Rybník je od roku 2014 součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, která je zařazena do sítě mezinárodních ornitologických lokalit Natura 2000. Rezervace je stanovištěm pro zhruba 220 druhů ptáků, například bukač velký, nebo jeřáb popelavý. Dalšími chráněnými zvířaty jsou třeba blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá, nebo vydra říční a veverka obecná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.