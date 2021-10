Filip N.: 16. zýří jsme jeli s naší třídou autobusem, vlakem, metrem i tramvají do Prahy do Dinoparku. Procházeli jsme se mezi dinosaury a plnili kvíz. Za odměnu jsme dostali magnet, tetovačku, spojovačky, dinorozvrh a dinopohled. Nejvíce se mi líbilo DinoKino, jízda metrem, virtuální realita, dinokvíz.

Andulka: Ve čtvrtek 16. září naše třída 3. B jela na výlet. Jeli jsme tam autobusem, vlakem, metrem i tramvají. Když jsme dojeli do Dinoparku, tak jsme dostali kvíz. Bylo to super. Chodili jsme mezi dinosaury a plnili kvíz, za který jsme dostali odměnu – pohled, magnet, tetování… Také jsme viděli film ve 3D - a to se mi moc líbilo.

Týnka: My třeťáci jsme jeli 16. září autobusem do Prahy. Po Praze jsme jeli vlakem, kde jsme mohli z okénka vidět řeku Vltavu a lodě, které po ní pluly. Pak jsme jeli tramvají, to bylo také super, a metrem, to bylo bezva. Jela jsem se svými spolužáky, s paní učitelkou a s paní asistentkou Klárkou. V Dinoparku jsme byli ve 3D kině, na virtuální realitě, plnili jsme kvíz a viděli dinosaury a extrémní dinosauří hovínko. Nejvíce mne bavilo koukat se na film ve 3D.

Daniel: Třída 3. B jela ve čtvrtek autobusem do Prahy. Jeli jsme vlakem, metrem a tramvají do Dinoparku, kde jsme plnili úkoly a šli do 3D kina. Za splnění úkolů z kvízu jsme dostali magnet, pohled, tetovačku a rozvrh. Nejvíce se mi líbilo 3D kino.

Kuba: Naše třída 3. B jela dne 16. září na výlet autobusem do Prahy. V Praze jsme byli v Dinoparku a viděli dinosaury v životní velikosti, velké dinosauří hovínko a dinosauří vajíčka. Plnili jsme kvíz a za jeho splnění jsme dostali rozvrh hodin, pohled a magnetku. Nejvíce se mi líbil Dinopark a virtuální realita.

Zdenka Wagenknechtová