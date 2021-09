Nový termín byl stanoven na 13. listopadu 2021 a důvodů k oslavě bude, vedle dožínek více. ZOD Brniště letos slaví 60 let výročí od svého vzniku a chystá další ročník Svatomartinského jarmarku a krůtích hodů.

Přestože ZOD Brniště nedávno investovala do moderní čističky a sušičky obilí, která jede letos stále naplno, letošní vlhkost je taková, že i tak naráží na technologické limity. Sklizeň se letos protáhla do začátku září. Další komplikace způsobuje počasí i průběhu podzimních prací, jejichž včasnost a kvalita často určují úrodu v dalším hospodářském roce. Ačkoli farmáře ze ZOD Brniště vzniklá situace velmi mrzí a všichni se na dožínky těšili, nemohou si dovolit nadřazovat společenské aktivity strategické provozní nezbytnosti.

Dožínkovou slavnost si však farmáři utéci nedají a spojí ji s listopadovými svatomartinskými krůtími hody a oslavou 60 výroční založení ZOD Brniště dne 13. listopadu 2021. „Chladné a deštivé počasí letošního jara si vybralo svou daň již v podobě zpožděného zahájení žní o dva až tři týdny a průměrnými až podprůměrnými výnosy,“ říká agronom a člen představenstva ZOD Brniště Pavel Cihlář a dodává: „K tomu na konci srpna přišla vlna dalšího chladného a mokrého počasí. To už byl velký problém.“

