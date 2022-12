„Cestu je možné doporučit i seniorům a všem, kteří se pohybují s holemi. Je sjízdná pro kočárky a bez omezení také pro elektrické i mechanické vozíky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Další zastávkou může být Podtrosecká údolí. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1999. Pokrývá údolí Jordánky a Žehrovky a tvoří nejrozsáhlejší komplex mokřadních biotopů v celém Českém ráji. Nalézají se tu rybníky a vodní toky v kaňonovitých údolích lemované pískovcovými skálami. Údolím vede naučná stezka, která na deseti zastaveních seznamuje návštěvníky s přírodou, geologií a historií této oblasti.

Mezi největší skvosty České ráje patří také Věžický rybník. Unikátní skalní břeh vystupující přímo z hladiny rybníka je inspirací pro mnoho filmařů – objevil se například ve snímcích Jak dostat tatínka do polepšovny či Máj. Rybník slouží k rekreaci.

Na hrázi Podsemínského rybníka se nachází Podsemínský mlýn, který patřil mezi osmnáct mlýnů na říčce Žehrovce. První zmínka o něm je již z první poloviny 16. století. Majitelů mlýna bylo během tří staletí několik a roku 1821 koupil mlýn mlynář Franz Skála. Rod Skálů působil na Podsemínském mlýně po pět generací až do jeho úředního zavření roku 1951. Fungovala tam i pekárna. Do nynější podoby byl mlýn přestavěn roku 1937. V současné době je Podsemínský mlýn majetkem potomků posledního mlynáře Jaroslava Skály. Veškeré zařízení je v něm dochováno. V okolí Podsemínského mlýna vznikaly scény z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.

A v Nebákově stojí Vilémův mlýn — barokní patrové stavení s mansardovou střechou.Byl postaven v roce 1455, je nejstarším mlýnem na Žehrovce a jeho dnešní podoba je z první poloviny 18. století.

Jan Mikulička, Liberecký kraj