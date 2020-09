Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky, ministra zemědělství a ministryně pro místní rozvoj. Zároveň je i v letošním roce hrdým partnerem projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Přípravy Zahrady Čech se neobešly bez přísnějších hygienických opatření. Do areálu budou mít zákaz vstupu osoby v karanténě nebo osoby se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci s příznaky horečky, dušnosti, kašle atd. Návštěvníci budou mít u vstupu do areálu, u vchodů do pavilonů i na toaletách k dispozici dezinfekční gely.

V průběhu dne bude probíhat namátkové měření teploty. Při vstupu do vnitřních prostor výstaviště budou návštěvníci povinni si zakrýt ústa např. rouškou či šátkem. Návštěvníci budou povinni dodržovat rozestupy v délce 2 m od ostatních návštěvníku s výjimkou osob ze společné domácnosti. Návštěvníkům bude v areálu výstaviště neustále k dispozici zdravotník.

„K nám se nemusíte bát, zajistili jsme veškerá potřebná hygienická opatření! Zároveň jsme ale moc rádi, že i za takovýchto podmínek můžeme výstavu uskutečnit. Ztráty letošního roku jsou velmi výrazné, mluvíme o částkách kolem 10milionu korun, na jejichž náhradě budeme pracovat několik dalších let. Děkujeme proto všem, kteří v této nelehké době pokračují ve spolupráci se Zahradou Čech“ v úvodu uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.

Návštěvníci rozhodně nebudou ošizeni! Těšit se mohou na zahradnický sortiment, mezi kterým nebudou chybět venkovní i pokojové rostliny, trvalky, stromky, keře, cibuloviny, sadba, osiva, český česnek či sazenice jahod. V nabídce bude také kvalitní kované nářadí či zahradnická technika. Sortiment doplní také vše potřebné okolo domu, chalupy či zahrady.

Motto výstavních expozic se v letošním roce ponese v duchu oslav 20 let Ústeckého kraje. Expozice plné zeleniny, ovoce i květin tak budou doplněny o narozeninové prvky, jak například obří narozeninový dort či kniha přání v nadměrné velikosti, na kterou budou moci návštěvníci zapsat své přání oslavenci. Výstavu bude doprovázet bohatý a zajímavý kulturní program. Na podiu vystoupí Standa Hložek, Vláďa Hron, Heidi Janků, Petr Kolář, Naďa Válová, Milan Drobný, DUO JAMAHA, Babouci, Vinšovanka, Petr Lüftner, Eliška Lüftnerová a mnoho dalších.

Návštěvníci si budou moci opět zasoutěžit o hodnotné ceny. Soutěže budou probíhat tradičně na podiu v rámci kulturního programu, ale i ve vybraných pavilonech. Podrobné informace k soutěžím návštěvníci obdrží v infostánku vedle pavilonu A. V průběhu týdne pak budou předána ocenění významných soutěží, které jsou s podzimní Zahradou Čech historicky spjaty – Regionální potravina Ústeckého kraje 2020, Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče, Nejlepší recept ze Zahrady Čech, Zelí roku 2020, Křišťálové jablko, ale i nové přírůstky do rodiny, jako je vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší chléb Ústeckého kraje.

Při podzimní výstavě bude opět fungovat kyvadlová autobusová doprava. V letošním roce bude navíc posílena o druhý autobus. Jeden autobus tak bude jezdit na obvyklé trase Výstaviště Zahrada Čech – Autobusové nádraží Litoměřice. Druhý autobus pojede okruh Horní nádraží Litoměřice – Výstaviště Zahrada Čech – Mírové náměstí – Horní nádraží Litoměřice. Kyvadlová doprava bude pro návštěvníky výstavy zdarma.

Zájemci si mohou již nyní zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu. Předprodej probíhá formou online prodeje nebo osobně v Informačním centru na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je možné zakoupit do 10.9.2020. V průběhu výstavy si mohou návštěvníci vstupenky zakoupit online za plnou cenu, díky tomu se mohou vyhnout případným frontám u pokladen. „Protože se snažíme pro návštěvníky neustále něco vylepšovat, zavedli jsme na vybraných pokladnách možnost platby kartou. Vybrané pokladny budou viditelně označeny“ uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.

Radka Jakovcová