Nejstarší kategorii vyhrál Oldřich Mikula. Je to jeho již osmý titul v čtyřicetiletém působení mezi veterány. V nejpočetněji obsazené kategorii do 75 let byl také opakovaně nejlepší František Just z České Lípy. Je to jeho šesté vítězství za 13 let v ČMKV. To Petr Macela, ve svém prvním roce mezi veterány, vyhrál suverénně nejmladší kategorii. Stal se tak neoficiálním mistrem ČR, jak se vítězům Turnaje mistrů říká.