Výstava fotografií přírodovědkyně Marcely Holubové, z mělnického Regionálního muzea, je instalována na plotě skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka. Představuje snímky kokořínské fauny a flory byly pořízeny právě v okolí Lhotky. Setkat se tu můžete nejen s běžnými jarními druhy, jako jsou jaterníky nebo sasanky, ale třeba i s chráněným koniklecem lučním nebo lýkovcem vonným. Ze zástupců živočišné říše se můžete těšit na skokana hnědého nebo babočku admirál.

Skalní byt leží na žluté turistické značce vedoucí z Mělníka. je jedním z mnoha skalních obydlí na Kokořínsku. Ta vznikala převážně v druhé polovině osmnáctého století a ve století devatenáctém. Žili v nich ti nejchudší z obce, někdy obydlí sloužila k dočasnému bydlení například po požáru a také jako úkryty v dobách válečných apod. Některá měla svá čísla popisná a patřila obcím, které je přidělovaly jako obecní byty.

Skalní byt ve Lhotce u Mělníka pochází pravděpodobně z poloviny 19. století a je nejdéle obývaným kokořínským skalním obydlím. Poslední obyvatelka Marie Holubová se zde narodila a žila až do svých 80 let (do roku 1982).

Od roku 2009 je zpřístupněno veřejnosti s ukázkou původního bydlení a hospodaření ve skalním bytě a malou ukázkou zemědělské techniky. Sezona tu začíná v květnu.

Jde vlastně o celé hospodářství vtěsnané do pískovcového bloku na kraji vsi. Světnici naznačuje obílená vnější stěna se dvěma okny, jedny vstupní dveře vedou do síně a druhé do chléva, za kterým je možné sestoupit do sklípku. Dvě malá okénka v patře patří bývalé sýpce. Areál dotváří přistavěné objekty bývalé řezárny a dalšího malého hospodářského objektu. Toto skalní obydlí je dokladem neobvyklých konstrukčních metod i častého způsobu, jakým nemajetní lidé řešili své bydlení.

V chlévu bydlí kráva Straka (věrný model v životní velikosti). Obdivovat můžete také funkční repliku původních kachlových kamen.

