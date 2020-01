První setkání v rámci projektu Erasmus +, do kterého se kromě ZŠ Dr. Miroslava Tyrše z České republiky zapojily i školy z Itálie, Řecka, Španělska, Portugalska a Litvy, se konalo v řeckém městě Ioannina.

Foto: ZŠ Tyršova

Název projektu “Living beside the water” jsme splnili do puntíku, protože jsme se vzdělávali v blízkosti jezera Pamvotida. Měli jsme bohatý program plný zajímavých aktivit, kouzelných míst, úžasných lidí a skvělého jídla. Žáci spolu se svými učiteli představili jejich region, školu a vodní faktor v blízkosti jejich bydliště.