semifinále skupiny o 5.-8. místo nevyzráli na pár Petr Timura – Marek Bezák a poslední mač v turnaji v zápase o 7. místo si nepřišli na pár René Janků – Marcel Novák.

Oba Martinové se ale výborně starali o dobrou náladu a zábavu. Martin mladší navíc jako předseda TK Orel Okrouhlá šel příkladem v době, kdy nám počasí nepřálo a výraznou měrou pomohl zajistit pokračování a dohrání turnaje. Martin mladší tak ukázal, že z něj roste skutečná osobnost do nepohody. V turnaji si zahrály i páry, které se nedostaly do hlavního pavouka play off. Ve skupině o 9.-12. místo oba svoje mače vyhrál pár Filip Havlas – Pavel Leden. Oba borci měli v základní skupině obrovskou porci smůly. Ve skupině sehráli celkem 4 mače s výsledky 6:7, 4:6, 5:7 a 5:7. To se jen tak nevidí, aby pár, který vyhrál ve 4 zápasech celkem 20 gamů z toho nevytěžil ani jednu výhru. Bohužel se tak oba sympaťáci nedostali do hlavního pavouka.

Ve skupině o 9.-12. místo ale sehráli skvělé partie a postupně porazili nejdříve pár Láďa Petrův – Ota Vosecký a následně pak pár Libor Pecina – Robert Suchý tentokrát ve zkrácené hře. Oba borci ukončili turnaj 2 vyhranými zápasy a pokud budou mít ještě možnost si spolu zahrát, tak se mají soupeři rozhodně na co těšit. Pavel Leden to k nám na turnaj měl rozhodně nejdál, protože se vydal k nám do ČR až ze Švýcarského města Scuol, kdy nejdříve navštívil příbuzné v Děčíně a poté přijel k nám na turnaj do Okrouhlé. Velmi si ceníme takovýchto hráčů, když neváhají přijet z jiného konce Evropy a užít si s námi celý sobotní pohodový den.

Na závěr chci pochválit ještě páry, které se staly důležitou součástí turnaje, i když se nakonec neumístily na vyšších příčkách. Oba páry Láďa Petrův – Ota Vosecký a Libor Pecina – Robert Suchý dokázaly v turnaji vyhrát mač. Nejedná se tedy o slabé páry a rozhodně mají potenciál na dalších turnajích hodně zlobit. Je škoda, že se těmto 2 párům nepodařilo postoupit do hlavního pavouka, ale i tak v celém turnaji zanechali výborný dojem. Oba páry měly navíc velký podíl na celkovém úspěchu turnaje, protože spoluvytvářely super atmosféru a pohodu. Bez těchto hráčů by turnaj určitě nebyl tak úspěšný, jak se nakonec vydařil. Díky moc vám všem.

Turnaj bych rád zakončil velkou poklonou všem hráčům, Honzovi Štěpánkovi a Angelice Lehké. Klaním se před vámi, jak skvěle jste se v sobotu na turnaji zachovali, jak jste projevili trpělivost, soudržnost, přátelství a také velkou pohodu. Bez vás by to zkrátka nešlo a bez vás by turnaj ve ztížených podmínkách nemohl mít nikdy tak velký úspěch. Všem ostatním hráčům a hráčkám navíc píšu tento vzkaz. Přijďte si zahrát, přijďte si užít pohodu a skvělou přátelskou atmosféru k nám do tenisové rodiny. Rádi vás všechny uvidíme a rádi vás přivítáme. U nás si opravdu hodně zahrajete a navíc přijdete na zcela jiné myšlenky.

Není důležité jak moc umíte hrát tenis. Výsledky v turnaji jsou jedna věc. Mnohem důležitější je ale celková pohoda turnaje a možnost poznat nové lidi a navázat nové známosti a kontakty. Naše turnaje už pomohly k seznámení opravdu velké spoustě mužů i žen. Přijďte si k nám odpočinout od každodenních starostní a nabrat novou pozitivní energii. Náš spolek Tenisová rodina je tu pro vás. Využijte proto naší aktivity a přijďte si zahrát a užít naše turnaje. Sledujte naše stránky www.tenisovarodinaspolek.com. Zde najdete všechny informace.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina