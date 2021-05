Až do 23. května je v mělnickém muzeu k vidněí výstava Kněžna sv. Ludmila - Střední Čechy, kolébka národních patronů, kterou v roce 2019 z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let připravil Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o., ve spolupráci s fotografem Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách.

Výstava – i po stránce vizuální velmi zdařilá – návštěvníka zkraje uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku. Dále seznamuje vždy nejprve s životem a pak s rozvojem a podobami úcty k jednomu ze čtveřice prvních českých světců: Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop (všichni vzešli ze středočeského regionu). Krátké průvodní texty nabízejí v závěru výstavy i základní seznámení se středočeskými lokalitami, které se k životu sv. Ludmily a dalších svatých osobností pojí (Budeč, Chotouň, Levý Hradec, Mělník, Sázava, Tetín aj.).

V mělnickém muzeu je výstava doplněna o trojrozměrné artefakty a poznatky vztahující se přímo k Mělnicku.

Na panelech ve vstupních prostorech muzea můžete obdivovat památné stromy Mělnicka na fotografiích z let 1958 a 1959.Velká část těchto stromů z naší krajiny zmizela. Některé přirozeně dožily, jiné musely ustoupit rozvíjející se infrastruktuře. U většiny zaniklých stromů jsme schopni dohledat jejich původní polohu. U některých už je to ale obtížné…

Čeká na vás také nová dlouhodobá výstava Hrajeme si 120 let aneb Hračky pro holky i kluky z let 1870 - 1990. Nová expozice hraček je rozdělena do dvou částí. V hlavní budově muzea se nachází místnost se staršími hračkami datovanými do období 1870 - 1950. Obdivovat zde můžete zejména pokojíčky a domečky pro panenky, kovářskou dílnu, historické figurky a vojáčky nebo dětské hudební nástroje…Exponáty pochazejí ze sbírky Muzea technických hraček Velvary.

Součástí prohlídky expozice zůstává předvádění jízdy historického vláčku na elektrifikovaném modelu kolejiště s elektromagnetickými signály a návěstidly, budovami nádraží, osvětlenými nástupišti, železničními mosty a dalšími stavbami. Zajímavostí je zejména dokonalý systém osvětlení kolejiště dobovými lampičkami z třicátých let 20. století.

Druhá část výstavy mapující poválečné období je instalována v budově v Ostruhové ulici, kde se nachází i expozice historických kočárků. Návštěvníci se zde seznámí až na několik výjimek s tuzemskou produkcí tehdejších výrobců. Mezi 120 vystavenými předměty nechybějí ikonické hračky jednotlivých desetiletí, mnohé z nich reflektující danou dobu- např. raketa do vesmíru, pásový traktor na klíček. Z dalších jmenujme bakelitové hračky 50. a počátku 60. let 20. století, hru se zajímavou historií „Ukaž, co umíš“, gumové a nafukovací hračky Fatry Napajedla navržené světoznámou výtvarnicí Libuší Niklovou.

Pamětníci si připomenou Rubikovu kostku, klik-klak, modely autíček Monti systém. Nechybí ani panenky, ať už ty gumové z Gumotexu Břeclav, či chodící z Hamira Příbram. Zastoupení zde mají i plyšové hračky, zahrnující i známého psa Nováka, který je zároveň nejmladším exponátem.

A navíc 15. - 16. 5. můžete muzeum v rámci Mezinárodního dne rodiny a Mezinárodního dne muzeí navštívit zcela zdarma! Zatím nejsou možné skupinové prohlídky a samozřejmě i u nás platí zpřísněná hygienická pravidla (respirátory nebo roušky, dezinfekce, rozestupy 2 m…). Muzejní kavárna je zatím nadále uzavřena.

Kristýna Frelichová, Regionální muzeum Mělník