Pár obrázků nám paní ukázala. Pak nám řekla, že si takový obrázek vyrobíme sami. Vysvětlila nám, jak na to a my se pustili do práce. Všem se nám to moc povedlo a líbilo. Obrázek jsme zarámovali a máme dárek pro maminky k svátku. Pak nám přišel pán říct, že si můžeme prohlédnout muzeum, kde jsme viděli diamanty a velký křišťál a kámen s kousky zlata.

Také jsme viděli obrovské mušle. Byla tam dílna, kde se brousí drahokamy. Konečně jsme viděli na vlastní oči síru s měkkým i. Projektový den v muzeu se nám moc líbil a těšíme se, že podobných výletů zažijeme ještě více.

Třeťáci ZŠ Dubá