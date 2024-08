Výhledů do dálav není nikdy dost, a ne nadarmo lidé závidějí ptákům jejich nadhled. Okouknout krajinu z výšky lze v Libereckém kraji z mnoha míst – například také ze skalní vyhlídky Myší skála na Kamenického stezce vedoucí z Bítouchova do Podspálova na Semilsku.

Při výběru značených tras v Podspálově je možno pokračovat do Semil Riegrovou stezkou, ale nabízí se také jiná alternativa: fyzicky náročné putování podspálovskou krajinou po modré značené turistické stezce.

Na trase čekají prudká, ale krátká stoupání a než cesta dojde k rozcestníku značených tras na Moravě (odkud lze pokračovat dále po modré značené stezce kolem zrekonstruované Masarykovy vyhlídky k Sejkorské kapličce a dále do Semil nebo zvolit žlutou trasu – Kamenického stezku, která dovede kolem vrchu Medence do Bítouchova a odtud dále po červené do Semil), nabízí se možnost navštívit skalní vyhlídku na Myší skále.

Stoupání k vyhlídce je dost náročné, jištěné řetězy. Před výstupem by měl každý zvážit svoje možnosti. Výška poměrně příkrého stoupání na vyhlídku je zhruba 25 metrů. Výstup ale přináší odměnu v podobě výhledu na přírodní scenérie, které vyhlídku obklopují.

Jan Mikulička, Liberecký kraj