Staňte se spoluautory knížky plné bajek, které se chtějí vybarvit! S touto neodolatelnou výzvou známý básník a stand-up komik Petr Soukup oslovuje děti i dospělé.

Knižní tip: Unikátní knížka Bajkeři zábavnou formou rozvíjí kreativitu dětí. | Foto: Petr Soukup

Na úvodní stránce originální knížky Bajkeři je proto uveden on jako autor textů, Magdalena Hovorka jako autorka ilustrací a k nim si děti coby ilustrátoři dopíší své vlastní jméno. A pak už stačí jen se nechat inspirovat některou z třiceti zábavných bajek a naplno se ponořit do kreativního tvoření. „Kreslit a barvit můžete, jak chcete, co chcete a čím chcete,“ povzbuzuje Petr Soukup.

Bajkeři jsou knihou plnou bajek na pokračování, ve kterých nás provází zvířátka, která jezdí po lese na kole , poznávají své okolí a řeší trable, které se jim na cestách přihodí. Tato kniha není pouhým pracovním sešitem, ale opravdovou knihou s pevnou vazbou a velkým formátem, který dává dětským obrázkům dostatek prostoru. Kniha rozhodně není určena jen dětem, které už umějí číst. Bajky jsou krátké, ideální pro společné chvíle, kdy rodiče či prarodiče dětem předčítají a pak je mohou nechat radostně vyřádit s pastelkou či barvičkami.

Zdroj: Youtube

„Kniha Básničky pro vaše obrázky, kterou jsem vydal v roce 2020 měla u dětí obrovský úspěch a já dostal nápad na projekt v podobném stylu. Chtěl jsem udělat bajky a k tomu mě hned napadlo, že tím pádem by ta zvířátka měla jezdit na kolech a tak vznikl logický název Bajkeři. Bajky na sebe navazují a tvoří příběh o soutěživosti, zradě, přátelství, vzájemné pomoci a podpoře, a to vše zábavnou formou. Já osobně se od dětí učím stále učím – originalitě a přirozenosti. Když se dětem něco nelíbí, klidně to řeknou, zatímco dospělí se často nutí do pózy, protože si myslí, že tak je chce vidět okolí,“ říká autor Petr Soukup

Kniha vyšla na den dětí 1. června 2024. K dostání je pouze na petrsoukup.cz.