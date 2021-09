Tamní bělostná křemencová skála měla být pojmenována podle pohanského boha smrti se lvíčetem na rameni, uctívaného dávnými Slovany. Poté, co však Bílý Flins zcela pohltil velkolom Stanislaw, je dnes Bílá Skála největší a nejkrásnější křemencovou skálou celých Jizerských hor.

Bílá skála bývala v němčině nazývána Heidstein, což by mohlo znamenat Vřesový kámen, ale možná i Pohanský kámen; jako by zde existovala vazba na legendární místo nazývané Weisse Flins čili Bílý Flins v polské části Jizerských hor.

